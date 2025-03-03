Квадродемия: человечество одновременно атакует рекордное количество различных вирусов. Как выбрать противовирусное средство?

Масштабные вспышки респираторных заболеваний, включая грипп, COVID-19, норовирус и респираторно-синцитиальный вирус, демонстрируют новую реальность постпандемического мира.

В Японии за последнюю неделю декабря было зарегистрировано более 317 тысяч случаев гриппа - рекорд за 25 лет. В США больницы работают на пределе возможностей из-за одновременного всплеска четырех инфекционных заболеваний, а в Великобритании пациенты вынуждены ждать медицинской помощи десятки часов.

Вирусная угроза в постпандемическую эру

Опыт COVID-19 выявил серьезные проблемы: недостатки в раннем реагировании, противоречия в рекомендациях международных организаций и политическое влияние на медицинские решения. Меры, считавшиеся эффективными – например, локдауны, – могли иметь непредсказуемые долгосрочные негативные последствия. Ослабление естественного иммунитета из-за ограничений социальных контактов сегодня рассматривается как один из факторов, способствующих нынешним вспышкам гриппа и других вирусных заболеваний.

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Одним из уроков пандемии стало осознание важности ранней терапии. В Украине часть специалистов критиковала недостатки в протоколах лечения COVID-19, в частности позднее включение противовирусных препаратов. За такую "ересь" отдельных ученых и врачей подвергали жесткой критике сторонники вакцинации. Однако, как бы там ни было, этот опыт и сделанные выводы стали ценным уроком для борьбы с новыми вызовами, ведь своевременное лечение может значительно снизить риск осложнений.

Таким образом, сегодня абсолютное большинство ученых и практикующих врачей признают необходимость инвестиций в доступ населения к широкому спектру противовирусных препаратов.

Чем лечиться?

На сегодняшний день рынок противовирусных средств в Украине хорошо развит и предлагает широкий выбор препаратов для борьбы с вирусными инфекциями. Однако потребителю-неспециалисту сложно отличить действительно эффективный препарат от средства с сомнительной эффективностью. Как показали исследования, опубликованные в журнале "Превентивная медицина", далеко не все противовирусные препараты, представленные на украинском рынке, являются действительно эффективными и безопасными.

В частности, среди самых популярных препаратов в Украине далеко не все относятся к противовирусным средствам широкого спектра действия – то есть воздействуют на большинство РНК- и ДНК-вирусов, а не на ограниченную группу. В современных условиях это имеет важное значение при лечении, ведь сезонные ОРВИ со схожей симптоматикой могут быть вызваны совершенно разными вирусами. При этом заявленное действие против вируса SARS-CoV-2 указано в инструкциях только двух препаратов – Протефлазида и Амизона.

Одной из проблем является иммуномодуляция, когда препараты могут либо чрезмерно стимулировать, либо подавлять иммунитет, что может быть нежелательным в долгосрочной перспективе. Что касается возможного негативного влияния на иммунную систему человека, то научно доказанную безопасность, зафиксированную в инструкции к лекарственному средству, имеют только препараты с действующим веществом протефлазид. Как показали исследования, он не перегружает иммунную систему и тем самым исключает риск развития рефрактерности – временного иммунного паралича, который может вызвать у пациента тяжелые осложнения и даже привести к смерти, поскольку иммунная система не может должным образом реагировать на внешние угрозы.

Также для потребителей немаловажным фактором остается цена, ведь в последнее время стоимость лекарств значительно выросла. Рынок противовирусных препаратов с учетом стоимости курса лечения выглядит следующим образом:

Как видно, стоимость курса лечения варьируется от 220-300 грн (Протефлазид) до 450-1200 грн (Гроприназин).

Среди детских препаратов самую низкую цену имеет Флавовир (200 грн), причем это единственное противовирусное средство, разрешенное детям с рождения. Остальные препараты этой группы разрешены с 6 месяцев до 5 лет, а курс лечения, например, популярным Амизончиком обойдется в 280-500 грн.

Таким образом, выбор противовирусного препарата в условиях достаточно развитого рынка таких лекарственных средств в Украине основывается на трех критериях – эффективность, безопасность и доступность. На эти параметры должны ориентироваться и врачи, и пациенты.

В сложных ситуациях, когда ребенок болеет, препараты с доказанным действием, разрешенные для малышей и соответствующие требованиям качества, становятся надежным выбором. Как видно, в приведенном списке есть препараты, полностью соответствующие этим критериям, поэтому они заслуживают внимания родителей, особенно если речь идет о лечении детей раннего возраста.

Уроки на будущее

Ситуация со вспышками респираторных инфекций показывает, что вирусная угроза существует постоянно. Уроки пандемии COVID-19, в частности важность ранней диагностики, обоснованного лечения и профилактических стратегий, должны стать основой подготовки к будущим вызовам. К сожалению, эти вызовы уже становятся реальностью в виде одновременных атак различных вирусов, которые на начальных стадиях заболевания вызывают схожие симптомы и требуют быстрого начала противовирусной терапии. Судя по всему, такие условия сосуществования с вирусами будут актуальны для человечества в ближайшем будущем.

Поэтому своевременное обращение к врачу, быстрое реагирование на вирусную угрозу и использование проверенных противовирусных препаратов – ключ к минимизации рисков в мире, где вирусы всегда рядом.

Оксана ПАЛЛАДИНА, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории