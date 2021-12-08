При диабете важен регулярный контроль уровня холестерина: исследование

Пациентам с диабетом 2 типа требуется тщательно контролировать уровень липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), являющийся маркером риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые после завершения популяционного исследования, проведенного в Финляндии. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Авторы показали, что для таких пациентов в клинической практике проведение контрольных измерений уровня ЛПНП и назначение статинов остается неоптимальным.

Они определили четыре пятилетних траектории ХС-ЛПНП вместе с одновременными уровнями лечения статинами. Процент пациентов в каждой группе был:

Умеренно стабильный ХС-ЛПНП: 2,3 ммоль / л (90 мг / дл) – 86%.

Высокостабильный ХС-ЛПНП: 3,9 ммоль / л (152 мг / дл) – 7,7%.

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Снижение уровня ХС-ЛПНП: 3,8%.

Повышение уровня ХС-ЛПНП: 2,5%.

К группе высокостабильного ХС-ЛПНП относятся преимущественно нелеченные пациенты, не принимающие статины. Также отмечается, что у людей с повышенным уровнем ХС-ЛПНП лечение статинами резко снизилось, а 42% пациентов не получали статины в конце периода наблюдения.

По словам исследователей, субоптимальные липидные профили, особенно повышенный уровень ХС-ЛПНП, тесно связаны с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями у людей с диабетом 2 типа.

Магистр здравоохранения и ведущий автор исследования Лаура Инглин из Института общественного здравоохранения и клинического питания Университета Восточной Финляндии в Куопио отмечает, что пациенты могут не осознавать преимущества статинов в сравнении с потенциальными побочными эффектами.

По ее словам, если отмена статина связана с развитием побочных эффектов, лучшей стратегией является не полная отмена, а снижение дозы или применение другого препарата из этой группы. Согласно имеющимся данным, больше 70% пациентов, прекративших терапию по этой причине, при повторном приеме хорошо переносили препарат.

Исследователи стремились определить траектории уровня ХС-ЛПНП и сопутствующее лечение статинами у пациентов с диабетом 2 типа. Они изучали данные более 8 тыс. пациентов с диабетом 2 типа, которые находились под наблюдением врачей первичной помощи в период 2011-2017 г.

Финское руководство по текущему уходу, как и другие международные руководства, рекомендовало оценивать уровни ХС-ЛПНП каждые 1-3 года у пациентов с диабетом 2 типа, с целевыми показателями лечения ХС-ЛПНП <2,5 ммоль / л (<100 мг / дл) для лиц с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний из-за диабета, и целевые показатели <1,8 ммоль / л (<70 мг / дл) или снижение на 50% от исходного уровня для лиц с очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний из-за дополнительных факторов риска.

Исходно средний возраст мужчин в данном исследовании составлял 66 лет, и они болели диабетом в течение 8 лет; 60% получали статины, а 56% имели ХС-ЛПНП <2,5 ммоль / л. Средний возраст женщин составлял 69 лет, и они болели диабетом в течение 8 лет; 56% получали статины и 51% имели ХС-ЛПНП <2,5 ммоль / л.

Исследователи определили четыре различных траектории ХС-ЛПНП, каждая из которых имеет различия в лечении статинами:

Умеренно-стабильный ХС-ЛПНП: 67% мужчин и 64% женщин принимали статины, а частота применения высокоинтенсивных статинов возросла у всех больных.

Высокостабильный ХС-ЛПНП: уровень использования статинов снизился с 42% до 27% среди мужчин и с 34% до 23% среди женщин.

Снижающийся ХС-ЛПНП: доля пациентов, получавших статины, увеличивалась; процент пациентов, получавших высокоинтенсивные статины, также увеличился среди мужчин (с 6,2% до 29%) и женщин (с 7,7% до 14%).

Увеличивающийся ХС-ЛПНП: процент пациентов, получавших статины, снизился с более чем 64% до менее чем 43%.

Таким образом, исследователи указывают, что для пациентов с диабетом второго типа контроль холестерина является важным приоритетом. Особенно это относится к пациентам с постоянно повышенным уровнем ХС-ЛПНП, которым требуется более раннее начало лечения статинами.