Роковая связь: сахарный диабет и давление

Высокое кровяное давление называют неинфекционной эпидемией, которая давно охватила весь мир. Диабет, ожирение, вредные привычки и малоподвижный образ жизни в сочетании с гипертонией являются причиной инсультов и болезней сердечно-сосудистой системы. Высокое давление – одно из самых распространенных симптомов у пациентов с диабетом 2-го типа. Какая существует связь между этими заболеваниями? Как с помощью диеты, натуральных добавок и физической нагрузки регулировать давление?

Давление и диабет: как остановить "тихих убийц"

Люди с диабетом 2-го типа часто становятся заложниками высокого кровяного давления. На сегодняшний день врачам не известны причины гипертензии при диабете, но есть факторы, которые способствуют его появлению:

лишний вес, ожирение;

неправильное питание с высоким содержанием жира и соли;

хронические воспалительные процессы в организме;

малоподвижный образ жизни.

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Гипертензию, как и диабет 2-го типа, врачи называют "тихими убийцами". Поскольку изначально заболевание не имеет явных симптомов, пациенты не всегда понимают, что с ними происходит. Американская диабетическая ассоциация (ADA) в 2013 году провела опрос среди пациентов с диабетом второго типа. Больше половины диабетиков с риском сердечно-сосудистых патологий сообщили, что обращались к врачу с жалобой на высокое артериальное давление.

Признаки гипертонии – от головных болей до одышки

Гипертония или высокое кровяное давление – это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Недуг характеризуется тем, что давление в артериях резко повышается, когда сердце перекачивает кровь по всему телу. Гипертония вызывает учащенное сердцебиение, головокружение, нарушения координации движений.

Неконтролируемое высокое кровяное давление может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, почечной недостаточности, потере зрения, – подтверждают данные Американской кардиологической ассоциации AHA.

Специалисты AHA выделили признаки опасного уровня артериального давления: сильные головные боли, одышка, кровотечение из носа. При гипертонии кровь слишком быстро циркулирует из-за сердца и кровеносных сосудов.

Постоянно высокое кровяное давление опасно для сердечно-сосудистой системы: оно изнашивает сердечную мышцу и со временем ее деформирует и расширяет.

Клинические исследования ADA 2008 года говорят о том, что большинство пациентов с диабетом 2-типа рано или поздно сталкивается с гипертонией. Показатели артериального давления американцев от 20 лет составляли 140/90 мм рт. ст. и выше.

Уровни артериального давления:

оптимальное давление, при котором систолическое (верхнее) давление составляет не больше 120 мм рт. ст., а диастолическое – менее 80 мм рт. ст.;

нормальное артериальное давление – это давление в диапазоне 120-129 мм рт. ст. (систолическое) и 80-84 мм рт. ст. (диастолическое);

повышенное нормальное давление – систолическое давление составляет 130-139 мм рт. ст., а диастолическое – 85-89 мм рт. ст.

Как влияет диабет на давление?

Американские ученые считают, что у пациентов с диабетом 2-го типа и гипертонией больше шансов получить сердечный приступ или инсульт. Данные Американской диабетической ассоциации также подтверждают связь возникновения заболеваний почек и ретинопатии с диабетом и высоким кровяным давлением.

Клинические исследования Американской кардиологической ассоциации доказывают: длительная гипертония ускоряет когнитивные нарушения, вызывая деменцию и болезнь Альцгеймера, поскольку кровеносные сосуды головного мозга становятся уязвимыми при постоянных скачках давления.

Диабет – не единственный фактор, который влияет на давление. Врачи также называют другие самые распространенные причины развития гипертонии: сердечные болезни в семье, гиподинамия, курение и чрезмерное употребление алкоголя, лишний вес, повышенный уровень холестерина, употребление жирной и соленой пищи.

Хронические заболевания, которые также могут провоцировать высокое кровяное давление, – заболевания почек, диабет и апноэ. Пациентам с сахарным диабетом врачи рекомендуют 4 раза в год проверять давление в кабинете у врача.

Как остановить развитие гипертонии?

Здоровая, сбалансированная диета, умеренные физические нагрузки дома или на свежем воздухе, а также дополнительный прием натуральных добавок могут эффективно остановить развитие повышенного артериального давления.

В вашей тарелке обязательно должны быть овощи, несладкие фрукты, нежирное мясо и рыба, цельнозерновые продукты и кисломолочные продукты. Откажитесь от трансжиров, сахара, белого хлеба, соленой, жаренной и копченной еды.

Добавьте к такому питанию натуральный гомеопатический препарат Curalin – одну из последних разработок израильских ученых для поддержания здоровья людей с сахарным диабетом 2-го типа. Натуральная добавка изготовлена на основе современных разработок израильской медицины и принципов древневосточной Аюрведы.

"Куралин" содержит 9 органических экстрактов листьев, плодов и корней растений (китайской горькой тыквы, амлы, корицы, корня Пикрориза Курроа, сверции, куркумы), которые:

снижают уровень сахара в крови;

очищают ЖКТ;

способствуют похудению;

нормализуют углеводный обмен, функции поджелудочной железы, печени и почек;

способствует снижению высокого артериального давления.

По данным клинического исследования израильских врачей: у 72% пациентов с сахарным диабетом 2 типа через месяц приема Куралина уровень глюкозы снизился на 0,94%.

Здоровый вес, полноценный сон, отказ от курения

Лишний вес и недосыпание также способствуют развитию гипертонии. Умеренные физические нагрузки, ходьба, плавание или легкая гимнастика на коврике помогут похудеть и снизить давление на сосуды. Людям с диабетом 2-го типа, которые уже столкнулись с гипертонией, также нужно отказаться от курения и употребления алкоголя. Эти пагубные привычки повышают давление и риск инфаркта и инсульта.

Здоровый, полноценный сон играет огромную роль для хорошего общего самочувствия, лечения диабета и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Болезни сердца, гипертония и инсульт напрямую связаны с постоянным недосыпанием.

Пациентам с диабетом, которым уже диагностировали гипертонию, нужно регулярно проверять артериальное давление под присмотром врача. Гипертоникам с диабетом 2-го типа врачи назначают медикаментозное лечение, но такой подход эффективен лишь при здоровом и активном образе жизни. Диета, полноценный сон, прием натуральных добавок и гимнастика дают потрясающие результаты, повышая качество и продолжительность жизни.