(Не)знакомые опасности: ковид остается лидером по показателям смертности

Елена ПАНАСЮК, доктор медицинских наук, инфекционист, руководитель Центра инфекционных поражений нервной системы

С тех пор, как Всемирная организация здравоохранения упразднила статус пандемии COVID-19, прошло уже десять месяцев. За это время мы стали считать коронавирус обычным сезонным ОРВИ, а также официальная статистика Минздрава сейчас помещает его в графу "острые респираторные вирусные заболевания". Правда и то, что новые штаммы ковида, в частности, многочисленные потомки "Омикрона", далеко не такие смертельные, как первоначальные разновидности вируса, которые еще три года назад ежедневно уносили жизни тысяч людей.

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Однако можно ли считать, что опасность уже миновала, и коронавирус превратился в обычную простуду?

Попробуем разобраться.

Смертельная статистика

По последним данным Минздрава, в течение нынешнего эпидсезона (с 2 октября 2023 года по 3 марта 2024 года) гриппом и ОРВИ в Украине переболели 3 443 811 человек – то есть фактически каждый десятый украинец. В то же время, количество случаев COVID-19 за этот период, по официальным данным, равно 145 516. Таким образом, в структуре всех ОРВИ – зарегистрированные случаи коронавируса составляют лишь 4,2%.

Однако в то же время COVID-19 остается лидером по показателям смертности: если с начала эпидсезона от осложнений гриппа умер 61 украинец (в том числе 2 детей), то коронавирус унес жизни 793 человек (в том числе 4 детей до 17 лет).

Следовательно, по сравнению с периодом пандемии люди действительно стали меньше болеть COVID-19, однако он до сих пор вызывает непропорционально больше смертей, чем даже его основной "конкурент" – грипп. В частности, с 26 февраля по 3 марта в Украине было зафиксировано 30 смертей от коронавируса, 1 смерть от гриппа и 2 смерти от микст-инфекции (у умерших одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2).

Вакцинация: страхи вымышленные и реальные

Лучшей защитой от коронавируса официально считается вакцинация, хотя в рекомендациях ВОЗ и производителей вакцин подчеркивается, что прививка полностью защитит вас от заболевания. Ведь, как правило, болеют все – и привитые, и непривитые, однако вакцинированные люди имеют гораздо меньший риск развития осложнений и смерти. Минздрав Украины рекомендует курс вакцинации против COVID-19, состоящий из двух прививок и первого бустера. Для групп риска (беременных, людей старше 60 лет, медиков, людей с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями) рекомендуется сделать дополнительный бустер через 6 месяцев после первого.

Впрочем, статистика Минздрава показывает, что сейчас первый бустер сделали только более 3,3 млн украинцев, а обе дозы вакцины получили 12,2 млн. Украинцы не спешат вакцинироваться, и тому есть несколько причин. С одной стороны, после завершения пандемии люди легкомысленно относятся к коронавирусу – хотя, как мы видим, он продолжает уносить человеческие жизни. С другой, многие опасаются осложнений от самой вакцинации.

Действительно, за почти четыре года с момента появления первых вакцин, исследователи собрали немало данных о побочных эффектах и нежелательных последствиях. Их спектр достаточно широк: от аллергий и анафилактического шока до развития серьезных кардиологических и неврологических заболеваний, способных привести к смерти или инвалидности.

В частности, недавнее исследование, опубликованное в журнале Vaccine, подтвердило связь между мРНК-вакцинами Pfizer и Moderna и развитием миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление наружной оболочки сердца). Кроме того, исследователи обнаружили редкий побочный эффект у вакцины AstraZeneca – острый рассеянный энцефаломиелит. Это острое автоиммунное заболевание, при котором поражается головной и спинной мозг, имеет летальность около 10%, а также способно перейти в другое серьезное заболевание – рассеянный склероз.

Во время исследования была выявлена связь между противоковидной вакцинацией и тромбозом церебральных венозных синусов (т.е. возникновением сгустков крови в мозге), а также синдромом Гиена-Барре – острым аутоиммунным заболеванием, вызывающим парезы, параличи, нарушения чувствительности и вегетативные расстройства.

В то же время ученые подчеркивают, что такие явления нечасты и опасность от осложнений ковида намного превышает риск от вакцинации.

Если вы все же заболели

В любом случае, при первом подозрении на то, что вы инфицировались коронавирусом, немедленно обратитесь к врачу – независимо от того, сколько прививок вы сделали. Циркулирующие штаммы COVID-19 обычно дают легкую форму заболевания, но без своевременного и адекватного лечения течение болезни может быстро ухудшиться.

Действующий протокол лечения COVID-19, утвержденный Минздравом Украины, рекомендует при легком и среднем течении болезни, рассмотреть, в частности, назначение противовирусных препаратов прямого действия. Это лекарственные средства, тормозящие размножение вируса в организме. Врачи назначают такие препараты, чтобы снизить риск развития осложнений и смерти.

В то же время важно, чтобы такое противовирусное средство было безопасным – особенно когда речь идет о заболеваниях у детей. Детский организм очень раним, и препараты, созданные для взрослых, могут ему навредить. Например, это касается противовирусных средств, имеющих иммуномодулирующий эффект, ведь на самом деле чрезмерное стимулирование иммунитета крайне опасно перспективой вызвать перегрузку или даже временный паралич иммунной системы, которая в детском возрасте только формируется.

Поэтому, если у ребенка есть признаки респираторного заболевания, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу, ведь здесь нужно противовирусное средство, созданное специально с учетом особенностей детского организма. Исходя из соображений безопасности, одним из таких препаратов является отечественный детский противовирусный сироп Флавовир. Он изготовлен на растительной основе и на сегодняшний день, по имеющейся информации, является единственным противовирусным лекарственным средством прямого действия, проверенным на риск возникновения рефрактерности иммунной системы. Поэтому он рекомендован для лечения гриппа и ОРВИ, включая коронавирусную болезнь, у детей с рождения.

Сироп содержит биологически активные вещества – флавоноиды, блокирующие репликацию РНК- и ДНК-вирусов, снижая вирусную нагрузку и риск развития осложнений. Еще в начале 2020 года в исследованиях китайских, корейских и украинских ученых было доказано, что кверцетин, лютеолин, апигенин и другие растительные флавоноиды ингибируют активность 3С-L протеазы и связывают АСЕ2, следовательно, способны ингибировать репликацию коронавируса.

Флавовир содержит активное (действующее) вещество – жидкий экстракт протефлазид, продемонстрировавший противовирусную активность не только в отношении "обычных" вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания и грипп, но и значительно подавляет репликацию вируса SARS-CoV-2. В доклинических исследованиях методом молекулярного докинга было установлено, что флавоноиды действующего вещества протефлазид хорошо встраиваются в протеазу коронавируса 3C-L, образуя с несколькими ее молекулами водородные связи.

Надежно и безопасно

Действующее вещество сиропа Флавовир (протефлазид) было хорошо изучено во время пандемии коронавируса и показало эффективные результаты и высокий уровень безопасности для пациентов. В частности, в 2020 году Национальная академия статистики, учета и аудита (НАСУА) проанализировала данные о профилактическом приеме противовирусного препарата с действующим веществом протефлазид 7 444 медиками и лечении им 433 больных СOVID-19 с различными степенями тяжести в 21 регионе Украины.

Согласно отчету НАСУА, прием такого противовирусного средства снизил:

средний срок лечения в 1,8 раза;

долю тяжелого течения болезни – в 3,3 раза;

заболеваемость медперсонала в медицинских учреждениях – в 2,2 раза.

Главное – в группе людей, принимавших противовирусный препарат с действующим веществом протефлазид, зафиксирована нулевая смертность – ни один человек не умер, а в 13 регионах из 21 не заболел ни один из медиков, принимавших его с целью профилактики, говорится в отчете НАСУА.

Также во время пандемии детский сироп Флавовир начали использовать в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика А. М. Лукьяновой НАМНУ для профилактики COVID-19 у новорожденных.

"Так, профилактическое назначение этого препарата в течение полугода, с марта по сентябрь 2020 года, получили 170 новорожденных. За указанный период не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями среди новорожденных", – отмечает доктор медицинских наук, профессор, президент Ассоциации неонатологов Украины, заместитель директора по перинатологии ИПАГ Татьяна Константиновна Знаменская.

Кроме того, ни у одного ребенка не наблюдалось каких-либо побочных эффектов препарата. По выводам Татьяны Знаменской, эти результаты показали эффективность и безопасность детского сиропа Флавовир для профилактики острых вирусных инфекций у новорожденных.

Следовательно, действие Флавовира на специфические ферменты вирусов позволяет ингибировать их внутриклеточное размножение, тем самым уменьшать вирусную нагрузку, и как следствие облегчается течение заболевания и снижается вероятность развития осложнений.

Таким образом, лечение ОРВИ (в том числе коронавирусной инфекции) у детей требует взвешенного подхода и оценки эффективности и безопасности назначенной терапии. При этом крайне важно учитывать, что возможность обеспечения иммунологической безопасности у конкретного ребенка так же значима, как и избавление его от вирусного агрессора.