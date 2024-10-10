Когда в этом году украинцам ожидать начало эпидсезона?

Ежегодно почти 6 млн украинцев заражаются инфекционными заболеваниями, из них 98% приходится на ОРВИ и грипп. Не сдает своих позиций коронавирус, который возвращается новыми мутированными штаммами. Сейчас страна находится в начале эпидсезона 2024-2025. Завершения можно ожидать в мае следующего года.

С наступлением холодов вопрос как избежать респираторных инфекций становится все более актуальным. Вирусы постоянно угрожают здоровью и жизни украинцев. Хотя эпидсезон официально только начался – 30 сентября, – однако болезни уже серьезно заявляют о себе. В сентябре на Львовщине от коронавируса умер 4-летний ребенок.

Пока что ситуация типичная для этого времени: преимущественно фиксируются случаи заболеваемости на ОРВИ, а вирусы гриппа и коронавируса не превышают свои нормы. Начало роста заболеваемости нужно ожидать с октября. Потом на статистику болезней будут влиять такие факторы, как погода, школьные каникулы, состояние иммунизации населения и т.п.

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Кстати, первые вакцины против гриппа появились уже в конце сентября. Они нацелены против штаммов этого года А Н1N1 Виктория, A H3N2 Таиланд и В Австрия. На текущий эпидсезон также прогнозируется дальнейшая циркуляция разных субвариантов вируса SARS-CoV-2.

Своевременная прививка позволяет усилить иммунитет и защититься от тяжелого течения болезней. Самое лучшее время сделать ее – в октябре или ноябре. Особенно это касается лиц из так называемой группы риска: преподавателей, медиков, военных, а также тех, кто работает в местах скопления людей, лиц возрастом 65+, беременных, с хроническими заболеваниями и детей до 5 лет.

Избежать осложнений и возможных случаев заболеваемости помогают методы неспецифической профилактики. Учитывая разнообразие респираторных вирусов, прививка помогает предотвратить лишь определенные заболевания, в частности гриппа или COVID-19, и не решает проблему профилактики, например, ОРВИ. В таком случае стоит применять неспецифические методы, а именно противовирусные препараты на основе флавоноидов – соединений, которые способны подавлять репликацию ДНК- и РНК-вирусов гриппа, острых респираторных инфекций, в частности и SARS-CoV-2. Их прием эффективен при заболевании гриппом, коронавирусом или ОРВИ; при появлении первых симптомов; в период повышенного риска и в случае контакта с больным.

Для защиты ребенка также можно и нужно использовать детский противовирусный препарат. Контакты с ровесниками, посещение детсада, школы, мест скопления людей чревато заражениями ОРВИ, гриппом или ковидом. В таких случаях врач может назначить детские препараты для профилактики: они должны быть разработаны на растительной основе, разрешены малышам от рождения, подходить для продолжительного применения и при этом не подавлять выработку собственного интерферона.

Вместе с тем довольно эффективными остаются такие простые средства профилактики: регулярно мыть руки, не трогать лицо руками, сохранять дистанцию от людей с признаками болезни, а также полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и здоровое питание.