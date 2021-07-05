Станет ли сахарный диабет излечимым?

Всего лишь 100 лет назад сахарный диабет считался смертельным заболеванием – каждый, кто столкнулся с ним, был обречен. Единственным способом продлить жизнь было соблюдение строжайшей белковой диеты, однако и это помогало продержаться всего лишь пару дополнительных месяцев.

Кардинально изменило ситуацию изобретение препарата инсулина, благодаря которому сегодня каждый пациент имеет возможность вести полноценную жизнь и не бояться осложнений, связанных с этим заболеванием.

Первые инсулины не были идеальными, и пациенты с диабетом были вынуждены придерживаться "армейской" дисциплины и режима в лечении. Но наука не стоит на месте, и сейчас уже существуют инновационные разработки, которые делают жизнь гораздо проще. И возможно, в скором будущем исполнится заветная мечта каждого человека с таким диагнозом – болезнь можно будет победить раз и навсегда.

Будущее в лечении сахарного диабета: современные исследования

"В связи с обрушившейся на нас пандемией коронавируса, исследования в области лечения сахарного диабета "замерли" - 2020 год стал годом затишья в сфере подобных научных работ, - говорит эндокринолог Лариса Нифонтова. – Однако в этом году процессы начали активно возобновляться, потому, надеюсь, скоро мы узнаем о новых прорывах в лечении сахарного диабета".

Итак, какие же инновации можно ожидать в ближайшее время?

Помповая инсулинотерапия. Задумка ученых предполагает имплантацию в организм пациента специальной помпы, которая будет самостоятельно выделять инсулин и контринсулярный гормон -– глюкагон, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Необходимые программы вводятся перед операцией. Однако, как отметила наш эксперт, пока нет четкого понимания, как в дальнейшем вносить изменения в программу, как пополнять запасы инсулина и глюкагона в приборе, поэтому исследования в данном направлении продолжаются.

"Смарт"–инсулины. Также ведутся исследования и в совершенствовании инсулинов. Медики работают над препаратом, который нужно вводить только раз в неделю – это позволит уменьшить количество инъекций в 7 раз. Также ведется разработка глюкозочувствительного инсулин, который будет действовать только при повышенном уровне сахара в крови.

Лечение стволовыми клетками. Суть идеи в "программировании" отдельной группы стволовых клеток пациента на работу, заменяющую функцию бета-клеток – выработку собственного инсулина в организме.

Активность Ново Нордиск в разработке инноваций

Научные работы в области лечения сахарного диабета ведутся множеством организаций из разных стран мира. И одной из наиболее перспективных является международная компания Ново Нордиск.

О ее деятельности и перспективах лечения сахарного диабета в целом рассказал генеральный директор "Ново Нордиск Украина" Владислав Мороз:

Генеральный директор "Ново Нордиск Украина" Владислав Мороз:

"Наша компания является бесспорным лидером в лечении сахарного диабета в мире. Также мы занимаемся лечением ожирения и других редких заболеваний, например, гемофилия, нарушение гемостаза (свертывания крови) и нарушение роста. В Ново Нордиск работает около 40 000 сотрудников в 80 странах мира, а продукция представлена в 170 странах.

Безусловно, сахарный диабет – это одно из крупнейших направлений деятельности компании в Украине и мире. Компания вкладывает около 13% от прибыли в клинические исследования и инновационные разработки. Каждый день тысячи ученых по всему миру работают для того, чтобы изобрести новые лекарства и облегчить жизнь пациентов. Инновации наряду с профилактикой и доступом к препаратам является основой деятельности Ново Нордиск.

У нас уже есть основания говорить, что диабет, который все время до этого был неизлечимым, однажды можно будет вылечить. Мы занимаемся исследованием стволовых клеток для лечения диабета. Стволовые клетки будут имитировать бета-клетки поджелудочной железы (клетки, вырабатывающие инсулин, которые отсутствуют у людей с диабетом первого типа). Благодаря этим разработкам люди с диабетом могут стать полностью независимыми от инъекций инсулина. Мы не ставим вопрос, сможем ли мы преодолеть диабет первого типа, вопрос стоит, когда мы сможем это сделать. И лично я верю, что это произойдет в ближайшее время.

Также мы работаем сейчас над разработкой инсулина icodec, который можно вводить раз в неделю вместо ежедневных инъекций и над чувствительным к глюкозе инсулином, который будет действовать только при повышении уровня глюкозы.

Если говорить о людях с диабетом второго типа, то мы можем предложить аналог глюкагоноподобного пептида-1. Это препарат, который применяется для снижения сахара в крови при диабете второго типа и для лечения ожирения. Его уникальность заключается в том, что он, подобно природному глюкагоноподобному пептиду-1, повышает секрецию собственного инсулина, увеличивает чувство сытости и способствует снижению веса".

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