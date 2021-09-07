Что влияет на ревматоидный артрит: исследование

Исследователи Университетского колледжа Лондона (University College London, UCL) показали, что повреждение слизистой оболочки кишечника играет важную роль в развитии ревматоидного артрита, открывая путь к новому подходу к лечению заболевания. Результаты работы были опубликованы в Cell.

Ревматоидный артрит – системное хроническое аутоиммунное заболевание, вызывающее боль в суставах, отек и воспаление. Несмотря на понимание некоторых генетических факторов и факторов окружающей среды, которые могут быть вовлечены в развитие артрита, ученые до сих пор не до конца понимают, что вызывает болезнь и как она ускоряется.

Недавние исследования в этой области изучают, как бактерии в кишечнике могут участвовать в развитии артрита, при этом исследователи предполагают, что рост "плохих" бактерий в кишечнике может играть определенную роль в возникновении болезни. Также предполагается, что помимо дисбактериоза на развитие РА может влиять изменение целостности кишечного эпителия.

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В доклиническом исследовании на моделях грызунов и с использованием образцов пациентов исследовательская группа предположила, что восстановление кишечного барьера может предложить новый терапевтический подход к снижению тяжести симптомов ревматоидного артрита (РА).

По словам со-ведущего автора, профессора Клаудиа Маури (отделение инфекций и иммунитета UCL), ученые хотели знать, что происходит в кишечнике и есть ли изменения в слизистой оболочке кишечника. Обычно она действует как барьер для защиты организма от бактерий, целостность этих соединений может быть нарушена из-за изменений в составе бактерий в кишечнике или воспалительных изменений слизистой оболочки. Можно предположить, что нарушения целостности слизистой оболочки кишечника может являться признаком РА и способствовать развитию заболевания.

Чтобы определить, сопровождается ли РА потерей целостности кишечной мембраны, исследователи предварительно сравнили сывороточные уровни трех биомаркеров проницаемости кишечника – LPB, LPS и I-FABP, у пациентов с ревматоидным артритом и здоровых людей из контрольной группы. Они выявили, что маркеры повреждения кишечника в крови были повышены в сравнении со здоровыми людьми даже на самых ранних стадиях артрита. И по мере прогрессирования повреждений, прогрессировал и ревматоидный артрит. Затем были выявлены отчетливые признаки воспаления, которые можно было увидеть при воспалительном заболевании кишечника.

Команда также показала, что слизистая оболочка кишечника стала "протекать", что потенциально позволяло бактериям проникать через слизистую оболочку кишечника в организм, усиливая воспаление как в кишечнике, так и, возможно, в суставах.

Результаты работы показывают, что слизистая оболочка кишечника является терапевтической мишенью. Было установлено, что использование существующих лекарств, которые восстанавливают целостность кишечного барьера, то есть предотвращают протекание кишечника или препятствуют перемещению воспалительных клеток в кишечник и обратно, способствует уменьшению тяжести артрита в доклинических моделях.

По словам профессора Маури, современные методы лечения ревматоидного артрита, по-видимому, не устраняют проблемы в кишечнике, и поэтому могут сделать пациента восприимчивым к реактивации болезни из-за продолжающегося воспаления в этой области.

В дальнейшем требуется оценка терапевтического воздействия лечения кишечника. Поддержание здоровья кишечника с помощью диеты и фармакологического вмешательства может быть ценной новой стратегией.