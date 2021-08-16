Врач назвала два фрукта, которые могут снизить риск развития гипертонии

Риск высокого артериального давления (гипертония) можно снизить, если внести некоторые изменения в ежедневный рацион. В первую очередь, добавить в него авокадо, а если захочется сладкого – то это должны быть только бананы.
Регулярное употребление первого фрукта поможет защититься от появления признаков заболевания или опасных симптомов при его наличии. Такое убеждение высказала британский врач-диетолог Сара Брюэр, передает Express.
Гипертония является очень распространенным и серьезным заболеванием, увеличивающим риск некоторых смертельных осложнений, например, сердечных приступов.
Такое состояние создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Люди же в большинстве даже не знают, подвержены ли они риску повышенного артериального давления. Поэтому, отметила диетолог, профилактические меры никому не повредят.
Брюэр утверждает, что самый простой способ защититься от гипертонии – это есть больше авокадо.
По ее словам, пользу этого фрукта в том, что он:
содержит мало солей натрия;
богат калием, кальцием, магнием и витамином Е, которые благотворно влияют на контроль артериального давления;
является богатым источником полезных для здоровья масел – 30% мякоти авокадо состоит из тех же мононенасыщенных жиров, которые содержатся в оливковом масле.
"В совокупности эти свойства делают авокадо идеальной закуской для пациентов с гипертонией. А если вы не большой поклонник такого фрукта, все равно можете пожинать плоды, заменив растительное масло маслом авокадо", – добавила диетолог.
На своем сайте MyLowerBloodPressure.com врач привела в доказательство исследование, показавшее, что регулярное употребление авокадо может снизить уровень холестерина благодаря содержащимся в них растительным стеролам, растворимой клетчатке и антиоксидантам.
Брюэр отметила, что более сладким дополнением к диете при гипертонии могут стать бананы, тоже содержащие калий, который помогает нейтрализовать негативное воздействие натрия. Также это питательное вещество регулирует количество жидкости в организме.
"Если в нем слишком много воды, лишняя жидкость в крови оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты – один из лучших способов контролировать артериальное давление в домашних условиях. Старайтесь есть не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день и консультируйтесь с врачом", – подытожила диетолог.
Как сообщал OBOZREVATEL, исследования показали, что в случае повышенного давления определенные привычки в питании могут вредить организму. Были названы те продукты, которые будут полезны при гипертонии.
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