Хирургия ожирения снижает риск развития рака: данные ученых

Глобальная эпидемия ожирения и диабета приводит к повышенному риску рака и преждевременной смерти. По некоторым оценкам, в течение следующих 10-15 лет ожирение может вызвать больше случаев рака, чем курение. В связи с эти очень актуальны исследования, которые могут эффективно решать эту проблему.

Недавно завершенное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Diabetes Care, показало, что после бариатрической операции пациенты с ожирением и диабетом 2 типа со стойкой 10-летней ремиссией диабета имели на 60% меньший риск развития рака, чем пациенты, которые получали обычную помощь при ожирении.

У женщин, перенесших бариатрическую операцию, риск заболевания раком в среднем за 21 год наблюдения был на 42% ниже, чем у женщин, которые получали обычную помощь при ожирении.

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По словам ведущего автора Кайса Шохольма, доцента кафедры молекулярной медицины в Академии Сальгренской Гетеборгского университета, Швеция, результаты иллюстрируют связь между контролем уровня глюкозы и профилактикой рака и предполагают, что среди пациентов с диабетом 2 типа многие случаи рака можно предотвратить.

Две трети пациентов в группе бариатрической хирургии перенесли вертикальную бандажную гастропластику (65%), остальные – регулируемое или нерегулируемое бандажирование желудка (18%) или обходной желудочный анастомоз (17%).

В раннем исследовании, проведенном этими учеными, каждый тип бариатрической хирургии был связан с более высокими показателями ремиссии диабета по сравнению с обычным лечением.

В настоящем исследовании наблюдалась незначительная тенденция, при которой пациенты с ожирением и диабетом 2 типа с самым высоким тертилем потери веса (средняя потеря веса – 44,8 кг) имели несколько более низкий риск рака по сравнению с низшим тертилем (средняя потеря веса – 14,9 кг).

По словам Таубе, это может означать, что в отношении риска рака хирургические методы, приводящие к большей потере веса (например, обходной желудочный анастомоз по Ру и рукавная гастрэктомия), должны быть рекомендованы пациентам с ожирением и диабетом. Однако длительная ремиссия диабета, вероятно, является обязательной для снижения риска рака.

Наблюдаемое снижение риска рака у женщин с ожирением и диабетом 2 типа согласуется с предыдущими результатами, показывающими, что снижение риска рака после бариатрической операции у пациентов с ожирением более заметно среди женщин, чем среди мужчин. Это может быть связано с тем, что уровень заболеваемости раком у женщин с диабетом выше, чем у мужчин с диабетом.

Основными видами рака у женщин были рак груди, за которым следовали рак эндометрия и колоректальный рак. У мужчин основными видами рака были: колоректальный рак, рак простаты и уротелиальный/злокачественный рак кожи.

Хорошо известно, что ожирение является фактором риска для 13 типов рака, и некоторые из них (печени, поджелудочной железы, эндометрия, толстой и прямой кишки, груди и мочевого пузыря) могут быть связаны с диабетом 2 типа.

Доказано, что бариатрическая хирургия снижает риск рака у пациентов с ожирением. Однако было неизвестно, как этот вид вмешательства может повлиять на риск рака у пациентов с ожирением и диабетом 2 типа.

В шведском исследовании ожирения (SOS) принимало участие более 700 пациентов, страдающих диабетом 2 типа. Ученые изучили данные 393 пациентов, перенесших бариатрическую операцию, и 308 пациентов, получавших обычное лечение ожирения.

В исследовании участвовали мужчины с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 34 кг/м2 и женщины с ИМТ ≥ 38 кг/м2 в возрасте от 37 до 60 лет. Группы вмешательства были сопоставлены по 18 переменным, включая возраст, пол, уровень инсулина в сыворотке крови, алкоголь, образование и курение.

В течение среднего периода наблюдения в 21 год было зарегистрировано 74 случая рака в контрольной группе и 68 случаев рака в группе бариатрической хирургии. Риск рака во время последующего наблюдения был на 37% ниже в хирургической группе, чем в группе обычного лечения, после многопараметрической корректировки. Ремиссия диабета через 10 лет была связана с 60% снижением заболеваемости раком.