Диабет под контролем: как не впасть в кому от собственной глюкозы
Сахарный диабет — это не только о "высоком сахаре". Это — ежедневное балансирование между двумя крайностями, каждая из которых способна закончиться реанимацией. С одной стороны — гипогликемия, когда мозг оставляют без горючего. С другой — гипергликемия, которая постепенно превращает организм в обезвоженную биосистему.
Гипогликемия: когда мозг голодает
Гипогликемия — это падение уровня глюкозы в крови ниже 3.5 ммоль/л. Для мозга — это как внезапно отключить электричество: сбой, авария, темнота.
🔹 Основные симптомы:
- Потливость, дрожь, пульсация в висках
- Чувство голода, раздражительность
- Снижение концентрации, потеря сознания, судороги
🔹 Самые частые причины:
- Передозировка инсулина или сахароснижающих таблеток
- Физическая нагрузка без перекуса
- Пропуск приема пищи
Реже гипогликемию вызывают инсулин-производящие опухоли (инсулиномы), аутоиммунные процессы, или даже постбариатрические осложнения, когда поджелудочная начинает вырабатывать инсулин с размахом.
🔹 Что делать?
- Если сознание сохранено — 15 г быстрых углеводов (сахар, сок, мед).
- Если человек без сознания — внутривенная глюкоза.
Гипергликемия: когда кровь становится сиропом
Гипергликемия — это избыток глюкозы в крови (более 13 ммоль/л), а в критических случаях — более 33 ммоль/л, как при гиперосмолярном гипергликемическом синдроме (ГГС).
🔹 Что происходит?
- Организм теряет до 10 литров жидкости
- Густая кровь, обезвоживание, поражение мозга
- Нарушение сознания, иногда — судороги и кома
🔹 Опасность ситуации:
- Смертность при ГГС — до 20%
- Основные "триггерные крючки": инфекции, диуретики, несоблюдение лечения
🔹 Лечение:
- Внутривенное введение жидкости и инсулина
- Постоянный контроль электролитов и функции почек
- Исключение кетоацидоза (тест на кетоны в крови и моче)
Норма — не условность
Уровень глюкозы натощак в норме:
- 3.5–5.5 ммоль/л.
- 5.6–6.9 ммоль/л — уже предиабет.
- 7.0 ммоль/л и более — признак диабета.
Главное, что надо знать пациенту:
- Гипо убивает быстро, гипер — медленно, но не менее эффективно
- Симптомы игнорировать нельзя: кома — это не преувеличение
- Не занимайтесь самолечением: от "знать все о своем диабете" до инсульта — одна неправильная доза
- Регулярно контролируйте глюкозу — глюкометр ваш лучший союзник
- Всегда имейте при себе быстрые углеводы (даже если вы "уверены, что не нужно")
Не контролируете сахар? Тогда ваш организм сам решит, кого выключить первым — мозг, почки или сердце. И ни одна "диабетическая каша из пророщенной гречки" вас уже не спасет.