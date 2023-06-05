Здоровая микрофлора - панацея от диабета: утверждение врачей

Здоровый кишечник спасает от диабета

Заболевание нового тысячелетия, "тихая" болезнь, которая ежегодно уносит жизни около 4 млн. человек. Сахарный диабет 2-го типа уже называют неинфекционной эпидемией: количество пациентов с этим опасным диагнозом сегодня достигает 380 млн.

Поддерживая здоровую микрофлору кишечника с помощью ферментированных продуктов и растительных добавок, можно как предотвратить, так и контролировать диабет, - утверждают современные научные исследования.

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Как лактобактерии влияют на здоровье пациентов с сахарным диабетом? Почему здоровый кишечник - залог хорошего иммунитета и долголетия?

Микробиом кишечника или где прячется иммунитет?

В нашем кишечнике обитает целый мир микроорганизмов, который называют микробиомом. В него входят бактерии, вирусы, грибы и другие микроорганизмы, расположенные в слепой кишке.

Любопытный факт: в организме человека гораздо больше бактериальных клеток, нежели человеческих. Именно кишечные бактерии - наиболее изучены.

Микрофлора кишечника человека содержит около 1 тыс. видов бактерий, каждая из которых играет важную роль в различных функциях организма. Микробиом за миллионы лет эволюционировал, заняв место одного из самых важных "органов" в нашем организме. С рождения и в течении всей жизни кишечник влияет на все жизненно важные процессы в организме человека.

Первые бактерии, которые начинают развиваться в кишечнике ребенка, - это бифидобактерии. Именно они способствуют перевариванию грудного молока, а именно углеводов, которым богато грудное молоко.

Микрофлора кишечника - важная часть нашей иммунной системы. Около 70% иммуномодулирующих клеток находится в желудочно-кишечном тракте. Нормальная микрофлора регулирует клеточный иммунитет, поддерживая защитные силы организма.

По мнению ученых, прогресс очень сильно повлиял на иммунитет современного человека. Большое количество нездоровой, синтетической еды, выхлопные газы, жесткая водопроводная вода и хронические стрессы влияют на микробиом кишечника, нарушая работу "полезных бактерий".

"Кишечные бактерии играют важную роль для развития и функционирования иммунитета и нервной системы. Именно они устанавливают баланс между психическим здоровьем и болезнью", - говорится в одном из последних исследований ученых Калифорнийского института биологии и биоинженерии.

Кишечная микрофлора также влияет на процессы регулирования уровня сахара в крови. Это биомаркер, который помогает врачам идентифицировать расположенность людей к диабету, - говорится в статье калифорнийских биологов.

Как кишечные бактерии влияют на диабет?

Нарушение обменных процессов микрофлоры кишечника может способствовать развитию диабета, - к этому выводу пришли ученые в исследованиях 2020 года.

Научно-медицинский журнал World J Diabetes опубликовал данные ученых, которые утверждают, что даже небольшое количество микроорганизмов в кишечнике могут повлиять на уровень глюкозы в крови, действуя непосредственно на печень. Исследования показали, что лактобактерии благоприятно влияют на уровень сахара в крови и могут применятся для контроля и профилактики диабета.

Пробиотики – это "полезные" живые микроорганизмы, которые обитают в нашем кишечнике. Их также можно получить с помощью специальных добавок и ферментированной пищи.

Дополнительное употребление пробиотиков может может нормализовать обменные процессы углеводов, а также снизить уровень сахара в крови у пациентов с диабетом 2-типа, - такие данные опубликовал медицинский журнал Advances in Nutrition.

Формулы восточной медицины для здоровья кишечника

Восточная система медицины Аюрведа сохранила эффективные рецепты для поддержания организма при сахарном диабете 2-го типа. Использование натуральных пищевых волокон, экстрактов растений корицы, амлы, пажитника, куркумы способствует очищению ЖКТ, нормализации микрофлоры кишечника и углеводного обмена.

Один из новых разработок израильских врачей - гомеопатический препарат Curalin содержит 9 экстрактов растений, которые относятся к аюрведическим целебным травам. Натуральная добавка предотвращает и останавливает так называемый метаболический синдром, то есть "первые звоночки" диабета 2-го типа:

снижает аппетит и тягу к сладкой пище и перееданию;

способствует похудению;

очищает кишечник, обогащает микрофлору;

снижает уровень глюкозы;

нормализует углеводный обмен, наполняет энергией.

Как естественным образом поддерживать здоровье кишечника?

Пища - это источник энергии и здоровья. Когда-то человек питался только натуральной пищей, богатой витаминами, минералами и другими жизненно важными нутриентами. Но в современном мире, в котором главенствует ускоренный темп жизни, многое поменялось. Мы все чаще питаемся "быстрой" углеводной едой, в которой много вредных жиров и сахара. Именно переработанная, "мертвая" пища оказывает вредное влияние на кишечник.

Чтобы поддерживать здоровую микрофлору кишечника, врачи рекомендуют обогащать рацион натуральными ферментированными продуктами и натуральными добавками. Один из самых важных и полезных обменных процессов в организме - это переваривание клетчатки.

Именно бактерии в кишечнике расщепляют ее и производят жирные кислоты, необходимые для здоровой микрофлоры кишечника. Пищевые волокна способствуют очищению организма, предотвращают появление ожирения, диабета, сердечных заболеваний и рака.

Инулин - это пищевое волокно и растительный пребиотик, который поддерживает полезную микрофлору кишечника. Врачи рекомендуют пациентам с диабетом обогащать рацион продуктами, богатыми на инулин (бананы, артишок, кабачки, цикорий). Пищевое волокно снижает аппетит, помогает похудеть.

Есть ряд исследований, которые доказывают, что инулин может снижать уровень глюкозы в крови, замедляя или останавливая развитие диабета у людей с преддиабетом.

Целебные свойства ферментированных продуктов

Регулярно употребляя ферментированные продукты, можно естественным образом поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Кисломолочные продукты, выдержанные сыры, квашеные овощи и фрукты, натуральное вино, яблочный уксус, хлеб на закваске - все эти продукты содержат полезные пробиотики, которые обогащают микробиом кишечника.

Несладкий йогурт и кефир содержат большее количество лактобактерий, поэтому врачи рекомендуют употреблять их ежедневно. Поддерживая микрофлору кишечника с помощью ферментированных продуктов и натуральных добавок можно эффективно контролировать диабет и жить полноценной жизнью, - утверждают современные ученые.