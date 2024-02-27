За окном уже первые лучики солнышка, на деревьях неожиданно рано появились почки, а вам это все не доставляет никакого удовольствия? Вы не можете избавиться от затянувшегося вируса, едва сползаете утром с кровати и жалуетесь на ежедневную головную боль или недостаток сил? Пора поговорить о весеннем авитаминозе.

Закономерно, что зимний период истощает: не зря многие животные впадают в спячку. К сожалению, мы ни в спячку, ни выспаться достаточно этой зимы не смогли! Зимой наш рацион беден свежими овощами и фруктами, поэтому все запасы нутриентов в организме на минимуме. Но, кроме сезонности, эта проблема носит еще и социальный характер: большое количество украинцев не могут себе позволить полноценное питание, обогащенное полезными веществами. Также, из-за ситуации дистресса (затяжного стресса, в котором живет страна), организм гораздо быстрее "сжигает" витамины. Первым является дефицит витаминов группы В (это своеобразное топливо для центральной нервной системы). Следом "исчезают" все необходимые компоненты, участвующие в процессе метаболизма и защищающие от окислительного стресса, улучшают работу внутренних органов.

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Но, справедливости ради, заметим, что авитаминоз – это сугубо патологическое состояние, вызванное острым дефицитом витаминов или их полным отсутствием. Он встречается редко. Намного чаще врачи отмечают гиповитаминоз – то есть снижение нужного количества витаминов и минералов, чтобы организм функционировал идеально. Более того, различают первичный дефицит витаминов и вторичный. Первый возникает из-за недостаточного количества поступающих извне питательных веществ. Второй – из-за проблем с ЖКТ по ​​процессу усвоения пищи. Из-за длительного стресса многие люди страдают нарушением работы кишечника, желудка, желчной и поджелудочной железы. Это все замыкает "порочный круг". Поэтому нередко к лечению таких состояний приобщают смежного специалиста – гастроэнтеролога или диетолога. На усвоение витаминов и минералов также влияет такая гибельная привычка, как курение. Компоненты табачного дыма ускоряют распад таких витаминов в организме как С, Е, В, цинка, фолиевой кислоты, бета-каротина. Однако те, кто пока не может отказаться от вредной привычки, могут уменьшить негативные последствия для здоровья путем снижения риска. Для этого нужно убрать процесс горения, который вызывает данные проблемы. Это возможно с помощью никотинсодержащих продуктов для нагрева табака (проконсультируйтесь с врачом по поводу перехода на подобную альтернативу сигаретам).

Признаки гиповитаминоза на начальной стадии легко заметить самостоятельно. Нужно только принять за правило прислушиваться к собственному телу. Если вы начали по-другому реагировать на привычные ежедневные нагрузки (нуждаетесь значительно больше времени на восстановление, сон, не чувствуете бодрости днем) – это уже повод задуматься и проконсультироваться с семейным врачом.

Вопросы для самопроверки

Итак, какие вопросы скорее всего задаст терапевт на приеме, при подозрении на гиповитаминоз:

Стали ли вы чаще болеть вирусными заболеваниями?

Как быстро вы поправитесь?

Есть ли проблемы со сном?

Каково состояние ваших волос и ногтей?

Не наблюдается ли кровоточивость десен и кровоподтеки на теле?

Диагностика

Чтобы заподозрить недостаток витаминов врачу не обязательно направлять вас на кучу дорогостоящих исследований. Тщательный сбор анамнеза и обзор кожи и слизистых даст специалисту много информации. Если ее будет мало, придется сдать общеклинические анализы крови и мочи, биохимию и анализ, определяющий уровни конкретных витаминов и минералов в крови.

Витаминный алфавит

Недостаток витамина А приводит к тусклости волос, сухости кожи, расслаиванию ногтей, а также к проблемам со зрением (появляются "мушки" в глазах и болезненное восприятие света), ЖКТ, снижение иммунитета. Избежать проблем помогут абрикосы, морковь, крапива, свекла, тыква, красный перец, помидоры, кукуруза.

Недостаток витаминов группы В становится причиной резких перепадов настроения, нервного перенапряжения. а также проблем со сном. Добавьте в рацион рис, гречку, бобовые, орехи, яйца, рожь, овес, хлебобулочные изделия, злаковые, дрожжи, яйца, мясо, молоко, рыбу.

Недостаток витамина С является причиной кровоточивости десен, а также хрупкости сосудов, в результате чего появляется сосудистая сеточка на коже. Кроме того, вы становитесь настоящей "мишенью" для простудных и вирусных заболеваний, да и сердце начинает давать сбои. Пополнить витамин С в организме помогут бобовые, цитрусовые, шиповник, черная смородина, зелень, болгарский перец, облепиха, яблоки, земляника и клубника, щавель, картофель и капуста.

Недостаток витамина Е вызывает проблемы со зрением, в частности ретинопатии (поражение сетчатки), а также гемолитическую анемию (разрушение эритроцитов – кровяных телец). Восполнить его недостаточность можно, включив в рацион зеленые листья растений, яйца, растительное масло, а также чай из шиповника.

Недостаток витамина К проявляется в виде кровотечений из носа без каких-либо видимых причин (например, перепадов давления). Заполнить его помогут соевое масло, семена подсолнечника, рыбий жир, печень, яйца, тыква, листовая зелень, помидоры, горошек.

Недостаток витамина РР приводит к нарушениям внимания, изменениям кожных покровов (появляются пигментные пятна и дерматиты), а также нарушениям пищеварения. Больше всего витамина РР содержится в постном мясе, печени, почках, яйцах, сыре, сушеных грибах, пивных дрожжах, кунжутных семенах, фасоли, черносливе, рыбе, мясе птицы.

Витаминные комплексы: корит или вред?

Каждый врач имеет собственный взгляд на витаминно-минеральные комплексы, где в одной таблетке собраны все необходимые вещества. Большинство относится к ним скептически из-за ограниченного количества клинических исследований, подтверждающих их профилактическую эффективность. Основная проблема состоит в том, что поливитамины покупают и принимают наугад, без проведения лабораторных анализов и консультаций с врачом. Возможно, ваша проблема заключается только в недостатке витамина Д (я рекомендую всем без исключения взрослым людям принимать его в дозировке 4000 МЕ в день) или нервная система настолько истощена, что достаточно препарата из витаминов группы В и успокаивающего.

Каждый год, например, американцы тратят на витаминные и минеральные добавки 12 миллиардов долларов. Эти деньги, по мнению ученых, могут быть израсходованы на продукты, наполненные питательными веществами. Но если ваш врач аргументированно советует определенные витаминные препараты или минералы – обязательно прислушайтесь, поскольку определенные сочетания элементов имеют полное право на существование в одной таблетке и само собой принесут только пользу. К примеру, витамин В6 помогает усваивать магний, витамин D существенно улучшает обмен кальция и фосфора. Чтобы лучше усваивались хром и железо, нужен витамин С, а без селена витамин Е не будет иметь сильного антиоксидантного эффекта. И не пренебрегайте физическими нагрузками: ни одна таблетка "счастья" не сработает, когда вы ведете малоподвижный образ жизни!