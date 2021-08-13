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В Минздраве назвали 9 сезонных фруктов, которые стоит добавить в рацион: чем полезны

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Специалисты Министерства здравоохранения Украины подчеркнули, что лето является хорошим временем для того, чтобы укрепить организм. Для этого они посоветовали употреблять сезонные фрукты, которые являются отличными антиоксидантами, богаты витаминами и другими полезными веществами.

В ведомстве назвали не только девять фруктов, которые стоит добавить в ежедневное меню, но и их пользу. Об этом говорится на Facebook-странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) и его сайте.

В Минздраве назвали сезонные фрукты, которые следует добавить в рацион
В Минздраве назвали сезонные фрукты, которые следует добавить в рацион

Фрукты, которые полезно иметь на столе летом:

  • абрикосы – богатые бета-каротином (провитамин А), что положительно влияет на зрение;

  • черника – одно из средств для профилактики ухудшения зрения, защиты сосудов от атеросклероза и источник витаминов;

  • ежевика – обладает противовоспалительными свойствами, синий пигмент из группы флавоноидов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;

Черника полезна для зрения, а персики обладают антиоксидантным действием
Черника полезна для зрения, а персики обладают антиоксидантным действием

  • малина – богата витаминами и содержит эллаговую кислоту, имеет сильное антиоксидантное и противовоспалительное действие (по некоторым исследованиям, черная малина может помочь в борьбе с раковыми опухолями, однако изучение этого вопроса еще продолжается);

  • дыня – в ней содержится 113% от суточной нормы аскорбиновой кислоты, а также альфа-каротин, бета-каротин, флавоноиды, кумарины и фенольные кислоты;

Виноград и дыню следует потреблять летом
Виноград и дыню следует потреблять летом

  • виноград – и красный, и зеленый содержит эллаговую кислоту (некоторые исследования показали положительные свойства экстрактов из винограда, как противоопухолевых агентов, обеспечивающих лучшую эффективность уничтожения раковых клеток);

  • персики и нектарины – обладают антиоксидантным действием и содержат витамины А, С, Е, также есть данные о положительном влиянии керамида, который содержится в персиках, на кожу человека;

  • сливы – содержат витамины С и Е и рибофлавин, дают организму максимальный спектр полезных веществ. Хотя влияние слив на здоровье человека еще исследуют, есть данные о том, что употребление этого плода может улучшать когнитивные функции и здоровье костей.

Сливы богаты витаминами, а абрикосы положительно влияют на зрение
Сливы богаты витаминами, а абрикосы положительно влияют на зрение

"Обязательно добавляйте фрукты и ягоды в свой рацион каждый день", – отметили специалисты.

Напомним: ранее ко Дню молодежи в Минздраве рассказали украинцам, что делать, чтобы дольше оставаться здоровыми и молодыми. Специалисты указали на необходимость правильно питания, посоветовали больше двигаться и высыпаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель шоу "МастерШеф" Евгений Грибеник посоветовал, как правильно выбрать персики. В частности, чтобы фрукты были без нитратов, натуральные и вообще безопасны.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Здоровье Питание
Место
Украина
Теги
лето Министерство здравоохранения фрукт
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