Когда к вирусной присоединяется бактериальная инфекция: как понять и что делать

Почему случается так, что обычная простуда вдруг переходит в бронхит, отит или пневмонию? Почему врачи советуют лечиться дома, если у человека с ОРВИ есть силы и желание выйти на работу? Зачем обильное питье, если в аптеках полно комплексных лечебных средств от простуды! Не удивительно, что при таком отношении к себе мы в конце концов получаем осложнения от респираторных недугов.

Острая респираторная вирусная инфекция может перерасти в бактериальную – тогда у больного диагностируют отит, гайморит, ангину, круп у малышей, пневмонию, бронхит, скарлатину и т.п. На первый взгляд отличить вирусную от бактериальной инфекции непросто, потому что они обычно имеют похожие симптомы: насморк, кашель, неприятные ощущения в горле, температуру, общую слабость. Но некоторые признаки все же отличают их:

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Бактериальная инфекция менее распространена, чем вирусная.

Вирусная инфекция дает о себе знать на протяжении 1–3 дней, а инкубационный период бактериальной может длиться дольше.

Симптомы вирусной инфекции появляются быстро и практически сразу, характеризуются общим недомоганием. Вместо этого у бактериальной – процесс появления симптомов немного растянут, но четко проявляется в месте поражения.

Бактериальная инфекция чаще поражает ослабленный организм. А вирусная инфекция легко возникает у здорового человека.

Антибиотиками можно убить бактерии, а не вирусы.

Присоединение бактериальной инфекции покажет анализ крови или мочи, рентген (в случае пневмонии), мазок (стрептококковая ангина).

Причиной немедленного обращения к врачу по поводу присоединения бактериальной инфекции могут стать такие симптомы:

повышенная температура на протяжении нескольких дней подряд;

появление острой боли: головной, в ушах, горле;

отеки носовых пазух, горла или лимфатических узлов;

появление нетипичных выделений из носа, глаз или ушей;

кашель с затруднением дыхания, одышка;

кожная сыпь в сочетании с другими симптомами.

Важно своевременно обнаружить ухудшение состояния больного и обратиться к врачу: семейному, терапевту или педиатру. После обследования врач может назначить дополнительные анализы, поставит диагноз и определит план лечения.

Лечение вирусной инфекции

Лечение простуды, гриппа, ОРВИ или коронавируса легкой формы следует начинать сразу, чтобы не позволить вирусам размножиться в организме и не допустить осложнений. На ранней стадии эффективным будет прием противовирусного препарата прямого действия. Для детей – врач может посоветовать детский сироп Флавовир. Оба препарата разработаны на основе флавоноидов – природных соединений, которые не имеют побочных эффектов и вместе с тем оказывают существенное угнетающее действие на несколько вирусоспецифических ферментов, что позволяет блокировать размножение в организме патогенов. Благодаря этому болезнь можно вылечить быстрее.

С температурой до 38 0С борются покоем и обильным питьем, если столбик термометра поднимается выше – принимают жаропонижающие. Нос очищают солевыми растворами. Средства от кашля – по показаниям врача, особенно детям.

Как лечат бактериальную инфекцию?

В отличие от вирусной, здесь самолечение исключено. Кроме симптоматичного лечения, придется пропить курс антибиотиков, которые выбирает и назначает врач. Поскольку антибиотики часто имеют побочные эффекты и вызывают аллергические реакции, при их выборе учитывают не только вид бактериальной инфекции, но и возраст пациента, состояние здоровья, общие риски и т.п. Чтобы сохранить баланс микрофлоры в кишечнике во время приема курса антибиотиков, врачи советуют обогатить свой рацион продуктами, которые содержат естественные пробиотики и пребиотики: кефир, йогурт, квашенные огурцы, помидоры, капуста, квас, комбуча, твердый сыр, бананы, чеснок, яблока, фасоль.

Итак, чтобы не допустить осложнений во время респираторной вирусной болезни, важно ответственно относиться к своему здоровью: лечиться своевременно и соблюдать назначения врача.