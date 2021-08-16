Врач назвала два фрукта, которые могут снизить риск развития гипертонии

Риск высокого артериального давления (гипертония) можно снизить, если внести некоторые изменения в ежедневный рацион. В первую очередь, добавить в него авокадо, а если захочется сладкого – то это должны быть только бананы.

Регулярное употребление первого фрукта поможет защититься от появления признаков заболевания или опасных симптомов при его наличии. Такое убеждение высказала британский врач-диетолог Сара Брюэр, передает Express.

Гипертония является очень распространенным и серьезным заболеванием, увеличивающим риск некоторых смертельных осложнений, например, сердечных приступов.

Такое состояние создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Люди же в большинстве даже не знают, подвержены ли они риску повышенного артериального давления. Поэтому, отметила диетолог, профилактические меры никому не повредят.

Врач назвала фрукты, которые могут снизить риск развития гипертонии

Брюэр утверждает, что самый простой способ защититься от гипертонии – это есть больше авокадо.

По ее словам, пользу этого фрукта в том, что он:

содержит мало солей натрия;

богат калием, кальцием, магнием и витамином Е, которые благотворно влияют на контроль артериального давления;

является богатым источником полезных для здоровья масел – 30% мякоти авокадо состоит из тех же мононенасыщенных жиров, которые содержатся в оливковом масле.

Регулярное употребление авокадо поможет снизить артериальное давление, – врач

"В совокупности эти свойства делают авокадо идеальной закуской для пациентов с гипертонией. А если вы не большой поклонник такого фрукта, все равно можете пожинать плоды, заменив растительное масло маслом авокадо", – добавила диетолог.

На своем сайте MyLowerBloodPressure.com врач привела в доказательство исследование, показавшее, что регулярное употребление авокадо может снизить уровень холестерина благодаря содержащимся в них растительным стеролам, растворимой клетчатке и антиоксидантам.

Брюэр отметила, что более сладким дополнением к диете при гипертонии могут стать бананы, тоже содержащие калий, который помогает нейтрализовать негативное воздействие натрия. Также это питательное вещество регулирует количество жидкости в организме.

Авокадо и бананы полезны при гипертонии

"Если в нем слишком много воды, лишняя жидкость в крови оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты – один из лучших способов контролировать артериальное давление в домашних условиях. Старайтесь есть не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день и консультируйтесь с врачом", – подытожила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследования показали, что в случае повышенного давления определенные привычки в питании могут вредить организму. Были названы те продукты, которые будут полезны при гипертонии.

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