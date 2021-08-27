Украинка подхватила малярию во время путешествия за границу: чем опасно заболевание

Женщина отметила, что ее кусали комары

42-летняя жительница Харькова 16 августа вернулась в Украину из Нигерии, где похватила тропическую малярию. Женщина отметила, что ее кусали комары.

Об этом сообщает "Объектив". 20 августа у больной появилась общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,5 градусов. Однако в больницу она обратилась лишь 24 августа.

При обследовании у женщины обнаружили возбудители малярии.

Со слов пациентки, пребывая в Нигерии, малярией она не болела, индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в этой стране не проводила.

Специалисты провели комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства больной.

С начала 2021 года на Харьковщине зарегистрировано девять завозных случаев малярии, из них два с летальным исходом.

Малярию вызывают паразиты семейства Plasmodium, которые передаются людям при укусах инфицированных комаров-переносчиков рода Anopheles.

Наиболее тяжелое бремя этой болезни приходится на страны Африки к югу от Сахары. Многие люди, проживающие в регионах Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья, Западной части Тихого океана и стран Америки, также подвергаются риску заражения.

Особенно уязвимы дети в возрасте до 5 лет. Около 67% всех летальных исходов из-за этого недуга приходится именно на их счет.

Во время укуса через кровь в печень попадают паразиты – малярийные плазмодии. Они разрушают эритроциты и продолжают размножаться, поражая все новые и новые кровяные клетки.

Симптомы малярии проявляются от 1 до 4 недель после заражения в виде лихорадки, повышенной потливости, слабости, головных болей.

Возможные осложнения:

отек головного мозга;

острая почечная недостаточность;

сердечная недостаточность;

серьезное поражение паразитами разных внутренних органов;

малярийная кома;

психические расстройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине от малярии умирает каждый десятый из зарегистрированных больных.

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