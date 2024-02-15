6 способов восстановления после ОРВИ

Простуды и ОРВИ являются чрезвычайно распространенными вирусными заболеваниями. Взрослые могут болеть по 2-3 раза на год, а дети – до 10 раз. ОРВИ провоцируют вирусы, количество которых превышает 200 разновидностей. Но преодолеть болезнь – это половина дела. Как же быстро восстановиться и вернуть себе бодрость после ОРВИ?

ОРВИ забирает от пяти до десяти дней нашей жизни. Характерные симптомы появляются на протяжении первых дней и донимают еще долго. Конкретного лекарства от ОРВИ не существует. Есть простые средства, которые способны повлиять на симптомы. Обычно при ОРВИ врачи советуют промывать нос солевыми растворами, избавляться от высокой температуры и головной боли нестероидными противовоспалительными препаратами, для уменьшения вирусной нагрузки на организм принимать противовирусные препараты (они блокируют размножение вирусов, чем помогают иммунной системе быстрее преодолевать болезнь), а с болью в горле бороться полосканием и леденцами.

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Но часто случается так, что болезнь вроде прошла, а самочувствие не улучшилось. Никакой бодрости и энергии. Организм вялый и изможденный, никакого желания что-то делать – все силы ушли на преодоление болезни. И опять-таки здесь тоже никакой волшебной пилюли для "запуска внутреннего моторчика" не существует. Но несколько проверенных и надежных способов помогут организму быстрее стать в строй.

Итак, что делать, чтобы чувствовать себя хорошо после выздоровления:

Как банально это не звучит, но начать высыпаться. Организм – это механизм, который нуждается в отдыхе ради восстановления. Существует прямая связь между сном и крепкой иммунной системой. Поэтому хорошо спать важно, чтобы дать себе время и возможность восстановиться. Необходимо построить себе график дня так, чтобы ложиться и просыпаться в одно и то же время, спать по 7-8 часов каждый день, заботиться о качестве сна (за час до сна отложить гаджеты, засыпать в темной комнате, в абсолютной тишине, с прохладным воздухом). Возвращаться к обычной бытовой активности плавно. Не стоит сразу после выздоровления "с понедельника" нырять в обычный бешеный темп. По возможности следует некоторые домашние дела делегировать другим членам семьи: выгулять домашнего любимца, пойти на закупки в магазин, отвести ребенка в садик или школу, убрать и т.п. В работе в течение дня устраивать перерывы и коротенькие паузы. Если есть желание вернуться к посещению спортзала или других тренировок – нагружать себя умеренно, начать с упражнений низкой интенсивности. Позаботиться о профилактике. После болезни организм ослаблен, а значит уязвим, в частности, и к другим вирусам. Чтобы снизить вероятность подхватить новую инфекцию и поддержать иммунитет, желательно применить неспецифические методы профилактики, которые будут стимулировать внутренние механизмы естественной иммунной защиты. Например, пропить курс противовирусных, предназначенных для профилактики гриппа, ОРВИ и простуд. Желательно выбирать препараты на растительной основе, потому что они не подавляют выработку собственного интерферона, подходят для продолжительного употребления, а главное – содержат флавоноиды (естественные соединения, которые не дают вирусам размножаться). Детям врач может посоветовать сироп Флавовир. И конечно гигиена рук: постоянно мыть, обрабатывать дезинфекторами и не трогать ими лицо. Меньше курить или вообще бросить. Плюс избегать мест курения. Само курение (табака, электронных девайсов и даже пассивное) раздражает нос, горло и легкие, пересушивает слизистую и ослабляет сопротивляемость легких к ОРВИ. То же самое касается и алкоголя – он больше истощает организм, чем расслабляет. Потому лучше повременить с его употреблением. Уделить внимание питанию. Сила нашего иммунитета зависит от состояния микробиома кишечника. "Хороших" бактерий должно быть больше, потому что они отвечают не только за пищеварение, но и за состояние органов и систем, контролируют популяцию вредных бактерий. Поэтому в рационе обязательно должны быть овощи, фрукты и ягоды (сезонные, замороженные, сырые, сублимированные или приготовленные), кисломолочные продукты, зелень, орехи и семена. Это также будет поставлять в организм нужные витамины и минералы. При сбалансированном питании отпадает потребность в дополнительном употреблении витаминных комплексов и БАДов. Бороться со стрессом: как физическим, так и психологическим. На самом деле стресс – это не только нервное напряжение или переживания, от которых украинцы страдают каждый день во время очередных обстрелов или чтения новостей. Злоупотребление кофе – это тоже стресс (чрезмерные порции кофеина отрицательно влияют на нервную систему). Как и переохлаждения, изнурительные физические нагрузки, резкое изменение образа жизни, умственная усталость, монотонная работа, отсутствие отдыха, проблемные отношения, диета ради похудения, присутствие людей, которые раздражают, сложные бытовые условия, уход за новорожденным ребенком и т.п.

Итак, чувствовать себя больным после болезни – это временное естественное состояние, оно объясняется истощенностью организма, который израсходовал все силы на борьбу с ОРВИ. Восстановление обязательно будет, но как быстро – зависит от индивидуальных особенностей каждого из нас. Однако в любом случае, чтобы полное выздоровление настало скорее, стоит воспользоваться способами, которые указаны выше.