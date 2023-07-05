Новые стандарты лечения диабета: похудение, сон, новый препарат

Инновационные технологии, более строгий контроль веса и гигиены сна, новый препарат и позитивная психология - Американская диабетическая ассоциация выпустила руководство с обновленными стандартами лечения диабета. В этом году медики сделали особый акцент на похудении и сне, а также устранении дискриминации по уровню жизни, расовым и национальным признакам пациентов.

У всех пациентов с диабетом, независимо от материального благополучия и происхождения, - должен быть доступ к качественной и инновационной терапии, - подчеркивают в ADA, обращаясь к госструктурам.

Новое Руководство: не только для врачей, но и политиков

Сахарный диабет - одно из самых сложных и опасных хронических заболеваний, которое требует постоянного лечения и самодисциплины. Несмотря на появление новых методов лечения, на сегодняшний день традиционная медицина предлагает лишь непрерывную поддерживающую терапию.

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Ежегодно Американская диабетическая ассоциация ADA издает обновленные рекомендации для лечения и поддержания здоровья пациентов с сахарным диабетом. В этом году изменения стандартов более обширны, чем обычно. Руководство включает строгие рекомендации, связанные с новыми препаратами и технологиями, контролем веса и физическими нагрузками.

Специалисты ADA в этом году сделали особый акцент на уровень жизни пациентов с диабетом, подчеркнув на необходимости создания равных условий проверки и терапии людей, независимо от их благосостояния.

Авторы надеются, что новые стандарты лечения будут использоваться не только врачами, но и политиками как основной источник лечения диабета.

"Обновления в Стандартах медицинской помощи 2023 года свидетельствуют о том, что мы далеко продвинулись в терапии диабета, имея доступ к новым, более безопасным препаратам и технологиям, которые позволяют ставить амбициозные цели для здоровья", - говорит эндокринолог и программный директор Диабетического центра Дэвид Ан.

Стройнее - здоровее: более строгий контроль веса

Потеря веса может привести к ремиссии диабета и долгосрочным улучшениям сердечно-сосудистой системы. Повышенное внимание к снижению веса позволяет легче контролировать диабет, - говорится в Руководстве этого года, которое уделяет большое внимание строгому контролю веса.

Ожирение является фактором риска развития диабета и может привести к осложнениям со здоровьем, таким как высокие показатели кровяного давления, холестерина и глюкозы, - аргументируют врачи ADA.

Специалисты считают, что на сегодняшний день людям доступны эффективные лекарства от ожирения, а также инструменты, которые могут помочь пациентам лучше контролировать уровень глюкозы.

"Недавние достижения в области лекарств от диабета позволили людям с диабетом добиться большей потери веса и, в свою очередь, лучшего контроля над диабетом, чем когда-либо прежде", - считает доктор Ан.

Речь идет о новом препарате - теплизумаб, который подавляет аутоиммунную атаку на поджелудочную железу, помогая замедлить прогрессирование диабета 1 и 2 типа.

Специалисты рекомендуют лекарство для отсрочки начала заболевания у бессимптомных пациентов с повышенным уровнем аутоантител. Препарат также подходит для замедления прогрессирования диабета 2 типа взрослых и детей от 8 лет.

Новые технологии: непрерывный мониторинг глюкозы

В новом руководстве основное внимание уделяется использованию новых технологий, которые помогли улучшить лечение диабета, таких как телемедицина и новые цифровые решения. Один из них - непрерывный мониторинг глюкозы НМГ - сенсорная система, которая обеспечивает доступ к данным уровня глюкозы в крови в реальном времени.

Технология НМГ позволяет врачам получать полную картину изменения гликемии в течение суток.

Крепче спать, больше двигаться

Руководство уделяет особое внимание здоровому, полноценному сну и физической активности. упражнения. Специалисты рекомендуют пациентам с диабетом соблюдать гигиену сна, а при его нарушениях проходить обследование у сомнолога.

"Сон часто недооценивается как фактор, который способствует повышению уровня сахара в крови, артериального давления и увеличению веса", - говорит доктор Ан.

Согласно руководству, здоровое питание, регулярная физическая активность, хорошая гигиена сна, психологическое благополучие и отказ от курения и алкоголя - главные факторы, необходимые для лечения диабета. Только строгая самодисциплина, рутинные, ежедневные действия и доступ к качественной терапии могут улучшить показатели здоровья и качество жизни пациентов, - уверены врачи ADA.