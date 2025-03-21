Грипп вытеснил ковид?

Начало календарной весны ознаменовалось ростом заболеваемости гриппом. С конца января еженедельно регистрируются десятки тысяч больных, а половину госпитализированных пациентов составляют дети.

В настоящее время грипп типа А и В действительно вытеснил вирус SARS-CoV-2. Эксперты прогнозируют, что такая ситуация будет продолжаться до апреля. Страшный несколько лет назад COVID-19 составляет менее 1% от общей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но при этом есть тенденция увеличения госпитализаций.

К счастью, такая картина будет недолго: ожидается, что в конце марта показатели заболеваемости гриппом начнут спадать. Этому есть две причины:

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Дети. Школьные каникулы должны повлиять на эпидемиологическую ситуацию. На каникулах дети будут меньше общаться между собой, а значит, не будут распространять инфекцию. Их тесный контакт, скопление в помещении, несоблюдение правил гигиены способствуют молниеносному заражению.

Погода. Потепление заставит людей выходить на улицу, проветривать комнаты и меньше времени проводить в помещениях, где преобладает сухой, теплый и неподвижный воздух. Именно в такой среде респираторный вирус может оставаться жизнеспособным около 9 часов.

Факты о гриппе 2024–2025:

Более 3,5 млн украинцев переболело респираторными вирусными инфекциями с начала эпидсезона, начавшегося 30 сентября 2024 г. Для сравнения: это на 17% меньше, чем в прошлом сезоне.

Медики фиксируют больше случаев гриппа, чем коронавируса.

От осложнений гриппа, коронавируса и ОРВИ умерло более сотни пациентов, что было связано с отсутствием прививки и наличием хронических болезней.

Всплеск заболеваемости заставил власть на местах вводить локальные карантины – дистанционное обучение в школах, ограничение количества посетителей в учреждениях, введение других противоэпидемических мероприятий.

Причины доминирования гриппа:

Низкий уровень вакцинации. В Украине свыше 111 тыс. вакцинированных лиц, более половины (65 тыс.) – это представители групп медицинского и эпидемического риска. Прививка рекомендована более широкому кругу лиц: всем, кто работает в местах массового скопления людей (правоохранители, педагоги, работники торговли и т.п.), беременным, людям с хроническими заболеваниями, детям до 5 лет и лицам старше 60 лет.

Если говорить точнее по поводу погоды, то изменения климата из-за глобального потепления также способны влиять на эпидемический процесс – повышение температуры воздуха на фоне активной циркуляции респираторных вирусов способствует их мутациям. А когда возникает новый вирус, то возрастает риск развития эпидемии.

Симптомы и методы лечения гриппа

Симптомы гриппа аналогичны ОРВИ или коронавирусу, главное отличие заключается в их интенсивности: внезапная высокая температура, озноб, сильный кашель, слабость, головная боль, ломота в мышцах, насморк.

При появлении таких симптомов рекомендуется сразу обратиться к своему семейному врачу или педиатру. После подтверждения диагноза врач может назначить соответствующее лечение. В первую очередь – прием противовирусного препарата прямого действия, который поможет организму справиться с вирусной нагрузкой. В частности, противовирусные препараты на основе действующего вещества протефлазид способны оказывать непосредственное влияние на большинство агрессивных вирусов (гриппа, ОРВИ, SARS-CoV-2), также они подходят для длительного применения. Для детей, по совету врача, можно использовать сироп.

Следующие рекомендации будут направлены на симптомы: контроль температуры, потребление значительного количества теплой жидкости, поддержание влажного и прохладного воздуха, промывание носа солевым раствором, отдых и снятие боли.

Можно ли избежать гриппа?

Значительно важнее предотвратить болезнь, чем лечиться. Поэтому следует попробовать воспользоваться следующими советами:

- Сделать прививку: это не гарантирует на 100% предотвращения болезни, но значительно снижает риски тяжелого течения и осложнений.

- Регулярно проветривать помещение и поддерживать влажность воздуха в пределах 50–70%.

- Соблюдать гигиену: чихать в сгиб локтя или бумажный платок; мыть руки (после улицы и транспорта, контакта с предметами общего пользования, перед приготовлением пищи и т.п.); не касаться руками лица; пользоваться антисептиком.

- Не посещать без надобности места скопления людей.

- Избегать контакта с человеком, имеющим признаки болезни. По возможности – объятий, поцелуев, рукопожатий.