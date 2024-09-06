Что есть человеку, который заболел COVID-19?

Заставить себя поесть бывает сложно во время любой болезни. Плохое самочувствие не должно препятствовать организму получать нужные питательные вещества. А еда играет немаловажную роль в восстановлении и подкреплении иммунитета при лечении коронавирусной инфекции.

Здоровое питание связывают не только с более низкой вероятностью заболеть, но и перенести болезнь без осложнений. Да, больному не хочется даже подумать о еде. Но действенный вспомогательный способ побороть инфекцию – обеспечить себя веществами, способствующими выздоровлению, пишет conversation.

Питание во время болезни

Фрукты, овощи, зерновые и белок расщепляются организмом на вещества, необходимые иммунной системе. Рекомендуется ежедневно, а не только во время болезни, употреблять:

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два фрукта;

пять овощей;

цельнозерновой хлеб, нешлифованный (коричневый) рис, крупы;

растительное масло;

курицу, индейку, нежирную говядину, рыбу, тофу или молочные продукты – варианты белка.

Такой рацион в любое время года обеспечивает организм питательными веществами: микро- и макроэлементами, минералами, витаминами, помогающими беречь здоровье.

Также рекомендуется избегать или минимизировать употребление обработанных продуктов из-за большого содержания соли и сахара, а также отсутствия полезных веществ. Это – колбасы, сосиски, консервы, хлебобулочные изделия, сладости, снеки, готовые перекусы, сладкие газированные напитки, йогурты и другой пищевой мусор. Во время болезни алкоголь употреблять не следует.

Что же есть?

Итак, какие блюда можно предложить больному COVID-19, учитывая указанные выше советы:

яйца в любом виде;

сырники, запеканку, просто творог с фруктами, медом или вареньем;

орешки, семечки;

свежие сезонные фрукты и ягоды;

свежие сезонные или замороженные овощи, тушеные (рагу), запеченные;

вареные каши;

картофельное пюре;

бутерброды – из цельнозернового хлеба, сливочного масла, с ломтиком твердого сыра, добавлением зелени и запеченного мяса;

запеченное, тушеное мясо или рыбу.

Питание – не единственный способ поддержать иммунитет

Минимизировать риск заболеть помогут "старые добрые методы" соблюдения здорового образа жизни и средств профилактики:

регулярно мыть руки и не касаться лица;

заблаговременно делать прививки от коронавируса;

держать под рукой противовирусный препарат.

Противовирусные средства подавляют размножение вирусов, вызывающих респираторные заболевания на начальной стадии. Но при соблюдении одного условия – их нужно принять в первые часы после начала появления симптомов. Также противовирусные препараты на естественной основе (содержащие флавоноиды) эффективно работают в качестве защитников от коронавируса. Их уместно принимать в высокий сезон заболеваемости, если состоялся контакт с больным коронавирусом или приходится часто бывать в местах большого скопления людей (офис, общественный транспорт, работа в сфере обслуживания, детском коллективе, в медицинской сфере и т.п.). Для детей врач может посоветовать выбрать детский противовирусный сироп "Флавовир" – безопасный для детского организма, содержащий натуральные компоненты, вкусный, возможный для длительного применения с целью профилактики и лечения.

Гидратация имеет значение при болезни

Обезвоживание может быстро ухудшить самочувствие, усилить симптомы и вероятность развития осложнений. Особенно такое состояние опасно для младенцев, беременных, людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Организм теряет влагу естественным путем: пот, дыхание, мочеиспускание, чихание, насморк, диарея, рвота. Поэтому больному коронавирусом человеку нужно тщательнее следить за тем, сколько он потребляет жидкости. О нормальном уровне гидратации будет свидетельствовать регулярное посещение туалета и моча светлого цвета. Если больному не хочется пить просто воду, можно предложить множество альтернатив:

куриный бульон или любое первое блюдо;

свежевыжатые соки, травяные и обычные чаи, домашние морсы, компоты без сахара;

кефир, ряженку, теплое молоко с медом, айран, йогурты без добавок.

Таким образом, во время заболевания коронавирусом питание должно быть сбалансированным и здоровым. Это дает силы иммунитету бороться с вирусами, а также убирает необходимость покупать дополнительные витаминные добавки. В долгосрочной перспективе качественная еда улучшает самочувствие и экономит деньги.