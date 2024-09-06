Что есть человеку, который заболел COVID-19?
Заставить себя поесть бывает сложно во время любой болезни. Плохое самочувствие не должно препятствовать организму получать нужные питательные вещества. А еда играет немаловажную роль в восстановлении и подкреплении иммунитета при лечении коронавирусной инфекции.
Здоровое питание связывают не только с более низкой вероятностью заболеть, но и перенести болезнь без осложнений. Да, больному не хочется даже подумать о еде. Но действенный вспомогательный способ побороть инфекцию – обеспечить себя веществами, способствующими выздоровлению, пишет conversation.
Питание во время болезни
Фрукты, овощи, зерновые и белок расщепляются организмом на вещества, необходимые иммунной системе. Рекомендуется ежедневно, а не только во время болезни, употреблять:
- два фрукта;
- пять овощей;
- цельнозерновой хлеб, нешлифованный (коричневый) рис, крупы;
- растительное масло;
- курицу, индейку, нежирную говядину, рыбу, тофу или молочные продукты – варианты белка.
Такой рацион в любое время года обеспечивает организм питательными веществами: микро- и макроэлементами, минералами, витаминами, помогающими беречь здоровье.
Также рекомендуется избегать или минимизировать употребление обработанных продуктов из-за большого содержания соли и сахара, а также отсутствия полезных веществ. Это – колбасы, сосиски, консервы, хлебобулочные изделия, сладости, снеки, готовые перекусы, сладкие газированные напитки, йогурты и другой пищевой мусор. Во время болезни алкоголь употреблять не следует.
Что же есть?
Итак, какие блюда можно предложить больному COVID-19, учитывая указанные выше советы:
- яйца в любом виде;
- сырники, запеканку, просто творог с фруктами, медом или вареньем;
- орешки, семечки;
- свежие сезонные фрукты и ягоды;
- свежие сезонные или замороженные овощи, тушеные (рагу), запеченные;
- вареные каши;
- картофельное пюре;
- бутерброды – из цельнозернового хлеба, сливочного масла, с ломтиком твердого сыра, добавлением зелени и запеченного мяса;
- запеченное, тушеное мясо или рыбу.
Питание – не единственный способ поддержать иммунитет
Минимизировать риск заболеть помогут "старые добрые методы" соблюдения здорового образа жизни и средств профилактики:
- регулярно мыть руки и не касаться лица;
- заблаговременно делать прививки от коронавируса;
- держать под рукой противовирусный препарат.
Противовирусные средства подавляют размножение вирусов, вызывающих респираторные заболевания на начальной стадии. Но при соблюдении одного условия – их нужно принять в первые часы после начала появления симптомов. Также противовирусные препараты на естественной основе (содержащие флавоноиды) эффективно работают в качестве защитников от коронавируса. Их уместно принимать в высокий сезон заболеваемости, если состоялся контакт с больным коронавирусом или приходится часто бывать в местах большого скопления людей (офис, общественный транспорт, работа в сфере обслуживания, детском коллективе, в медицинской сфере и т.п.). Для детей врач может посоветовать выбрать детский противовирусный сироп "Флавовир" – безопасный для детского организма, содержащий натуральные компоненты, вкусный, возможный для длительного применения с целью профилактики и лечения.
Гидратация имеет значение при болезни
Обезвоживание может быстро ухудшить самочувствие, усилить симптомы и вероятность развития осложнений. Особенно такое состояние опасно для младенцев, беременных, людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Организм теряет влагу естественным путем: пот, дыхание, мочеиспускание, чихание, насморк, диарея, рвота. Поэтому больному коронавирусом человеку нужно тщательнее следить за тем, сколько он потребляет жидкости. О нормальном уровне гидратации будет свидетельствовать регулярное посещение туалета и моча светлого цвета. Если больному не хочется пить просто воду, можно предложить множество альтернатив:
- куриный бульон или любое первое блюдо;
- свежевыжатые соки, травяные и обычные чаи, домашние морсы, компоты без сахара;
- кефир, ряженку, теплое молоко с медом, айран, йогурты без добавок.
Таким образом, во время заболевания коронавирусом питание должно быть сбалансированным и здоровым. Это дает силы иммунитету бороться с вирусами, а также убирает необходимость покупать дополнительные витаминные добавки. В долгосрочной перспективе качественная еда улучшает самочувствие и экономит деньги.