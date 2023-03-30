Чем отличаются осложнения гриппа, COVID-19 и простуды

Некоторые респираторные вирусные заболевания проявляются достаточно схожими симптомами. Насморк, кашель, повышение температуры тела и озноб – в большей или меньшей степени все эти признаки свойственны как простуде, так и гриппу и COVID-19. Однако эти заболевания поражают разные органы респираторной и других систем. Именно поэтому осложнения, вызывающие такие вирусы, несколько отличаются.

Для кого опасны осложнения?

Все респираторные заболевания большинство людей не воспринимают серьезно, но они могут вызвать серьезные осложнения вплоть до летального исхода. К группам риска, у которых наиболее часто развиваются тяжелые симптомы, относятся дети (особенно до 3-х лет) и пожилые люди. Также осложнения респираторных заболеваний часто выявляют у пациентов с хроническими патологиями:

дыхательных путей (бронхиальная астма);

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сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, тромбофлебит);

эндокринных органов (диабет, заболевание щитовидной железы);

почечной недостаточностью;

нарушением обмена веществ.

Вирус и токсины разносятся кровью по организму и могут вызвать повреждение других органов. Поэтому, чтобы воспрепятствовать развитию осложнений, важно своевременно лечить острые респираторные вирусные болезни.

ОРВИ, простуда

Простуда – так часто называют легкие формы ОРВИ. Обычно в таких ситуациях причиной являются риновирусы. Однако на фоне даже легкой вирусной инфекции (ринита) и несвоевременном лечении есть риск получить осложнения, например, гаймориты и отиты. У детей до 3-х лет риниты часто усложняются острым средним отитом или воспалением среднего уха.

Поэтому прежде всего следует обращать внимание на следующие симптомы:

заложенность носа, которая длится долго и не снимается приемом сосудосуживающих капель;

боли в зоне гайморовых пазух;

боль в ушах, снижение слуха, выделения из ушей;

температура не снижается;

появляются новые симптомы – рвота, расстройство желудка и т.д.

Если такие симптомы наблюдаются, следует обратиться к врачу.

Грипп

Осложнения гриппа могут появиться даже спустя несколько недель после улучшения состояния. Следует обратить внимание на следующие симптомы:

повторное повышение температуры тела, как в начале болезни;

одышка, тахикардия, боль в груди;

появление сильного кашля с мокротой, нередко с кровью;

спутанность сознания, сильная слабость;

рвота и диарея.

Осложнения гриппа могут провоцироваться непосредственно вирусом и поражать органы дыхательной системы. В таком случае это будут вирусные бронхиты, трахеиты, ларингиты или пневмония.

Однако в условиях ослабления иммунитета может активно развиваться и бактериальная микрофлора. Это условно патогенные бактерии, которые в обычных условиях не вызывают проблем, пока не начинают активно размножаться. Наиболее опасна бактериальная пневмония, которая может спровоцировать развитие других патологий вплоть до летального исхода.

Вирус гриппа способен вызвать инфекционно-токсическое поражение органов многих систем, например:

миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление серозной оболочки сердца);

миозит (воспаление мышц);

воспаление почек;

энцефалит (воспаление паренхимы головного мозга) и менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга);

синдром Рея – поражение печени и центральной нервной системы, развивающийся у детей и подростков.

COVID-19

Коронавирус может привести к различным заболеваниям более опасным, чем сам вирус. Пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, нарушение обоняния и вкуса, дыхательная недостаточность – эти и многие другие осложнения могут появиться у людей, которые болели или болеют коронавирусом.

Однако даже выздоровление от COVID-19 не означает полной победы, ведь среди переболевших есть и те, кто ежедневно испытывает отдаленные последствия ковида в работе всех систем организма. Новые, временные или долгосрочные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть через четыре или более недель после первого заражения вирусом SARS-CoV-2, называются постковидным синдромом (состоянием после ковида). Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, постковид имеет 33 симптома, некоторые из них специфические.

Кстати, штамм "Омикрон", который сегодня наиболее распространен и вытеснил все остальные штаммы COVID-19, поражает легкие и другие органы не так часто. Поскольку "Омикрон" преимущественно "поселяется" в верхних дыхательных путях, у детей он часто вызывает ложный круп. То есть из-за физиологических особенностей детского организма "Омикрон" провоцирует отек и сужение дыхательных путей, что приводит к появлению одышки и сухого кашля.

У взрослых COVID-19, в том числе "Омикрон", часто вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. В течение первого года после заболевания люди подвержены повышенному риску развития проблем с сердцем.

Профилактика осложнений у ребенка после ОРВИ, гриппа, COVID-19

Поскольку осложнения респираторных заболеваний могут "затрагивать" и органы, не относящиеся к дыхательной системе, важно лечиться при первых симптомах ОРВИ, чтобы не дать вирусу нарастить свою активность. Предотвратить развитие гриппа или других ОРВИ и снизить риск возникновения осложнений в сезон заболеваемости можно с помощью препаратов прямого противовирусного действия, непосредственно влияющих на причину этих заболеваний – вирусы.

Среди таких препаратов для детей есть сироп Флавовир. Флавоноиды, входящие в состав сиропа, способны ингибировать воспроизводство ДНК- и РНК-вирусов острых респираторных инфекций, в частности подавляют активность гриппа и коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Флавовир ингибирует производство вирусного потомства внутри зараженной клетки и их распространение, поскольку блокирует специальные ферменты, которые вирусы используют для своего размножения и высвобождения из клеток. Это приводит к снижению численности вирусных потомков, способных навредить организму ребенка. Чем раньше начато лечение сиропом Флавовир, тем меньше будет причинен вред патогенами, а заболевание будет иметь более легкое течение, снижая при этом риск осложнений. Следовательно, ребенок сможет быстрее поправиться.

Таким образом, чтобы предотвратить развитие у ребенка осложнений на фоне заболевания ОРВИ, от родителей требуется немного: при первых симптомах обратиться к врачу и следовать его рекомендациям по лечению. Только так можно избежать не только осложнений, но и возникновения многих последствий ОРВИ, которые могут проявить себя в будущем. Не стоит рисковать здоровьем ребенка завтра, лучше правильно лечить ОРВИ сегодня.