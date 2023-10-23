Ковид и грипп: когда ждать эпидемии в этом году

В октябре в Украине официально начался эпидемический сезон: в начале месяца за неделю зарегистрировали 119 063 случая респираторно-вирусных сезонных заболеваний, а именно ОРВИ, COVID-19 и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди заболевших 3 150 госпитализировали, из них 1 776 – детей до 17 лет. Отмечается, что такая статистика заболеваемости находится в пределах украинского эпидемического порога.

"Всемирная организация здравоохранения уже обнародовала соответствующие результаты, особых отличий от прошлого периода не ожидается: это будут вирусы гриппа типа А и В. На самом деле, по предварительным прогнозам, не ожидается, что это будет какой-то особо сложный сезон", – отметил главный санврач Игорь Кузин.

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Кому и когда нужно вакцинироваться?

В Минздраве напомнили, что имеющиеся вакцины против гриппа не защищают от COVID-19 и наоборот.

"Поэтому здесь действительно нужно понять, что человек, имеющий тяжелые сопутствующие заболевания или другие тяжелые состояния, или пожилой возраст, должен получить, по меньшей мере, 2 прививки перед началом эпидемического сезона – и от COVID-19, и от гриппа", – отметил Кузин.

По статистике Министерства здравоохранения, к середине сентября первую дозу прививки от коронавируса получили 16 млн украинцев, две дозы – более 15 млн, а бустерную дозу – только 3,3 миллиона. В то же время согласно рекомендации ВОЗ полный курс прививки от COVID-19 должен состоять из двух доз и бустера.

Следовательно, как минимум у 12 млн украинцев нет полноценной защиты от коронавирусной болезни.

"Это пугающая цифра, потому что Украина полностью обеспечена вакциной от COVID-19. У нас есть около 7 млн доз вакцины против коронавируса как для взрослых, так и для детей. Но показатели сейчас довольно низкие", – заявил Кузин.

Также в аптеки поступают более 260 000 доз вакцины против гриппа. Среди них – 151 100 доз вакцины французского производства и еще 114 000 доз вакцины корейского производства. Все вакцины уже прошли государственный контроль качества.

Что делать, чтобы не заразиться?

В целом рекомендации врачей остаются неизменными: избегайте больших скоплений людей, старайтесь избегать людей с выраженными симптомами заболевания, часто мойте руки с мылом и не прикасайтесь к лицу грязными руками, регулярно проветривайте помещение, прикрывайте рот и нос во время чихания и кашля.

Чтобы избежать заболевания или облегчить течение и не допустить осложнений, кроме вакцинации, важно укреплять иммунитет.

В период повышенного риска сезонных заболеваний врач может назначить препараты для профилактики ОРВИ и гриппа. Важно обратить внимание на их эффективность, особенно когда речь идет о заболевании у детей. Они должны быть безопасными для организма, обычно такие препараты разрешены с рождения, о чем указано в инструкции. Обратите внимание на их содержание, например, средства на растительной основе являются источником флавоноидов – соединений, способных ингибировать репликацию ДНК- и РНК-вирусов гриппа, ОРВИ, в том числе и SARS-CoV-2. Также флавоноиды задействованы в синтезе интерферона, что повышает сопротивление организма к вирусной инфекции, когда собственная иммунная система ребенка еще недостаточно прочна. Препараты на основе флавоноидов помогают в поддержке местного иммунитета, защищая слизистые верхних дыхательных путей.

Рациональное питание также имеет ключевое значение для поддержки иммунной системы. Употребляйте в пищу достаточно овощей и фруктов, белков (например, из рыбы, мяса), полноценных злаков и полезных жиров. Важно получать необходимое количество витаминов и минералов, в частности, витамина C, витамина D и цинка.

Сон играет важную роль в восстановлении и поддержании иммунной системы. Старайтесь спать как минимум 7-8 часов.

Регулярная физическая активность поддерживает общее состояние здоровья и может улучшить иммунный ответ. Попытайтесь включать в ежедневный распорядок хотя бы 30–60 минут физической активности.

Здоровый образ жизни и соблюдение этих рекомендаций могут значительно улучшить состояние иммунной системы, а также помочь вам и вашим родным оставаться защищенными от респираторных заболеваний и гриппа.