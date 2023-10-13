4 шага к профилактике вирусных заболеваний в активный сезон

Вирусы – уникальны и одновременно опасны. Они сосуществуют с человечеством, доставляя как хлопот, так и принося пользу. Хотя известно не так много их видов, но разнообразие и сила инфекционных агентов поражают. Пожалуй, больше всего донимают респираторные вирусы, провоцирующие такие сезонные заболевания, как грипп, ОРВИ и COVID-19

Вирусы почти "неосязаемы" благодаря своей высокой способности к мутациям, что делает их устойчивыми к лечению и вакцинам или провоцирует появление нового вирулентного штамма. Это прекрасно видно на примере гриппа и коронавируса – каждый сезон гуляют новые штаммы. Открытие новых противовирусных методов лечения имеет решающее значение для лечения SARS-CoV-2 или гриппа. Ученые прибегают ко всем доступным методам: от поиска нового лекарства до перепрофилирования существующего. Эта научная борьба продлится еще долго. А сейчас, в осенне-зимний период, чтобы не заболеть, нужно позаботиться о себе. Каким образом? Не дать вирусу попасть внутрь организма. Ведь вирусы размножаются при помощи других клеток, или, еще как говорится, клеток-хозяев (т.е. клеток организма, в которые попали). Удастся ли вирусу закрепиться и начать размножаться зависит от того, сколько его частиц попало в организм и насколько сильна иммунная система.

Видео дня

Обезопасить себя от сезонных вирусов можно четырьмя надежными способами.

Методом борьбы с вирусными заболеваниями является вакцинация. В данном случае речь идет о прививках от гриппа и коронавируса. Сделать их следует в начале сезона, то есть осенью. Прививка от гриппа в Украине проводится с шестимесячного возраста, а от коронавируса – с 12 лет. Еще один действенный способ профилактики вирусных заболеваний – употребление противовирусных препаратов. В подавляющем большинстве они хорошо контролируют вирусную нагрузку. То есть они не блокируют попадание вируса в организм, а работают внутри: угнетают деятельность патогенов и не дают размножаться. Помогают иммунной системе быстро справиться с ними. Противовирусных препаратов существует много. Выбирая средство, следует обратить внимание, чтобы оно предназначалось для детей и взрослых (целесообразно употреблять всей семьей), подходило для длительного употребления (сезон гриппа и простуд растягивается до начала весны) и было разработано на натуральных компонентах (это обеспечивает наличие флавоноидов – соединений, которые угнетают репликацию ДНК- и РНК-вирусов гриппа, острых респираторных инфекций), ведь в начале заболевания человек может не знать, какую именно инфекцию подхватил, поэтому важно выбирать препарат, проявляющий активность к разным вирусам. В период эпидемии противовирусный препарат должен находиться в домашней аптечке, ведь его важно начать применять при появлении первых симптомов заболевания. Следующий шаг – это гигиена. "Благодаря" пандемии коронавируса большинство людей приучилось к регулярному мытью рук, кашлю и чиханию в сгиб локтя или бумажный платок, не касаться лица, всегда держать под рукой средство дезинфекции. Эти правила должны соблюдаться в сезон гриппа и ОРВИ. Крайне важно приучить к ним и детей. Ведь детские коллективы – это главные источники распространения вирусов. Следует напомнить еще о нескольких важных вещах: проветривать помещение, где находится много людей (или находится больной), делать влажную уборку и регулярно протирать антисептиком поверхности (или предметы общего использования). Держать дистанцию с человеком, имеющим признаки болезни. Без надобности не бывать в местах скопления людей. Может выглядеть несколько параноидально, однако гарантированно и действенно минимизирует риск подхватить вирус. Крепкое здоровье и образ жизни. Ослабленный организм не сможет сопротивляться вирусной болезни. Даже легкая простуда уложит на больничный. Методы держать себя в форме известны и банальны, но большинство из нас игнорирует их. На самом деле стоит попытаться приучить себя: спать 8 часов, питаться трижды в день, ежедневно есть какой-нибудь фрукт и овощ, обильно пить (хотя бы 4 стакана воды или чая без сахара в день), заниматься физической активностью (велосипед, пробежки, ходьба, фитнес и т.д.) и преодолевать хронический стресс (меньше новостей, расслабляться при помощи хобби: чтение, вязание, работа в саду, рисование и т.д.). И еще момент: от качества питания зависит состояние иммунной системы. Не одно исследование доказало, что желудочно-кишечный тракт – это место формирования иммунитета. Поэтому поддерживайте его здоровым рационом. При полноценном питании нет необходимости в дополнительном приеме витаминов.

Профилактика – это действительно лучшее лекарство. Невозможно полностью избежать вирусов. Вместо этого существенно уменьшить риск заболеваемости – да.