Ученые определили еще одно последствие плохого сна: риск развития диабета

Сон, диета и упражнения имеют фундаментальное значение для метаболического гомеостаза. Авторы нового исследования, проведенного международной группой ученых, изучали, влияют ли колебания продолжительности, эффективности или времени сна от ночи к ночи на постпрандиальную (после еды) реакцию глюкозы на завтрак на следующий день.

Опубликованные недавно результаты показали, что более позднее засыпание и плохое качество сна связаны с более высоким уровнем глюкозы в крови и плохим контролем сахара в крови после приема пищи.

Качество сна оказывает прямое причинное влияние на многие опасные для жизни состояния, такие как ожирение, сердечно-сосудистые болезни и диабет 2 типа. А нарушение сна, вызванное такими состояниями, как обструктивное апноэ во сне, связано как с распространенностью диабета 2 типа, так и с риском осложнений, связанных с этим заболеванием. Эти и другие данные свидетельствуют о тесной взаимосвязи между качеством и продолжительностью сна, а также способностью организма правильно регулировать уровень глюкозы.

Видео дня

Исследование "Влияние недостаточного сна на нарушение регуляции уровня глюкозы в крови при стандартных условиях приема пищи" проводилось как вторичный анализ данных исследования PREDICT 1 – "Прогнозирование межиндивидуальных различий в биохимических и поведенческих реакциях на приемы пищи с разным составом питания с использованием метаболомического и микробиомного профилирования".

Исследование PREDICT 1, проводившееся с июня 2018 года по май 2019 года, представляло собой крупнейшее такого рода в мире одноранговое исследование питания, которое проводилось на протяжении двух недель. Участники питались стандартизированной тестовой пищей, которая содержала определенное количество углеводов, жиров, белков и пищевых волокон. Для контроля уровня сахара в крови использовалось устройство непрерывного мониторинга глюкозы, забор образцов крови проводился каждые 15 минут на протяжении всего исследования.

В новом исследовании ученые изучали взаимосвязь между сном (продолжительность, эффективность и середина между засыпанием и пробуждением) и постпрандиальной гликемической реакцией на завтраки с различным составом макроэлементов в исследуемой группе.

Ученые пришли к выводу, что более продолжительные периоды сна связаны с более низким уровнем глюкозы в крови после завтрака с высоким содержанием углеводов и жиров, что является подтверждением лучшего контроля уровня сахара в крови.

Авторы также обнаружили значительную связь между эффективностью сна и гликемическим контролем, который не зависел от состава питания завтрака следующего дня.

Участники с более высокой эффективностью сна в среднем имели более низкий уровень глюкозы в крови после приема пищи, чем участники с более низкой эффективностью сна. Когда участник спал более эффективно, чем обычно, его уровень глюкозы в крови после приема пищи также был ниже, чем обычно.

Время сна оказало значительное влияние, поскольку более поздняя середина сна была связана с более высоким уровнем глюкозы в крови. Этот эффект был в первую очередь вызван изменениями в начале сна (засыпание позже), а не различиями в смещении сна (позднее пробуждение), и наблюдалось негативное влияние на гликемический контроль как при сравнении между участниками исследования, так и при рассмотрении вариаций сна отдельных участников.

По словам ученых, результаты этого исследования могут дать информацию о стратегиях образа жизни. При этом особое внимание необходимо уделять более раннему распорядку отхода ко сну и максимальному увеличению качества непрерывного сна.

Для обеспечения оптимального метаболического здоровья как такового и максимального повышения эффективности рекомендаций по профилактике диабета, вероятно, потребуется сочетание как общих, так и более персонализированных рекомендаций по сну.