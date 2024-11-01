Что может произойти с организмом, если не обращать внимания на вирусные заболевания

До сих пор большинство людей легкомысленно относятся к себе – переносят ОРВИ на ногах или занимаются самолечением гриппа. Такое пренебрежение очень рискованно. Ведь несвоевременное или неправильное лечение может навредить организму, вызвать осложнения.

Вирусные заболевания возникают из-за проникновения в клетки организма вирусов. Они "живут", размножаются и питаются клетками. Когда клетка опустошается, она гибнет, а вирус атакует следующую. Так смотрится механизм вирусной инфекции внутри. А вот снаружи – это больной человек, у которого насморк, повышенная температура, боль в горле, кашель, затрудненное дыхание, слабость, расстройство пищеварения и т.д.

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Самые распространенные вирусные заболевания, которыми постоянно в течение жизни болеют люди, – это грипп, ОРВИ и теперь коронавирус.

Кто в группе риска

Болеть тяжело всем. Но опасность осложнений особенно актуальна для некоторых категорий пациентов:

- младенцы,

- дети до 5 лет,

- люди возраста 65+,

- беременные,

- люди с иммунодефицитом,

- больные бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ожирением и другими хроническими заболеваниями.

Чем опасно игнорирование симптомов вирусных болезней:

"Обычные" сопли могут перерасти в синусит – воспаление слизистых пазух носа. В таких случаях диагностируют гайморит, этмоидит, сфеноидит, фронтит. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно и мягко очищать нос, пользоваться солевыми растворами для промывания носа, следить за влажностью воздуха в помещении (не менее 60%) и пить теплые напитки.

Длительный кашель. Если кашель не лечить вообще или лечить неправильно, к сожалению это гарантирует присоединение бактериальной инфекции в виде бронхита или пневмонии. В домашних условиях кашель и откашливание облегчают увлажнение – обильное питье теплой жидкости и высокая влажность воздуха. Учитывая разные причины и виды кашля, препараты для его лечения назначает только врач.

Попытки выздороветь за сутки путем приема больших доз медикаментов – это прямая нагрузка на внутренние органы, в частности на сердце и печень. Особенно если речь идет о гриппе. Его осложнением является миокардит – сердечная недостаточность.

Стеноз гортани – чаще встречается среди детей. Из-за сужения гортанного пространства, отека, усложняется проход воздуха и как следствие тяжелое дыхание, одышка. Такое состояние нуждается в госпитализации и соответствующем лечении в медучреждении. Лучшая профилактика стеноза гортани – своевременный визит к врачу и правильное лечение инфекционных заболеваний.

Обострение имеющегося хронического заболевания. Когда инфекция поражает организм, иммунная система либо слаба, либо бросает все силы на борьбу с патогеном. Это провоцирует возникновение хронической болезни, которой страдает человек.

Как действовать при вирусной инфекции

Когда вирус попадает в организм, он начинает быстро размножаться. Чем больше ему удастся реплицировать (сделать собственных копий), тем сложнее иммунной системе преодолеть его, а значит, человеку выздороветь. Поэтому главное правило борьбы с вирусной инфекцией – быстрое реагирование приемом противовирусного препарата. Однако здесь может случиться еще одна преграда: дело в том, что на начальной стадии острые респираторные инфекции имеют одинаковые симптомы и их трудно различить, поэтому трудно определиться с противовирусным препаратом. В таких случаях уместно применять противовирусный препарат прямого действия на основе флавоноидов – природных соединений, способных подавлять размножение вирусов. Их универсальность заключается в возможности блокировать размножение ДНК- и РНК-содержащих вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, в частности коронавирус. То есть поражению подвергается широкий спектр вирусов. В аптеках можно обнаружить такие универсальные нетоксичные препараты. Действие противовирусного препарата наиболее эффективно в первые часы приема с момента появления симптомов.

Следовательно, пренебрегать даже простыми болезнями очень опасно. Имея дело с вирусными инфекциями, очень важно своевременно начать антивирусную терапию и обратиться к врачу для получения правильного лечения.