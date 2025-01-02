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Алкоголь и диабет: что нужно знать пациентам?

Виктор Литвиненко
Эндокринология
18,6 т.
Алкоголь и диабет: что нужно знать пациентам?

Сахарный диабет — это сложное хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля за уровнем сахара в крови. Одновременно у многих возникает вопрос​, можно ли в допустимых дозах употреблять алкоголь?

Влияние алкоголя на организм

При сахарном диабете алкоголь может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Например, небольшие дозы красного вина или качественных белых спиртных напитков могут способствовать улучшению кровообращения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

​Несколько важных негативных факторов​:

  • Гипогликемия
  • Повышение калорийности рациона
  • Риск повышения кровяного давления и​ проблем с почками и печенью
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​Пациентам с сахарным диабетом можно употреблять алкоголь в умеренных количествах и только при стабильном контроле уровня сахара.

Рекомендации по допустимым напиткам​:

  1. Сухое вино (красное или белое)
  2. Крепкие напитки (​к​оньяк, виски, джин)
  3. Безалкогольное пиво или пиво с пониженным содержанием алкоголя

Что делать, если выпил лишнего?

  • ​Алкоголь может вызывать позднюю гипогликемию (через 6–12 часов после употребления). Необходимо измерить сахар перед сном и при необходимости съесть что-то легкое, чтобы избежать опасных ситуаций.
  • Сразу проверить уровень глюкозы. Это поможет определить, требуется ли немедленное вмешательство.
  • Если уровень сахара низкий (гипогликемия), необходимо съесть продукты, содержащие быстрые углеводы​.
  • После чрезмерного употребления алкоголя организм уязвим к гипогликемии, особенно при активности. Отдых обязателен.
  • Алкоголь приводит к обезвоживанию, что усугубляет состояние. Употребление достаточного количества воды поможет восстановить баланс.
  • Если осталась слабость, замешательство и продолжаются проблемы с уровнем сахара, следует обратиться за медицинской помощью.

Как быть​ если сахар вырос?

  1. Избегать повторного приема пищи
  2. Померять уровень сахара в крови
  3. Принять лекарства
  4. ​Избегать углеводов

Рекомендации на праздники

  • ​Выберите блюда с низким содержанием углеводов​, ​предпочтение отдавайте овощам, белковым продуктам и цельнозерновым блюдам.
  • Регулярно проверяйте уровень глюкозы, особенно если вы пробуете новые блюда или употребляете алкоголь.
  • Убедитесь, что у вас есть с собой глюкометр, инсулин или другие препараты, которые могут понадобиться.
  • Не переедайте, особенно сладкого или жирного. Лучше попробовать небольшое количество разных блюд.
  • Если вы планируете пить, придерживайтесь допустимых норм и избегайте сладких коктейлей.
  • ​Старайтесь чередовать приемы пищи с общением или прогулками.
  • Держите под рукой воду, чтобы предотвратить обезвоживание.
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