Коронавирус: ответы практикующего врача на главные вопросы

Сейчас в Украине отмечается резкий рост заболеваемости Covid-19, который характеризуется большим числом госпитализаций и летальных случаев. В связи с этим актуальными являются вопросы профилактики и раннего лечения болезни, позволяющего избежать развития серьезных осложнений.

О методах лечения амбулаторных пациентов и профилактики коронавируса МедОбозу рассказал доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренней и семейной медицины Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова Заика Сергей Владимирович.

К врачу лучше обращаться как можно раньше при появлении любых простудных симптомов, даже если они не очень выражены. Их следует рассматривать как признаки коронавирусной инфекции и, даже если результат ПЦР теста будет негативным, проводить соответствующее лечение, так сказать на упреждение - чтобы не потерять время для лечения в самом начале развития инфекции.

Видео дня

Ложный отрицательный результат как ПЦР-теста, так и анализа на антиген может быть связан с разными причинами, в том числе из-за неправильной подготовки. Часто не соблюдаются важные правила, а именно: за 3-4 часа до забора биоматериала не следует чистить зубы, принимать пищу, пить, курить, жевать жевательную резинку, применять спреи для носа и горла. Также нельзя употреблять алкоголь за сутки до теста. Соблюдение этих правил значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата.

Что касается анализа на антитела, нужно знать, что иммуноглобулины формируются и, соответственно, выявляются не сразу, а по мере развития болезни. Для ранней диагностики, например при отрицательном ПЦР-тесте и сохранении симптоматики, более информативен тест на IgА, который может показать болезнь на 3-4 день. IgM появляется на 5-7 день от начала болезни, а IgG, показывающий наличие иммунитета, формируется от 2 до 4 недель, не раньше.

По сравнению с британским, Дельта вариант имеет более короткий латентный период – 3-7 дней. Из симптомов, с которыми я сталкиваюсь в своей практике – реже отмечается потеря обоняния, чаще стали наблюдаться симптомы нарушения пищеварения, в частности диарея, и ломота в теле.

Сейчас изменилось понимание необходимости ранней профилактики тромбозов. Т.е. раньше считалось, что нарушения свертывания крови – это позднее осложнения из-за цитокинового шторма, а сейчас наоборот: вирус SARS-Cov-2 вызывает повышенное свертывание крови практически с первых дней болезни и большинство осложнений возникает именно по этой причине. Эту же гипотезу подтверждают и коллеги из ковидных отделений. По их словам, сейчас возросло число летальных случаев из-за инсульта и инфаркта, как осложнений Covid-19. Поэтому начинать прием антиагрегантов (ацетилсалициловой кислоты или клопидогреля) следует как можно раньше. Остальная схема лечения осталась неизменной – противовирусная терапия, витамин С и энтеросорбент.

Препарат Амиксин IC в качестве противовирусного средства я использую в своей лечебной практике давно. Я на нем остановился после изучения профиля активного компонента этого препарата – тилорона. Это синтетическое соединение, стимулирующее образование в организме всех типов интерферонов. Молекула известна более 50 лет, ее тестировали при лечении SARS-Cov-1, предшественника Covid-19, также тилорон расценивается как потенциальное средство от вируса Эбола.

В 2018-2019 г. проводились лабораторные исследования, показавшие, что тилорон блокирует проникновение вирусов SARS-Cov-1 и Эбола в экспериментальные клетки. В мае 2020 года была опубликована статья о результатах исследования в Южной Корее, в институте Пастера. Исследователи изучали эффективность 48 потенциальных молекул, одобренных FDA, в отношении противовирусной активности от Covid-19. И тиролон продемонстрировал такую активность. Тилорон синтезируется непосредственно в Украине, в фармацевтической компании "Интерхим", которая выпускает препарат Амиксин IC. Он эффективен, безопасен, доступен и противопоказания к его применению минимальны.

Противовирусное лечение включает прием Амиксина IC по следующей схеме: по 2 таблетки 0,125 г один раз в день в первый, второй и четвертый день, суммарно на курс 6 таблеток.

Для профилактики тромбозов используется ацетилсалициловая кислота (кардиоаспирин) в дозе 75 мг, в случае противопоказаний его можно заменить на клопидогрель в соответствующих терапевтических дозах. Длительность приема не менее 3 недель.

В качестве энтеросорбента, по которому есть доказательная база эффективности профилактики повышения уровня провоспалительных цитокинов, я использую Энтеросгель в капсулах. Препарат принимают согласно инструкции – по 1 капсуле 2-3 раза в сутки за 1,5-2 часа до или через 2 часа после приема пищи или лекарственных средств. Курс длится 10 дней.

Витамин С оказывает дополнительный положительный эффект, модулируя иммунитет. В день я назначаю по 500 мг, продолжительность приема – 10 дней.

В качестве жаропонижающего средства по показаниям применяется парацетамол.

При диарее, вызванной Covid-19, хорошо работает препарат Биоспорин, бактерии которого стимулируют выработку локального интерферона в кишечнике.

Детям младше 12 лет применять аспирин нельзя, но они меньше склонны к тромбозам, поэтому назначение препаратов для разжижения крови необязательно. Амиксин IC можно применять с 7 лет, есть детская дозировка. Остальные препараты без особенностей.

Вакцинация безусловно эффективна. Основываясь на своем опыте, сказать, что одни вакцины эффективнее других, я не могу. Я контактирую с большим числом вакцинированных, которые прививались разными препаратами. Прорывные инфекции встречаются, но все случаи протекают очень быстро и в легкой форме. Это же относится к вакцинированным пожилым пациентам с серьезными сопутствующими болезнями.

Одна из опасностей, о которой редко говорят – время, необходимое для формирования иммунного ответа. Многие люди считают, что они защищены от коронавируса сразу после получения первой дозы вакцины, однако это не так. И существует окно – период в 2-3 недели, когда человек еще не защищен и должен по-прежнему соблюдать меры предосторожности и избегать контактов с зараженными.

Я бы посоветовал в этот период проводить профилактику – принимать Амиксин IC по одной таблетке 1 раз в неделю. Это простая и удобная схема, которой легко придерживаться, по моим наблюдениям, она эффективна и одновременно с этим не создает лишнюю нагрузку на организм.

У меня есть позитивный опыт проведения такой профилактики в Нью-Дели, Индия, где с января 2021 года по июнь 30 сотрудников одного офиса применяли эту схему профилактики Covid-19. Прием профилактической дозы Амиксина IC они завершили через 2 недели после получения первой дозы вакцины. И за этот период ни один человек не заболел. Хотя Нью-Дели был на тот момент эпицентром Covid-19 в Индии.

По инструкции вакцину нельзя вводить только в случае аллергических реакций к какому-либо компоненту вакцины. При отягощенном анамнезе по анафилактическому шоку перед вакцинацией нужно посоветоваться с лечащим врачом и выбрать оптимальный вариант. Сама по себе аллергия – пищевая или на пыльцу, противопоказанием не является, и, наоборот, такие пациенты как раз и могут тяжело болеть Covid-19 с серьезными осложнениями.

Людям, которые по какой-либо причине в настоящий момент не могут привиться, я рекомендую предложенную выше схему профилактики – по 1 таблетке Амиксина IC один раз в неделю. Это поможет им защититься и снизить вероятность развития серьезных осложнений.

Рекомендации зависят от иммунного статуса. Вакцинированным людям после контакта достаточно одноразового приема двух таблеток Амиксина IC. Невакцинированным я бы рекомендовал пройти полный курс по лечебной схеме, т.е. по 2 таблетки на первый, второй и четвертый день после контакта + витамин С. Важно: для профилактики Covid-19 после контакта с больным на коронавирус прием Амиксина IC необходимо начинать как можно раньше.

В условиях пандемии Covid-19 любые простудные симптомы следует рассматривать как коронавирусные. Лечение лучше начинать сразу, буквально в первый день, не дожидаясь результатов тестирования, а также сильного повышения температуры.

По мнению практикующего врача, дополнительным средством, обладающим потенциалом к снижению вероятности развития серьезных осложнений, является профилактический прием Амиксина IC по 1 таблетке в неделю.

После получения первой дозы вакцины на протяжении первых 2-3 недель иммунитет только формируется, поэтому нужно считать себя незащищенным и соблюдать соответствующие меры предосторожности, в т. ч., согласно рекомендациям семейного врача, принимать Амиксин IC в профилактических дозах (по 1 таблетке 1 раз в неделю).