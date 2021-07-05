Комары переносят лихорадку зика, вирус денге: медик предупредила об опасности

В Украине могут появиться новые виды комаров, которые являются переносчиками опасных инфекций. Уже сегодня актуальна угроза распространения через этих насекомых лихорадки Западного Нила, лихорадки чикунгунья, лихорадки усуту, лихорадки зика и вируса денге.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала доктор медицинских наук, профессор, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы, врач-инфекционист Наталья Виноград. Она также озвучила советы, как минимизировать опасности, которые несут для здоровья человека комары.

"Мы много лет имеем на нашей территории целый ряд заболеваний, возбудители которых передаются именно комарами. Лихорадка Западного Нила, которая вызывает менингоэнцефалит, достаточно тяжелое заболевание", – подчеркнула она.

По словам медика, из-за глобальных процессов изменения климата в Украину могут "подняться" с юга более опасные виды комаров.

"Для нас актуально изменение климата, поэтому, возможно, к нам поднимутся ли уже поднялись те инфекции, которые есть в субтропической зоне. Они уже точно на нашей широте на территории ряда европейских стран. Речь идет о горячке чикунгунья, лихорадке усуту, лихорадке зика", – отметила она.

В этом контексте врач напомнила, что в Украине удалось не допустить эпидемии вируса зика, но украинцы продолжают путешествовать в страны, где он присутствует, а значит, подвергать опасности своих сограждан.

"Если климат и в дальнейшем будет меняться, к нам может подняться и ряд новых комаров, которые пока находятся на территории Средиземного моря и африканского побережья. И тогда встанет вопрос реальной угрозы вируса денге", – предупредила она.

В то же время медик заверила, что комары не способны переносить коронавирус. "Комары стопроцентно не могут переносить коронавирус. Это респираторная группа инфекций. Есть четкое разделение, какие возбудители, в частности, вирусы могут передаваться и каким образом".

Отвечая на вопрос, как уберечься от опасностей, вызванных комарами, Виноград посоветовала, прежде всего, обеспечить соответствующее место жительства. "В плане мест проживания – сделать все, чтобы не было открытых водоемов, даже абсолютно маленьких, даже размером с консервную банку, куда может собраться дождевая вода".

Она сообщила, что лучшее средство отпугивания комаров – вещества, которые содержат компоненты ромашки. "Это самый эффективный во всем мире компонент – то ли синтезированный искусственно, то ли естественный. Если спрыснуть ребенка отваром ромашки, его комары не будут кусать. Комары не любят определенные запахи, и мы это используем", – объяснила медик.

"С местом укуса ничего не надо делать, если нет аллергических проявлений. Если есть, следует немедленно обратиться за медицинской помощью", – предупредила она.

"Очень эффективно обработать место слабым раствором соды, чтобы инактивировать тот яд, который испытывает человек в месте укуса. Возбудителя мы ничем не заберем, если он вошел в организм, а эту локальную реакцию можно таким образом уменьшить", – рассказала врач.

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