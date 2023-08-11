Топ вредных продуктов от итальянских ученых

Продукты UPF опасны для жизни при диабете

Выбирайте натуральные, необработанные продукты, если у вас диабет 2-го типа - это добавит вам еще 10 жизни, - уверены итальянские ученые. Недавнее исследование с участием пациентов с диабетом показало: те, кто употреблял ультраобработанные продукты и напитки UPF, умирали на 10 лет раньше по сравнению с теми, кто придерживался более сбалансированного питания. Эти данные еще раз подтверждают полезные свойства Средиземноморского питания и DASH-диеты для диабетиков, - утверждают исследователи.

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Вред переработанных продуктов

Исследование Moli-sani проводили ученые Института исследований, госпитализации и здравоохранения в Поццилли в течение 10 лет. Они наблюдали за пожилыми людьми с диабетом 2-го типа, условно разделив их по предпочтениям в питании.

Ученые выяснили, что у пациентов, которые употребляли сверхпереработанные продукты, возрастал риск умереть на 64%. У них также наблюдался в 2,5 раза выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Участники, которые придерживались более здорового питания, включая Средиземноморскую и DASH-диету, включающие более питательные и натуральные продукты, проживали дольше своих сверстников и даже тех, кто был старше их.

Результаты исследования были опубликованы в Американском журнале клинического питания. Ученые снова напомнили о важности диеты для профилактики и лечения диабета 2-го типа:

"Пациентам с диабетом 2-го типа нужно употреблять исключительно сбалансированные по питательным веществам продукты, которые являются источником клетчатки и полезных жиров.

Также предпочтительны Средиземноморская диета и DASH-диета, богатые непереработанными продуктами: цельнозерновыми, бобовыми, орехами, фруктами и овощами", - отметили исследователи.

Ограничение продуктов UPF - шаг к долголетию?

Исследователи предполагают, что кроме придерживания диеты, основанной на рекомендациях по питанию для лечения диабета 2 типа, пациенты должны ограничить ультрапереработанные продукты UPF.

"Это актуально не только для людей с диабетом. Этикетки на лицевой стороне упаковки должны содержать информацию о степени обработки продуктов", - отметил доктор медицинских наук Джованни де Гаэтано.

В ходе исследования ученые разделили продукты и напитки на четыре группы с возрастающей степенью обработки на основе системы классификации пищевых продуктов Nova:

Группа 1: Свежие или минимально обработанные продукты и напитки: фрукты, овощи, свежее мясо и рыба, молоко.

Группа 2: Обработанные кулинарные ингредиенты: растительные масла, сливочное масло.

Группа 3: Обработанные продукты и напитки: рыбные консервы, хлеб, соки.

Группа 4: UPF: газированные напитки, переработанное мясо, упакованные сладкие или соленые закуски, маргарин, а также продукты и напитки с искусственными подсластителями.

В составе UPF продуктов много сахара, жиров, соли. Из-за дополнительной переработки они могут также содержать модифицированный крахмал, гидролизованные масла и белки, красители, ароматизаторы, эмульгаторы.

Топ-вредных продуктов

Хоть исследователи утверждают, что им нужны дополнительные исследования, чтобы лучше понять, какие компоненты UPF являются вредными, а какие связаны с биологическими механизмами организма, но они назвали самые вредные.

Итальянские ученые отметили: увеличение потребления морсов, сладких газированных напитков, соленого печенья, бульонных кубиков и маргарина было связано с более высокими показателями смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи признают, что исследование было обсервационным, то есть включало лишь наблюдение пациентов в их естественной среде. Следовательно, ученым сложно определить причину и следствие процессов, которые происходили с пациентами. Но даже такие научные наблюдения в который раз напоминают: мы - есть то, что мы едим.