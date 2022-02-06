Для заражения COVID-19 хватает одной капли с вирусом – исследование

Чтобы заразиться COVID-19, достаточно попадания в организм одной капли с вирусом. К такому выводу пришли ученые во время нового эксперимента.

Исследователи намеренно заразили молодых здоровых добровольцев SARS-CoV-2, и проследили, как проходит процесс инфицирования. Результаты опубликовали в в In Review.

К исследованию привлекли 34 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Они никогда не были инфицированы коронавирусом и не получали прививку от COVID-19. Кроме того, все участники имели отрицательный результат на антитела против коронавируса.

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Ученые ввели добровольцам низкую дозу SARS-CoV-2 в виде капель в нос. Отмечается, что они содержали примерно такое же количество вируса, как в одной капле слизи из носа человека, инфицированного коронавирусом.

Версия SARS-CoV-2, использованная в исследовании, предшествовала Альфа-варианту, но отличалась от исходной версии вируса мутацией под названием D614G. Эта мутация влияет на шиповидный белок, который вирус использует для заражения клеток, и, как считается, увеличивает трансмиссивность вируса, говорят ученые.

Половина добровольцев заразились COVID-19. У 16 ​​из них появились симптомы от легкой до умеренной степени, такие как боль в горле, головная боль, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадка. Примерно треть инфицированных потеряли обоняние, а у 10 из этих людей обоняние вернулось к норме в течение трех месяцев. У троих людей остался дефицит вкуса и обоняния.

Главный автор исследования доктор Кристофер Чиу заявил, что, к счастью, в их модели инфицирования здоровых молодых взрослых участников не было серьезных симптомов или клинических проблем. "По этой причине результаты исследования наиболее характерны для легких инфекций, а не для тяжелых", – сказал он.

По словам ученых, средний инкубационный период вируса составил 42 часа.

Исследователи брали образцы мазков из горла и носа участников два раза в день и рассчитывали количество присутствующего жизнеспособного вируса с помощью ПЦР-тестов и лабораторных анализов. Они обнаружили, что количество вируса у участников быстро увеличивалось после инкубационного периода.

По их словам, вирус может быть обнаружен сначала в горле примерно через 40 часов после контакта с больным человеком, а затем в носу примерно через 58 часов после заражения.

В среднем вирусная нагрузка участников достигла пика через пять дней после их первоначального контакта. Группа сообщила, что уровень вируса в горле обычно оставался ниже, чем в носу, а также достигал пика раньше.

Экспресс-тесты с меньшей вероятностью обнаруживали вирус на низких уровнях, а это означало, что в то время была большая вероятность "ложноотрицательных" результатов.

Теперь команда ученых планирует выяснить, почему другие участники эксперимента не заразились SARS-CoV-2. Они также планируют провести аналогичный эксперимент со штаммом Дельта. Об анализе Омикрона пока ничего неизвестно.

Другие исследования

Согласно еще одному исследованию, чтобы сдержать появление новых вариантов болезни, ученые подчеркнули необходимость продолжения мер общественного здравоохранения, таких как ношение масок и вакцинация. По словам экспертов, хотя Омикрон лучше уклоняется от иммунитета, чем Дельта, вакцины по-прежнему обеспечивают защиту, а повторные прививки значительно снижают риск серьезного заболевания, госпитализации и смерти.

Эксперты настояли, что вирус не станет эндемичным, как грипп, пока глобальные показатели вакцинации будут низкими.

Также ученые обнаружили, что коронавирус почти полностью теряет способность заражать после 20 минут на свежем воздухе, причем ключевыми являются первые 5 минут. Также отмечается, что заражение происходит при тесном контакте, при этом влажность в помещении играет более важную роль, чем вентиляция.

Кроме того, в рамках британского проекта React ученые обнаружили, что две трети людей с положительным анализом на Омикрон ранее уже переболели коронавирусом.

Самые ранние симптомы штамма коронавируса Омикрон:

першение в горле;

боль в пояснице;

заложенность носа;

головная боль;

усталость;

чихание;

ночная потливость и ломота в теле.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемии COVID-19 еще не конец и в дальнейшем не исключено, что в мире появятся новые штаммы этого вируса.

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