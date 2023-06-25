Угроза аварии на ЗАЭС: как поддержать щитовидную железу

После обращения Президента Украины Владимира Зеленского относительно высокого риска аварии на Запорожской АЭС украинцы массово пополняют аптечки препаратами йода. Однако даже при наихудшем сценарии событий на ЗАЭС украинцам не нужна профилактика йода, - говорят ученые из Центра по ядерной и радиационной безопасности. Более того, это может быть опасно для здоровья, - подтверждают в Минздраве. Почему украинцам не стоит опасаться радиоактивного йода? Как естественным образом поддерживать здоровое функционирование щитовидной железы?

Радиоактивный йод: есть ли угроза?

Известно, что дополнительное употребление йода необходимо при йододефиците и определенных заболеваниях щитовидной железы. Микроэлемент играет важную роль для здорового функционирования нашего организма. Прежде всего минерал необходим для нормального функционирования щитовидной железы.

Когда йод попадает в организм, щитовидная железа абсорбирует его для выработки жизненно важных гормонов, регулирующих функционирование всех органов нашего организма. Гормоны щитовидной железы участвуют в выработке энергии, работе головного мозга, функционировании сердечно-сосудистой системы и т. д.

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Йодная профилактика нужна для защиты щитовидной железы именно от радиоактивного йода, частицы которой могут повлечь за собой нарушение всей гормональной системы.

Известно, что энергоблоки Запорожской АЭС, образующие радиоактивный йод, были отключены в сентябре 2022 года. Они не генерируют электроэнергию больше 9 месяцев. Этого периода достаточно для распада изотопов радиоактивного йода. Ведь период полураспада вещества, когда радиоактивное соединение уменьшается вдвое, составляет 8 суток.

Чем опасно неконтролируемое употребление йода?

Препараты йода могут защитить щитовидную железу от радиоактивного йода при авариях на ядерных объектах. Попадая в организм, йодид калия блокирует щитовидную железу от поглощения опасного йода I-131. Однако медики призывают украинцев воздержаться от употребления йода "на всякий случай", называя такие опасные побочные эффекты:

аллергическая сыпь на коже;

сухость во рту; потеря вкуса;

диарея, рвота, тошнота;

клиническая аллергия с лихорадкой, отеком лица, языка, горла, проблемами дыхания и одышкой;

нарушение сердечного ритма, тахикардия;

возбуждение нервной системы, тремор рук;

гиперфункция или гипотиреоз щитовидной железы.

Природные источники йода: безопасная профилактика

Для безопасной поддержки уровня йода в организме ученые National Institutes of Health советуют заменить обычную соль йодированной. У здорового человека суточная норма йода не должна превышать более 150 мкг. Только беременным женщинам рекомендовано употреблять минерал до 220 мкг/сут.

Чтобы получать рекомендованное количество йода, врачи рекомендуют обогатить рацион морепродуктами, рыбой, морской капустой, молочными продуктами, яйцами, печеным картофелем. Специалисты отмечают: употребление йодированной соли и натуральных источников микроэлемента – самая эффективная стратегия борьбы с дефицитом йода. А неконтролируемый прием йодида калия может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и даже смерть.