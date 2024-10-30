Как низкоуглеводная диета влияет на диабет?

Изменение питания, особенно снижение потребления углеводов, может оказывать значительное влияние на поддержание уровня сахара в крови и даже снижать потребность в препаратах у людей с сахарным диабетом 2 типа. Но так ли это безопасно и подходит ли этот подход всем пациентам?

Одно из новых исследований американских ученых показало, что замена углеводов белками и жирами может значительно снизить уровень сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, способствуя полному отказу от лекарств. Однако низкоуглеводная диета не столь безопасна, как кажется на первый взгляд. Каким пациентам она подходит, а кому лучше отказаться от нее?

Низкоуглеводная диета влияет на функцию бета-клеток

Видео дня

В недавно опубликованном исследовании, которое длилось 12 недель, участвовали 57 человек с диабетом 2 типа, не использующих инсулин. Пациентов разделили на группы, одна из которых придерживалась низкоуглеводной диеты, а другая – с высоким содержанием углеводов.

Диета с низким содержанием углеводов составила около 9% от общего количества калорий, в то время как для группы с высоким содержанием углеводов этот показатель был около 55%. Результаты показали, что у пациентов из первой группы был значительно повышен уровень С-пептида, что свидетельствует о лучшей функции бета-клеток.

Автор исследования, магистр наук и специалист кафедры наук о питании Университета Алабамы, Мэриан Л. Юрчишин отмечает: "Наши данные свидетельствуют, что ограничение углеводов может поддерживать функцию бета-клеток, без необходимости в приеме медикаментов".

Это особенно актуально для афроамериканских пациентов, у которых секреция инсулина улучшилась заметнее, чем у европейцев, благодаря низкоуглеводной диете.

Как работает низкоуглеводная диета?

Участникам с ограничением углеводов диета помогла улучшить реакцию первой фазы бета-клеток на глюкозу. Через 12 недель ответ на С-пептид был в два раза выше по сравнению с группой с высоким содержанием углеводов. Особенно примечательным стало повышение у афроамериканцев – на 110%, тогда как у европейцев значимой разницы не наблюдалось.

Несмотря на эффективное снижение уровня сахара в крови при низкоуглеводном питании, Юрчишин подчеркивает, что данное исследование не предполагает полного отказа от медикаментов для некоторых пациентов. Для диабетиков с риском сердечно-сосудистых заболеваний или сердечной недостаточности лекарства остаются необходимыми.

Кроме того, снижение углеводов не является панацеей, а больше ориентировано на пациентов с легкими формами диабета, желающими сохранить свою функцию бета-клеток без лекарств и строгого ограничения в калориях.

Низкоуглеводная диета опасна для сердечников

Придерживаться такой строгой диеты может быть сложно в реальных условиях, – отмечает менеджер образовательных программ по питанию и диабету Элисон Б. Эверт Она также выразила сомнения по поводу безопасности такого подхода для пациентов, имеющих кардиопроблемы.

"Необходимо понимать, что высокое содержание жиров в данной диете, хоть и эффективно снижает углеводы, в реальной жизни часто требует грамотного подхода для предотвращения риска сердечно-сосудистых заболеваний", – отмечает Эверт.

Исследование показало, что ограничение углеводов – это не только инструмент для контроля уровня глюкозы, но и способ поддержания функции бета-клеток у пациентов с диабетом 2 типа.

Люди с легкой формой заболевания, придерживаясь такого питания, со временем могут полностью отказаться от лекарств. Однако для пациентов с более сложными случаями диабета, сердечно-сосудистыми патологиями или сопутствующими заболеваниями данная диета может не подойти.