Палеодиета и диабет: как рацион охотников помогает похудеть и нормализовать сахар

Она делает талию уже, кожу чище, волосы и ногти - крепче! Ей 2,5 млн. лет, но она актуальна по сей день. Палеодиета - диета охотников-собирателей каменного века, которая помогает похудеть, снизить уровень холестерина и сахара в крови, нормализовать давление, поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Почему диету каменного века рекомендуют людям с диабетом 2-го типа? И можно ли на ней продержаться всю жизнь?

Выживание и эволюция: роль питания

Не секрет, что современный человек употребляет слишком много сахара и переработанной углеводной пищи. Полки магазинов переполнены сладкой газировкой, чипсами и огромным количеством конфет, сладостей и хлебобулочных изделий. Частые стрессы, ускоренный ритм жизни не оставляют шансов питаться здоровой, полноценной едой.

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В ход идут фаст фуд и переработанная "быстрая" еда. И, конечно, нам чаще всего не хватает времени и сил, чтобы "сжечь" пустые калории с помощью физических упражнений. Учитывая все эти факторы, не удивительно, что сахарный диабет входит в топ самых распространенных и опасных заболеваний после сердечно-сосудистых.

В каменном веке охотники-собиратели ели лишь натуральные плоды, съедобные растения, мясо и рыбу. Многие ученые считают, что именно такая диета помогла человеку выжить и эволюционировать.

Идея палеодиеты в том, что если мы вернемся к питанию наших предков, мы предотвратим много проблем со здоровьем - ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и даже с аутоиммунными заболеваниями.

Без сахара полезней?

По данным департамента здравоохранения США National Institutes of Health, современные люди превышают ежедневную норму потребления сахара. Около 15% от ежедневно употребляемых калорий составляет лишь рафинированный сахар. По мнению ученых, именно чрезмерное употребление сахара может стать причиной таких распространенных заболеваний как:

- ожирение;

- хронические воспалительные процессы;

- диабет 2 типа и высокое кровяное давление;

- повышенный уровень холестерина

Уменьшая, а то и вовсе отказываясь от сахара, можно избежать множества заболеваний, - считают ученые. А заменив продукты с высоким содержанием сахара на фрукты и ягоды, можно увеличить потребление пищевых волокон, витаминов и минералов, что непременно отразится на стройности фигуры и хорошем самочувствии.

Аргументируют тем, что наш генетический код не изменился на протяжении двух миллионов лет, а изменились лишь пищевые привычки, которые сейчас все чаще становятся причиной опасных заболеваний.

Палеодиета проста и доступна, поскольку включает лишь качественные белковые продукты, овощи, орехи и фрукты. Такое низкогликемическое питание поддерживает нормальные показатели сахара в крови, предотвращает ожирение и лишний вес, нормализует повышенное артериальное давление. Палеодиету также рекомендуют людям, предрасположенным к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Если вы решились перейти на такой тип питания, включите в свой рацион такие продукты:

красное и белое мясо нежирных сортов;

морская и речная рыба;

зелень, овощи;

фрукты, орехи.

Продукты, от которых нужно отказаться:

рафинированные продукты (сахар, зерна, масла, транс-жиры);

хлеб, хлебобулочные изделия, макароны и крупы;

молочные продукты;

все виды бобовых;

любые сладости, кроме фруктов.

Принцип палеодиеты в том, что можно самостоятельно составлять меню, учитывая индивидуальные потребности. Это может быть или белковое питание с небольшим количеством углеводов, которые содержатся в фруктах и овощах. Также допустим вариант углеводного растительного питания с небольшим количеством белка - яиц, мяса и рыбы. Главное условие - отказ от переработанных продуктов и сахара.

Палеодиета при диабете 2-го типа

Палеодиета считается одной из самых эффективных для пациентов с диабетом как 1, так и 2 типа, а также людей с лишним весом. Отсутствие жирной пищи, сладостей и переработанных углеводов способствует :

снижению уровня холестерина и сахара в крови;

нормализации кровяного давления

повышению чувствительности к инсулину

очищению организма, лучшей перистальтики кишечника

снижению веса, увеличению уровня энергии

Клинические исследования также показали: палео диета может сократить количество случаев гипогликемии, снизить уровень гликированного гемоглобина и потребность в инсулине.

Израильские врачи и ученые рекомендуют пациентам с диабетом 2-го типа принимать натуральный гомеопатический препарат Curalin, разработанный на базе современных технологий и принципов древневосточной медицины Аюрведы.

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Медицинская эффективность органического препарата "Куралин" доказана клинически: добавка снижает уровень сахара в крови;

нормализует углеводный обмен, работу печени, почек и поджелудочной железы; снижает давление.

Хлеб вызывает воспаления и тревожность? Коварный глютен

Безглютеновое и безлактозное питание изначально назначали людям с непереносимостью этих веществ. Но в последние годы все больше исследователей считает, что эти элементы могут быть причиной воспалительных процессов в организме, а также тревожных расстройств, хронической усталости и даже бессонницы.

В особенности от этого страдает кишечник и иммунная система, которые с трудом расщепляют глютен, лактозу и казеин, которые содержатся в зерновых и молоке. Учитывая, что современная пшеница - это также продукт эволюции, она содержит больше глютена и ингибиторов, чем традиционная пшеница. По мнению приверженцев палеодиеты, исключив из рациона эти продукты, можно устранить воспаление, улучшить работу ЖКТ.