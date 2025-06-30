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Диабет под контролем: как не впасть в кому от собственной глюкозы

Виктор Литвиненко
Эндокринология
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Диабет под контролем: как не впасть в кому от собственной глюкозы

Сахарный диабет — это не только о "высоком сахаре". Это — ежедневное балансирование между двумя крайностями, каждая из которых способна закончиться реанимацией. С одной стороны — гипогликемия, когда мозг оставляют без горючего. С другой — гипергликемия, которая постепенно превращает организм в обезвоженную биосистему.

Гипогликемия: когда мозг голодает

Гипогликемия — это падение уровня глюкозы в крови ниже 3.5 ммоль/л. Для мозга — это как внезапно отключить электричество: сбой, авария, темнота.

🔹 Основные симптомы:

  • Потливость, дрожь, пульсация в висках
  • Чувство голода, раздражительность
  • Снижение концентрации, потеря сознания, судороги

🔹 Самые частые причины:

  • Передозировка инсулина или сахароснижающих таблеток
  • Физическая нагрузка без перекуса
  • Пропуск приема пищи
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Реже гипогликемию вызывают инсулин-производящие опухоли (инсулиномы), аутоиммунные процессы, или даже постбариатрические осложнения, когда поджелудочная начинает вырабатывать инсулин с размахом.

🔹 Что делать?

  • Если сознание сохранено — 15 г быстрых углеводов (сахар, сок, мед).
  • Если человек без сознания — внутривенная глюкоза.

Гипергликемия: когда кровь становится сиропом

Гипергликемия — это избыток глюкозы в крови (более 13 ммоль/л), а в критических случаях — более 33 ммоль/л, как при гиперосмолярном гипергликемическом синдроме (ГГС).

🔹 Что происходит?

  • Организм теряет до 10 литров жидкости
  • Густая кровь, обезвоживание, поражение мозга
  • Нарушение сознания, иногда — судороги и кома

🔹 Опасность ситуации:

  • Смертность при ГГС — до 20%
  • Основные "триггерные крючки": инфекции, диуретики, несоблюдение лечения

🔹 Лечение:

  • Внутривенное введение жидкости и инсулина
  • Постоянный контроль электролитов и функции почек
  • Исключение кетоацидоза (тест на кетоны в крови и моче)

Норма — не условность

Уровень глюкозы натощак в норме:

  • 3.5–5.5 ммоль/л.
  • 5.6–6.9 ммоль/л — уже предиабет.
  • 7.0 ммоль/л и более — признак диабета.

Главное, что надо знать пациенту:

  • Гипо убивает быстро, гипер — медленно, но не менее эффективно
  • Симптомы игнорировать нельзя: кома — это не преувеличение
  • Не занимайтесь самолечением: от "знать все о своем диабете" до инсульта — одна неправильная доза
  • Регулярно контролируйте глюкозу — глюкометр ваш лучший союзник
  • Всегда имейте при себе быстрые углеводы (даже если вы "уверены, что не нужно")

Не контролируете сахар? Тогда ваш организм сам решит, кого выключить первым — мозг, почки или сердце. И ни одна "диабетическая каша из пророщенной гречки" вас уже не спасет.

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