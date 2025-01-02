Алкоголь и диабет: что нужно знать пациентам?
Сахарный диабет — это сложное хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля за уровнем сахара в крови. Одновременно у многих возникает вопрос, можно ли в допустимых дозах употреблять алкоголь?
Влияние алкоголя на организм
При сахарном диабете алкоголь может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Например, небольшие дозы красного вина или качественных белых спиртных напитков могут способствовать улучшению кровообращения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Несколько важных негативных факторов:
- Гипогликемия
- Повышение калорийности рациона
- Риск повышения кровяного давления и проблем с почками и печенью
Пациентам с сахарным диабетом можно употреблять алкоголь в умеренных количествах и только при стабильном контроле уровня сахара.
Рекомендации по допустимым напиткам:
- Сухое вино (красное или белое)
- Крепкие напитки (коньяк, виски, джин)
- Безалкогольное пиво или пиво с пониженным содержанием алкоголя
Что делать, если выпил лишнего?
- Алкоголь может вызывать позднюю гипогликемию (через 6–12 часов после употребления). Необходимо измерить сахар перед сном и при необходимости съесть что-то легкое, чтобы избежать опасных ситуаций.
- Сразу проверить уровень глюкозы. Это поможет определить, требуется ли немедленное вмешательство.
- Если уровень сахара низкий (гипогликемия), необходимо съесть продукты, содержащие быстрые углеводы.
- После чрезмерного употребления алкоголя организм уязвим к гипогликемии, особенно при активности. Отдых обязателен.
- Алкоголь приводит к обезвоживанию, что усугубляет состояние. Употребление достаточного количества воды поможет восстановить баланс.
- Если осталась слабость, замешательство и продолжаются проблемы с уровнем сахара, следует обратиться за медицинской помощью.
Как быть если сахар вырос?
- Избегать повторного приема пищи
- Померять уровень сахара в крови
- Принять лекарства
- Избегать углеводов
Рекомендации на праздники
- Выберите блюда с низким содержанием углеводов, предпочтение отдавайте овощам, белковым продуктам и цельнозерновым блюдам.
- Регулярно проверяйте уровень глюкозы, особенно если вы пробуете новые блюда или употребляете алкоголь.
- Убедитесь, что у вас есть с собой глюкометр, инсулин или другие препараты, которые могут понадобиться.
- Не переедайте, особенно сладкого или жирного. Лучше попробовать небольшое количество разных блюд.
- Если вы планируете пить, придерживайтесь допустимых норм и избегайте сладких коктейлей.
- Старайтесь чередовать приемы пищи с общением или прогулками.
- Держите под рукой воду, чтобы предотвратить обезвоживание.