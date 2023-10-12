Аутоиммунный тиреоидит известный как тиреоидит-Хашимото: возможно вылечить?

АИТ, это хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы, вызванное аутоиммунными процессами. АИТ названо в честь японского врача Хакару Хашимото, который впервые описал это состояние в начале 20-го века.

Аутоиммунная реакция заболевания, обусловлена тем, что иммунная система организма начинает атаковать собственные клетки щитовидной железы. Это приводит к воспалительному процессу и разрушению ткани щитовидной железы. Постепенное разрушение щитовидной железы ведет к ухудшению ее функции и снижению уровня гормонов щитовидной железы в крови. Это состояние называется гипотиреозом и может вызывать различные симптомы, включая слабость и постоянная усталость, увеличение массы тела, ​непереносимость холода​, депрессия и другие.

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Лабораторная диагностика АИТ

Основывается на анализе крови для оценки уровня щитовидных гормонов и обнаружения специфических антител:

Тиреотропный гормон (ТТГ): Этот гормон производится гипофизом и регулирует работу щитовидной железы. Высокий уровень ТТГ может свидетельствовать о гипотиреозе, что часто наблюдается при Хашимото-тиреоидите.

Свободный тироксин (FT4): Этот гормон является основным гормоном, который вырабатывается щитовидной железой. Низкий уровень FT4 также может указывать на гипотиреоз.

Уровень антител:

Антитела к тиреопероксидазе (TPO-Ab): Обнаружение антител к TPO является чрезвычайно специфичным для аутоиммунного тиреоидита (включая Хашимото-тиреоидит). Повышенные уровни TPO-Ab свидетельствуют о наличии аутоиммунных атак на щитовидную железу.

Антитела к тиреоглобулину (TG-Ab): Также можно изучить антитела к тиреоглобулину. Они могут быть повышены у некоторых пациентов с Хашимото-тиреоидитом.

Для диагностики Хашимото-тиреоидита врач обычно заказывает комбинацию этих тестов. В сочетании с клинической картиной и результатами обследования, эти данные помогают установить диагноз аутоиммунного тиреоидита и определить степень нарушения функции щитовидной железы.

Основные методы лечения Хашимото-тиреоидита​:

Заместительная терапия гормонами щитовидной железы

Пациентам с АИТ обычно назначают синтетический тироксин (левотироксин). Этот препарат компенсирует недостаток щитовидных гормонов, уровень которых снижается из-за разрушения щитовидной железы. Дозировка лекарства подбирается индивидуально под контролем врача-эндокринолога.

Регулярное медицинское наблюдение

Пациенты с Хашимото-тиреоидитом должны регулярно посещать эндокринолога, чтобы контролировать уровень гормонов щитовидной железы в крови и состояние заболевания.

Управление симптомами и общим здоровьем

Поддержание здорового образа жизни, включая правильное питание, физическую активность и достаточный сон, может помочь управлять симптомами и поддерживать общее здоровье.

Избегание стресса

Стресс может ухудшить симптомы аутоиммунного тиреоидита. Поэтому важно учиться эффективно управлять стрессом и находить способы релаксации.

Солнцезащита

​Не рекомендуют находиться под прямыми солнечными лучами, так как солнце может повысить риск​ ​развития рака щитовидной железы.

Лечение Хашимото-тиреоидита должно проводиться под наблюдением и руководством опытного врача-эндокринолога. Важно придерживаться предписанных схем лечения и регулярно обсуждать свои симптомы и состояние со специалистом, чтобы корректировать терапию по необходимости.

Если не лечить​ тиреоидит​:

Гипотиреоз, что означает недостаток щитовидных гормонов. Без лечения уровни гормонов могут продолжать снижаться, что приведет к ухудшению симптомов, таких как усталость, прибавление веса, ​непереносимость холода, снижение концентрации и депрессия.​ Увеличение щитовидной железы, что может вызвать дискомфорт и видимые изменения на шее. ​Проблемы с сердцем, нервной системой, кожей и репродуктивной системой.​ В ​н​екоторых случаях Хашимото-тиреоидит может перейти в более серьезные состояния, такие как рак щитовидной железы.

​Важно отметить, что лечение данного заболевания является пожизненным, так как аутоиммунный тиреоидит не может быть окончательно вылечен, и его прогрессирующее разрушение щитовидной железы может привести к постепенному ухудшению функции с последующим удалением щитовидной железы.