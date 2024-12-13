Новые правила ADA 2025: краткий гид для диабетиков

Американская диабетическая ассоциация ADA недавно опубликовала обновленные стандарты медицинской помощи за 2025 года для людей, живущих с диабетом. Новые рекомендации охватывают различные аспекты диагностики, лечения и профилактики диабета, а также затрагивают важные вопросы образа жизни.

Эксперты обратили особое внимание на группу препаратов GLP-1, которые сейчас очень популярны для похудения. Медики также отметили важность терапии заболеваний печени, контроль психического здоровья и дали рекомендации относительно употребления напитков.

Непрерывный мониторинг глюкозы CGM: новый подход для людей с диабетом 2 типа

Одним из важнейших нововведений стандартов ADA 2025 стало расширение рекомендаций по использованию устройств для непрерывного мониторинга глюкозы CGM. Если раньше эти устройства были рекомендованы преимущественно людям, использующим инсулин, теперь ADA предлагает рассматривать CGM как инструмент также для тех, кто не использует инсулин, но страдает диабетом 2 типа.

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Решение основывается на новых данных, подтверждающих эффективность использования CGM для контроля уровня сахара в крови и предотвращения гипогликемии. Такое наблюдение помогает людям с диабетом более точно управлять своим состоянием и улучшать качество жизни.

Агонисты рецепторов GLP-1: дополнительные преимущества препаратов для лечения ожирения и диабета

Одной из значительных рекомендаций ADA является расширенное использование препаратов агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида GLP-1. Если ранее эти средства использовались для лечения диабета 2-го типа и снижения веса, то теперь они рекомендуются и для поддержания здоровья сердца и почек.

Новое руководство ADA также подчеркивает, что ингибиторы GLP-1 могут быть полезны для пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезнью почек.

Это открывает новые возможности для комплексного лечения пациентов с диабетом, а также помогает предотвращать сердечно-сосудистые осложнения, связанные с диабетом.

Обновленные рекомендации по лечению заболеваний печени

Согласно обновленным рекомендациям, особое внимание уделяется лечению заболеваний печени, связанных с метаболической дисфункцией. Включение агонистов рецепторов тиреоидного гормона бета для лечения прогрессирующего фиброза печени стало новым шагом в управлении данным заболеванием.

Также в новых рекомендациях ADA изменено название состояния: теперь оно называется метаболически-ассоциированный стеатогепатит, а не неалкогольная жировая болезнь печени. Эти изменения отражают более глубокое понимание связи между диабетом и заболеваниями печени, что позволяет врачам более точно подбирать лечение для пациентов с такими заболеваниями.

Терапия для контроля веса: важно не прекращать лечение

ADA подчеркивает важность продолжения терапии для контроля веса после достижения цели по снижению массы тела. Это решение основано на многочисленных исследованиях, показывающих, что прекращение лечения может привести к повторному набору веса и увеличению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблема избыточного веса остается важным аспектом в лечении диабета 2 типа, и продолжение лечения для поддержания достигнутого результата помогает снизить долгосрочные риски и улучшить общее состояние здоровья пациентов.

Скрининг на диабет 1-го типа с помощью антител

Еще одной важной рекомендацией является скрининг на диабет 1-го типа с использованием тестов на антитела у людей, чьи близкие родственники страдают диабетом 2-го типа. Раннее выявление аутоантител позволяет вовремя начать профилактическую терапию, снизить риск развития диабетического кетоацидоза и подготовить пациента к лечению диабета на более ранних стадиях.

Психосоциальные аспекты: внимание к эмоциональному состоянию пациентов

В последние годы особое внимание уделяется психосоциальным аспектам лечения диабета. ADA рекомендует регулярно проверять людей с диабетом на наличие диабетического стресса, депрессии, тревожности и страха гипогликемии.

Это важный аспект, поскольку психологическое состояние пациента может существенно влиять на качество лечения и его способность контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, важным моментом является внимание к состоянию людей, которые ухаживают за пациентами с диабетом, а также членов их семей.

Чистая вода в приоритете: отказ от сладких газировок

В разделе о питании ADA настоятельно рекомендует пить воду вместо сладких или подслащенных напитков, таких как газировка. Вода является лучшим выбором для поддержания гидратации, особенно для людей с диабетом. Газированные напитки, даже диетические, могут способствовать нарушению обмена веществ и увеличению массы тела, что негативно сказывается на контроле диабета.

Вместо того, чтобы полагаться на калорийные или некалорийные подсластители, рекомендуется выбирать воду как оптимальный вариант для утоления жажды.

Новые рекомендации ADA-2025 год вносят важные изменения в подход к лечению и управлению диабетом, предлагая более персонализированные и доступные методы контроля заболевания. Непрерывный мониторинг глюкозы, более расширенное применение агонистов GLP-1, а также внимание к психосоциальному состоянию пациентов могут помочь людям с диабетом улучшить состояние здоровья и качество жизни.