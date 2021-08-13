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/ Болезни и лечение

Что делать, если ребенок заболел перед путешествием: Комаровский дал советы родителям

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Доктор Евгений Комаровский дал совет, что делать, если ребенок заболел перед путешествием. По его словам, не стоит отменять поездку, если у ребенка наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции.

У себя в Instagram врач рассказал, что в таком случае нужно промыть нос, закапать сосудосуживающие капли и дать жаропонижающие. Однако с температурой тела под 39 градусов, можно заболеть ветрянкой, стоматитом, кишечной инфекцией или отитом, предупредил Комаровский.

По его словам, если с вирусной инфекцией вы поселитесь с ребенком в номере, где жарко, там, вероятно, не будет возможности обеспечить нужный микроклимат. Кроме того, не следует давать антибиотики без точного диагноза. Поэтому лучше остаться дома, недалеко от поликлиники, подчеркнул доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно для получения точного результата теста на COVID-19. Они дают около трети ложноположительных или же ложноотрицательных результатов.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина Киев
Теги
болезнь ребенок дети грипп и ОРВИ
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