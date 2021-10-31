COVID-19 плохо влияет на женщин, пытающихся зачать ребенка: данные исследования

Согласно опросу более 12000 женщин репродуктивного возраста, во время пандемии COVID-19 у каждой третьей были изменения в менструальных циклах и симптомах. На менструацию может влиять заметно более высокий уровень стресса, чем контрольные показатели до пандемии. Результаты исследования были представлены на встрече Американского общества репродуктивной медицины в 2021 году.

По словам научного сотрудника Ovia Health, технологической компании по охране здоровья женщин и семьи из Бостона, Шеннон М. Мэллой, это особенно отражается на женщинах, которые пытаются зачать ребенка или борются с бесплодием.

COVID-19 стал причиной появления новых психосоциальных и межличностных факторов риска. Мэллой подчеркивает, что пандемия – одно из самых стрессовых и коллективно пережитых бедствий, которые когда-либо видело современное общество.

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Как показывают исследования, хронический продолжительный стресс вызывает высокий уровень кортизола, который может влиять на эндокринологию и регулирование менструального цикла. По словам Мэллой, это может сделать создание семьи еще более сложной задачей. По ее словам, врачи и другие медицинские работники всегда принимали во внимание стресс при ведении пациентов, но никогда при таком уровне хронического стресса.

Ovia Health решила изучить взаимосвязь между воспринимаемым стрессом с менструальным циклом и изменениями симптомов во время пандемии COVID-19, чтобы увидеть, как это может повлиять на вспомогательные репродуктивные технологии.

Исследование продолжалось больше года, в течение этого периода пользователи мобильного приложения Ovia Health's Fertility в США принимали участие в опросе. Они оценивали изменения в характере менструации и симптоматике и включали версию из 4 пунктов шкалы воспринимаемого стресса (PSS-4). Парный t-тест оценивал различия между группами (менструальные изменения по сравнению с отсутствием менструальных изменений).

В ходе опроса участницам задавали вопрос, какие изменения они заметили в своем менструальном цикле. Об изменениях цикла или симптомов сообщила каждая третья женщина. 87% из них сказали, что их цикл начался раньше или позже. 29% сообщили о более сильных симптомах во время менструации, таких как боль в пояснице, спазмы или изменения выделений, а 27% – что кровотечение во время менструации было более сильным. Эти результаты аналогичны другим исследованиям, изучающим влияние эпизодического стресса на менструацию.

По словам Мэллой, нарушение менструального цикла особенно неприятно для женщин, пытающихся создать семью. Медицинские работники могут наблюдать больше нарушений менструального цикла у своих пациенток. Изменить ситуацию с COVID-19 невозможно, но можно улучшить работу по интеграции скрининга психического здоровья, подключив пациентов к лечению, которое оптимизирует зачатие и результаты лечения бесплодия.

Хотя известные побочные эффекты вакцины включают боль в руке, жар, утомляемость и миалгию, некоторые женщины сообщали об изменениях в своем менструальном цикле. Об этом сказал Марк П. Тролис, доктор медицины, профессор акушерства и гинекологии Университета Центральной Флориды и директор Центр ЭКО в Орландо. По его словам, решающим фактором может быть реакция на вакцинацию, вызванную иммунным ответом, а не вакцина.

В настоящее время однозначная связь между вакциной и менструацией не установлена. По словам Тролиса, у большинства женщин через месяц после вакцинации возобновляются нормальные интервалы. Кроме того, нет достоверных доказательств связи вакцины с бесплодием. Тем не менее исследования в этой области жизненно важны и продолжаются.