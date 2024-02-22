Нетоксичные и с противовирусным механизмом – факты о флавоноидах

Флавоноиды содержатся в фруктах, овощах, зерновых, чае, какао, вине и в коре, стеблях, цветах, семенах, корнях растений. Флавоноиды известны своим целебным воздействием на здоровье, поэтому они стали незаменимым компонентом в продуктах фармацевтической, косметологической и медицинской отраслей. В последнее время все больше внимания уделяется терапевтическому потенциалу этих естественных соединений.

Флавоноидам приписывают значительный иммуностимулирующий эффект, уменьшение воспаления, антиоксидантное действие, предотвращение мутаций и регулирование ключевых функций на клеточном уровне. С их помощью успешно борются с сердечно-сосудистыми болезнями, гипертензией, хроническими болями, воспалениями, вирусными инфекциями, используют для профилактики диабета и когнитивных болезней.

Доказательства действенности флавоноидов

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В 1938 г. ученый Альберт Сент-Дьердьи продемонстрировал действенность биологической активности флавоноидов. Он доказал, что естественные соединения из кожуры цитрусовых предотвращают капиллярное кровотечение, вызванное цингой. Позже, в 1950-х гг., начались исследования противовирусных свойств соединений, выделенных из растений. Например, оказалось, что ацикловир и апигенин в паре прекрасно подавляют вирус герпеса 1 и 2 типов. Потом доказали, что флавоноиды хорошо справляются с другими вирусами, в частности, гепатита В и С, африканской чумы свиней, аденовирусов. Также была доказана мощная противовирусная активность против вируса гриппа, мышиного лейкоза, желтой лихорадки, ОРВИ, Коксаки, герпеса, РСВ (респираторно-синцитиальный вирус) и т.п.

Виды флавоноидов

Существует несколько классов флавоноидов и известно свыше 6 тысяч разновидностей. Каждый из классов владеет определенными свойствами. Их наибольшая концентрация встречается в отдельных продуктах:

Флавонолы – им приписывают снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Больше всего их в листьях салата, яблоках, луке, винограде, ягодах, томатах и красном вине.

Изофлавонолы (флавоны) – эти соединения встречаются в бобовых и сои, в растениях реже. Некоторые из них считают фитоэстрогенами (то есть естественной формой гормонов эстрогена).

Флаваноны – способны уменьшить воспаление в организме, имеют антиоксидантное действие, снижают уровень холестерина и жира. Содержатся в цитрусовых (лимоны, апельсины, грейпфруты). Кстати, они и делают их на вкус горькими.

Катехины – ими богаты черный чай, матча, шоколад, бананы, черника, персики, яблоки и груши. Владеют антивирусными, антигрибковыми и антибактерицидными свойствами.

Антоцианы – их можно найти в плодах и фруктах красного, синего или фиолетового цветов. Красный виноград, клюква, малина, клубника, черника, смородина, ежевика. Хорошо защищают от свободных радикалов, имеют противовоспалительное и противовирусное действие.

Халконы – их много содержится в томатах, грушах, клубнике, пшенице, луке шалот, фасоли. Среди основных свойств антиоксидантное и противовоспалительное действия.

Флавоноиды VS лекарство

Исследователи продолжают искать пути использования флавоноидов в разных областях, в частности связанных с разработкой противовирусных препаратов. Эффективность обычных противовирусных препаратов часто ограничена из-за частоты мутаций вируса, плюс они полностью синтезированы химически и потому имеют высокую токсичность. Это негативно влияет не только на вирус, но и на организм. Принцип действия противовирусных препаратов на основе флавоноидов несколько другой:

Они нацелены исключительно на вирус, подавляя ключевые факторы, ответственные за его жизненный цикл. Сдерживание репликации (размножение) вируса и его распространение уменьшает вирусную нагрузку, помогает иммунной системе противодействовать инфекции.

Препараты на основе естественных соединений практически не имеют противопоказаний. Благодаря флавоноидам в своем составе они имеют высокий уровень безопасности, поэтому подходят для продолжительного употребления (например, курса для профилактики в сезон респираторных болезней). На основе флавоноидов разрабатываются противовирусные препараты именно для детей. Например, сироп "Флавовир".

именно для детей. Например, сироп "Флавовир". Универсальность. Одинаково эффективно действуют против широкого спектра вирусов, блокируя размножение разнообразия патогенов, что вызывают ОРВИ, герпес, коронавирус, грипп, простуды. Благодаря чему один противовирусный препарат на растительной основе можно использовать для лечения (и профилактики) разных респираторных заболеваний.

Сейчас в аптеках можно приобрести противовирусные препараты на основе веществ, выделенных из растений. Такие средства имеют высокую биодоступность и лишены побочных эффектов. Зная это, врачи регулярно включают препараты на основе флавоноидов в лечение многих вирусных болезней.

Недостатки флавоноидов

Флавоноиды владеют более широким спектром преимуществ, чем недостатков. Однако зафиксировано:

препятствование усвоению цинка и железа. Это происходит из-за того, что в пищеварительном тракте флавоноиды связываются с этими минералами и не дают им всасываться. Смягчить этот эффект можно с помощью употребления витамина С;

некоторые флавоноиды нехорошо взаимодействуют с лекарством, могут вызвать побочные эффекты (например, осторожно с грейпфрутом);

есть люди, которые имеют аллергию на определенные растительные соединения – чесотка, покраснение кожи, отеки. Но такое встречается крайне редко;

определенные условия быстро разрушают флавоноиды – свет, кислород и термическая обработка окисляют их, уменьшая количество и пользу.

Итак, флавоноиды можно и следует получать из пищевых источников (но есть нюанс в усваивании веществ – не все, что мы едим, используется организмом). Потому рацион должен быть богатым на разные овощи, фрукты, зелень, чтобы естественным путем получать полезные вещества, которые могут защитить и предотвратить многие болезни, смягчить хронические симптомы. Так и в лечении вирусных болезней следует использовать естественные компоненты – эффективные и вместе с тем не агрессивные.