Иммунитетный провал: почему в этом году мы оказались беззащитными перед гриппом

Украинские врачи прогнозируют новую вспышку ОРВИ в феврале. Тем не менее, она ожидается не такой резкой, как год назад, когда в Украину пришел "Омикрон", но другие разновидности вирусов, которые вызывают ОРВИ, никуда не исчезли. К тому же, некоторые из них будто решили завоевать себе место под солнцем, вытесняя когда-то сильного конкурента – полуобузданный человечеством ковид.

Старый "новый" грипп

Сейчас на территории Украины большей частью циркулируют четыре штамма гриппа:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;

A/Darwin/9/2021 (H3N2);

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Бесспорным "фаворитом" этого сезона является первый номер из перечня – разновидность этого года H1N1, который еще называют "свиным гриппом". Его симптомы: резкое повышение температуры (до 39 градусов), боль в мышцах, головная боль и невыносимый сухой кашель. Еще одно неутешительное свойство нового штамма – высокий процент развития вирусной пневмонии, причем возникать она может уже на третий-четвертый день от начала заболевания.

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Ситуацию усложняет то, что за два прошлых года наш организм в буквальном смысле слова успел отвыкнуть от гриппа. Ковидные локдауны и суровые карантинные меры предотвращали скопление людей, а, соответственно, и передачу не только коронавируса, но и обычных сезонных инфекций. Украина, как и весь мир, пропустила два традиционных сезона гриппа, поэтому теперь мы имеем своеобразный иммунитетный провал.

Повод для оптимизма?

Впрочем, есть и хорошие новости. Несмотря на очень высокую заразность, присущую вирусам гриппа А, порог эпидзаболеваемости, согласно данным Центра общественного здоровья МОЗ, мы пока еще не превысили. К тому же, на ОРВИ (включая грипп и COVID-19) стали меньше болеть дети: если они всегда составляли до 70% от общего количества больных, то в этом году количество тех, кто болеет, одинаковое – 50% взрослых, 50% детей.

Конечно, уменьшение заболеваемости среди детей объясняется не тем, что новые штаммы более снисходительны к несовершеннолетним, а тем, что из-за военных действий много детей учится дистанционно. То есть, если раньше дети приносили взрослым инфекцию со школы или детсада, то сейчас все происходит наоборот: взрослые, которые продолжают ходить на работу и ездить в городском транспорте, приносят вирус домой детям.

Что делать, чтобы не заразиться?

Как известно, грипп передается преимущественно воздушно-капельным путем. Итак, золотое правило двух метров социальной дистанции, к которому мы привыкли во время ковидных локдаунов, остается в силе. Даже если у человека легкая форма гриппа и почти нет симптомов, все равно она представляет опасность для других на протяжении 7 дней.

В общем рекомендации врачей неизменны: избегайте больших скоплений людей, старайтесь не контактировать с больными, чаще мойте руки с мылом и не трогайте лицо немытыми руками, регулярно проветривайте помещение, прикрывайте рот и нос при чихании и кашле.

Советы родителям

Центр общественного здоровья МОЗ также дал советы родителям, как предотвратить заражение детей гриппом. Вот они:

научите детей регулярно мыть руки с мылом по меньшей мере 20 секунд;

научите детей кашлять и чихать в салфетку или руку (сгиб локтя);

научите детей не подходить к больным ближе, чем на полтора-два метра;

больные дети должны оставаться дома (не посещать дошкольные учреждения и школы);

детям и родителям нужно воздерживаться от посещения мест скопления людей.

Кроме того, врачи в который раз предупреждают: принимать антибиотики при гриппе и других заболеваниях не только нелепо, но и опасно. Во-первых, антибиотики вообще не влияют на вирус – они предназначены для того, чтобы бороться с бактериальной инфекцией. Употреблять их целесообразно только в том случае, когда на фоне вирусного заболевания началось бактериальное осложнение. Во-вторых, антибиотики не только подавляют инфекцию, но и отрицательно влияют на организм. Поэтому принимать их надо исключительно по назначению врача.

Лечение гриппа и других ОРВИ

Позаботиться об адекватном лечении вирусного заболевания, а тем более об укреплении иммунитета в эпидсезон безусловно надо. Причем как взрослым, так и детям: несмотря на распространенное мнение, что дети якобы имеют более легкое течение болезни, чем взрослые, от развития опасных осложнений не застрахован никто.

Если у ребенка появились первые симптомы респираторного заболевания, следует обратиться к врачу. Важно начать этиотропное (направленное именно на причину) лечение, чтобы не позволить вирусу нарастить свою активность.

Если говорить о противовирусных препаратах для детей, то важно, чтобы средство было безопасным и эффективным. На украинском фармрынке среди таких есть сироп Флавовир. Почему именно он? А потому, что основу сиропа составляют растительные компоненты, флавоноиды которых:

действуют на специфические ферменты вирусов, усложняя их проникновение в слизистую оболочку дыхательных путей;

блокируют размножение вируса в клетках организма;

подавляют активность 3CL-протеазы коронавируса SARS-CoV-2;

защищают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нормализуя показатели местного иммунитета.

Флавовир– это противовирусный препарат, который действует непосредственно на причину заболевания (вирус), поэтому врач может назначить это средство ребенку во время лечения ОРВИ, гриппа, в том числе вызванного вирусами пандемических штаммов и во время легкого течения COVID-19.

Очень важно сразу, после первых признаков недомогания, первых проявлений острой респираторной вирусной инфекции, обратиться к врачу. Если своевременно начать действовать, можно предотвратить развитие осложнений и тяжелой формы заболевания.