Диабет 1 и 2 типа: научный взгляд на причины, механизмы и профилактику
Сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, возникающей вследствие дефицита инсулина (абсолютного или относительного) и нарушения его биологического действия. Болезнь сопровождается нарушением углеводного, жирового и белкового обмена и приводит к поражению сосудов, нервной системы и внутренних органов.
Согласно ВОЗ (2022), в мире насчитывается более 800 млн людей с сахарным диабетом, из них 90-95% случаев приходится на диабет 2 типа, а 5-10% – на диабет 1 типа.
Разберем оба типа диабета с точки зрения доказательной медицины, их причины, механизмы развития, клиническую картину и профилактику.
Сахарный диабет 1 типа
Этиология
СД1 – аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает β-клетки островков Лангерганса в поджелудочной железе, вырабатывающие инсулин.
Основные причины:
- Генетическая предрасположенность (HLA-DR3, HLA-DR4, DQ8, DQ2) – повышает риск развития заболевания.
- Аутоиммунные процессы – выработка аутоантител к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IA-2, ZnT8.
- Вирусные инфекции – доказана связь с вирусами Коксаки, краснухи, Эпштейна-Барр.
- Факторы окружающей среды – низкое потребление витамина D, раннее введение коровьего молока.
Патогенез
- Генетически предрасположенный человек сталкивается с триггерным фактором (вирусная инфекция, стресс).
- Иммунная система ошибочно атакует β-клетки, считая их чужеродными.
- Разрушается 85-90% β-клеток, что ведет к абсолютному дефициту инсулина.
- Глюкоза не может попасть в клетки – развивается гипергликемия.
- Организм начинает использовать жиры в качестве источника энергии → образование кетонов и риск кетоацидоза.
Клиническая картина
СД1 развивается остро, чаще у детей.
Основные симптомы (4 "П"):
- Полиурия – частое мочеиспускание из-за осмотического диуреза.
- Полидипсия – неутолимая жажда.
- Полифагия – повышенный аппетит, но потеря веса.
- Потеря массы тела – за счет распада жиров и белков.
Осложнение – диабетический кетоацидоз (ДКА)
- Тошнота, рвота, слабость.
- Запах ацетона изо рта.
- Учащенное дыхание (Куссмауля).
- Риск комы и смерти.
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) >6,5% – подтверждает диагноз диабета.
Профилактика
Так как СД1 – аутоиммунное заболевание, его сложно предотвратить, но исследуются методы:
- Витамин D – снижение риска у детей (JAMA, 2019).
- Отсроченное введение коровьего молока у младенцев (Diabetes Care, 2021).
- Иммунотерапия (анти-CD3 антитела) – перспективный метод, но еще исследуется.
Сахарный диабет 2 типа
Этиология
СД2 – метаболическое заболеваение, связанное с инсулинорезистентностью и относительным дефицитом инсулина.
Основные факторы риска:
- Ожирение (особенно абдоминальное) – основной фактор риска.
- Гиподинамия – снижает чувствительность клеток к инсулину.
- Генетика (FTO, TCF7L2) – увеличивает риск в 2-3 раза.
- Инсулинорезистентность – клетки не реагируют на "свой" инсулин.
- Нарушения микробиома кишечника – связано с хроническим воспалением.
Патогенез
- Ожирение → избыток свободных жирных кислот повышает инсулинорезистентность.
- Поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чтобы компенсировать дефицит.
- Со временем β-клетки истощаются → развивается относительный дефицит инсулина.
- Гипергликемия приводит к сосудистым осложнениям (ретинопатия, нефропатия, нейропатия).
Клиническая картина
СД2 развивается постепенно, у людей старше 40 лет, часто без симптомов.
Основные проявления:
- Хроническая усталость.
- Частое мочеиспускание и жажда.
- Длительное заживление ран.
- Инфекции (грибковые, кожные).
- Увеличение веса (чаще ожирение).
Часто диабет 2 типа диагностируют случайно – например, во время планового обследования.
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) >6,5% – подтверждает диагноз.
Профилактика
- Контроль веса (ИМТ < 25 кг/м²) – снижает риск на 80% (NEJM, 2022).
- Средиземноморская диета – улучшает чувствительность к инсулину.
- Физическая активность (150 минут в неделю) – снижает риск на 40%.
- Контроль сахара у преддиабетиков (HbA1c 5,7-6,4%) – предотвращает прогрессию.
Программа Diabetes Prevention Program (DPP) показала, что изменение образа жизни эффективнее, чем лекарства для предотвращения СД2.
Диабет 1 типа – аутоиммунное заболевание, требует пожизненной инсулинотерапии.
Диабет 2 типа – болезнь образа жизни, но его можно предотвратить и контролировать.
Главное – держать глюкозу в норме, чтобы избежать осложнений.
Наука не стоит на месте: разрабатываются новые методы лечения, включая иммунотерапию и трансплантацию клеток. Контроль диабета – это не запреты, а осознанность. Заботьтесь о здоровье, и организм ответит вам благодарностью!