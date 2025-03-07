Диабет 1 и 2 типа: научный взгляд на причины, механизмы и профилактику

Сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, возникающей вследствие дефицита инсулина (абсолютного или относительного) и нарушения его биологического действия. Болезнь сопровождается нарушением углеводного, жирового и белкового обмена и приводит к поражению сосудов, нервной системы и внутренних органов.

Согласно ВОЗ (202​2), в мире насчитывается более 800 млн людей с сахарным диабетом, из них 90-95% случаев приходится на диабет 2 типа, а 5-10% – на диабет 1 типа.

Разберем оба типа диабета с точки зрения доказательной медицины, их причины, механизмы развития, клиническую картину и профилактику.

Сахарный диабет 1 типа

Этиология

СД1 – аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает β-клетки островков Лангерганса в поджелудочной железе, вырабатывающие инсулин.

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Основные причины:

Генетическая предрасположенность (HLA-DR3, HLA-DR4, DQ8, DQ2) – повышает риск развития заболевания. Аутоиммунные процессы – выработка аутоантител к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IA-2, ZnT8. Вирусные инфекции – доказана связь с вирусами Коксаки, краснухи, Эпштейна-Барр. Факторы окружающей среды – низкое потребление витамина D, раннее введение коровьего молока.

Патогенез

Генетически предрасположенный человек сталкивается с триггерным фактором (вирусная инфекция, стресс).

Иммунная система ошибочно атакует β-клетки , считая их чужеродными.

, считая их чужеродными. Разрушается 85-90% β-клеток , что ведет к абсолютному дефициту инсулина .

, что ведет к . Глюкоза не может попасть в клетки – развивается гипергликемия .

. Организм начинает использовать жиры в качестве источника энергии → образование кетонов и риск кетоацидоза.

Клиническая картина

СД1 развивается остро, чаще у детей.

Основные симптомы (4 "П"):

Полиурия – частое мочеиспускание из-за осмотического диуреза.

– частое мочеиспускание из-за осмотического диуреза. Полидипсия – неутолимая жажда.

– неутолимая жажда. Полифагия – повышенный аппетит, но потеря веса.

– повышенный аппетит, но потеря веса. Потеря массы тела – за счет распада жиров и белков.

Осложнение – диабетический кетоацидоз (ДКА)

Тошнота, рвота, слабость.

Запах ацетона изо рта.

Учащенное дыхание (Куссмауля).

Риск комы и смерти.

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) >6,5% – подтверждает диагноз диабета.

Профилактика

Так как СД1 – аутоиммунное заболевание, его сложно предотвратить, но исследуются методы:

Витамин D – снижение риска у детей (JAMA, 2019).

– снижение риска у детей (JAMA, 2019). Отсроченное введение коровьего молока у младенцев (Diabetes Care, 2021).

у младенцев (Diabetes Care, 2021). Иммунотерапия (анти-CD3 антитела) – перспективный метод, но еще исследуется.

Сахарный диабет 2 типа

Этиология

СД2 – метаболическое заболеваение, связанное с инсулинорезистентностью и относительным дефицитом инсулина.

Основные факторы риска:

Ожирение (особенно абдоминальное) – основной фактор риска. Гиподинамия – снижает чувствительность клеток к инсулину. Генетика (FTO, TCF7L2) – увеличивает риск в 2-3 раза. Инсулинорезистентность – клетки не реагируют на​ "свой" инсулин. Нарушения микробиома кишечника – связан​о с хроническим воспалением.

Патогенез

Ожирение → избыток свободных жирных кислот повышает инсулинорезистентность .

. Поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина , чтобы компенсировать​ дефицит.

, чтобы компенсировать​ дефицит. Со временем β-клетки истощаются → развивается относительный дефицит инсулина .

→ развивается . Гипергликемия приводит к сосудистым осложнениям (ретинопатия, нефропатия, нейропатия).

Клиническая картина

СД2 развивается постепенно, у людей старше 40 лет, часто без симптомов.

Основные проявления:

Хроническая усталость.

Частое мочеиспускание и жажда.

Длительное заживление ран.

Инфекции (грибковые, кожные).

​У​величение веса (чаще ожирение).

Часто диабет 2 типа диагностируют случайно – например, во время планового обследования.

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) >6,5% – подтверждает диагноз.

Профилактика

Контроль веса (ИМТ < 25 кг/м²) – снижает риск на 80% (NEJM, 2022).

– снижает риск на (NEJM, 2022). Средиземноморская диета – улучшает чувствительность к инсулину.

– улучшает чувствительность к инсулину. Физическая активность (150 минут в неделю) – снижает риск на 40% .

– снижает риск на . Контроль сахара у преддиабетиков (HbA1c 5,7-6,4%) – предотвращает прогрессию.

Программа Diabetes Prevention Program (DPP) показала, что изменение образа жизни эффективнее, чем лекарства для предотвращения СД2.

Диабет 1 типа – аутоиммунное заболевание, требует пожизненной инсулинотерапии.

Диабет 2 типа – болезнь образа жизни, но его можно предотвратить и контролировать.

Главное – держать глюкозу в норме, чтобы избежать осложнений.

Наука не стоит на месте: разрабатываются новые методы лечения, включая иммунотерапию и трансплантацию клеток. Контроль диабета – это не запреты, а осознанность. Заботьтесь о здоровье, и организм ответит вам благодарностью!