Нужны ли пробиотики при вирусных инфекциях?

Новые научные исследования показывают, что пробиотики способны модулировать иммунный ответ, помогать в лечении многих заболеваний и состояний, в том числе и вирусных инфекций. Пробиотики играют ключевую роль в поддержке иммунной системы, снижают вирусную нагрузку, улучшают самочувствие больных, помогают организму быстро восстановиться после болезни. В медицинских кругах все больше уделяют внимания возможности использования пробиотиков для профилактики сезонных вирусных инфекций.

Пробиотики – это полезные живые микроорганизмы (бактерии, дрожжи), которые входят в состав естественной микрофлоры желудка и кишечника. Они способны положительно влиять на здоровье человека, в частности иммунитет. В кишечнике человека "живет" более 100 триллионов этих микроорганизмов, вес которых составляет приблизительно 200 граммов.

Пробиотики разделяют на такие виды:

лактобактерии: улучшают пищеварение, помогают ферментации пищи, расщепляют лактозу и глюкозу, имеют антидиарейные, противомикробные и антиоксидантные свойства;

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бифидобактерии: укрепляют иммунитет, помогают избавиться от запоров и диареи, переваривают растворимую клетчатку, имеют противовоспалительные свойства, принимают участие в синтезе витаминов;

дрожжи: эффективны при диарее, вызванной антибиотиками.

Что делают пробиотики в кишечнике?

принимают участие в синтезе антимикробных веществ, которые подавляют рост вредных микроорганизмов;

нормализуют РН кишечника и создают неблагоприятные условия для размножения патогенов;

ферментируют не перевариваемые углеводы в короткоцепочные жирные кислоты, полезные для желудочно-кишечного тракта;

активизируют синтез витаминов группы К и В;

нейтрализуют и ускоряют выведение из организма токсинов, которые выделяют вредные микроорганизмы;

активизируют выработку муцина – слизи, которая покрывает дыхательные, пищеварительные и мочеполовые пути;

активизируют синтез иммуноглобулинов типа А, которые защищают слизистые оболочки от бактерий и вирусов, предотвращая их прикрепление и проникновение через эпителиальные клетки.

Пробиотики и вирусные инфекции

Как известно, течение заболевания гриппом, простудой или коронавирусом напрямую зависит от иммунной системы, большинство клеток которой сконцентрированы в желудочно-кишечном тракте. Итак, поддержка здорового состояния микробиома влияет на иммунитет, в частности и на противовирусное действие. Многочисленные исследования показали, что подавление полезных бактерий антибиотиками повышает чувствительность организма к вирусу гриппа. Вместе с тем прием пробиотиков увеличивает активность Т-лимфоцитов, повышает уровень иммуноглобулина А (Iga), регулирует выработку цитокинов, повышает барьерную функцию кожи и слизистых оболочек, синтезирует витамины, аминокислоты и другие полезные соединения. Это, со своей стороны, уменьшает тяжесть и продолжительность симптомов таких вирусных болезней, как ОРВИ, гриппа, простуд и коронавируса. Потому поддержка микрофлоры пробиотиками при вирусных инфекциях повышает естественные защитные функции организма, укрепляет иммунитет и предотвращает развитие осложнений.

Кому надо быть осторожными с пробиотиками?

Не рекомендуется употреблять пробиотики людям с синдромом приобретенного иммунодефицита и онкозаболеваниями, тем, кто проходит лечение аутоиммунных заболеваний иммунодепрессантами, а также с заболеваниями кишечника – живые культуры способны усложнить состояние здоровья, течение болезни и усилить симптомы.

Где взять пробиотики?

Необязательно покупать в аптеках биодобавки с пробиотиками. Полезные микроорганизмы можно получить с обычных продуктов питания. Ими богаты:

квашеная капуста,

соленые огурцы,

яблочный уксус,

хлебный квас,

чайный гриб,

ферментированные сыры,

кисломолочный сыр,

кефир,

закваска,

натуральный йогурт.

Если у человека непереносимость продуктов, тогда пробиотики можно принимать в виде диетических добавок.

Что убивает здоровый микробиом?

Отрицательно влияет на состав микробиома, то есть на полезные микроорганизмы, нездоровый образ жизни, прием некоторых лекарств, несбалансированное питание, диеты, вредные привычки, злоупотребление алкоголем и т.п. Это дает возможность патогенам развивать инфекционные процессы внутри.

Как бороться с ОРВИ?

При ОРВИ следует бороться с симптомами и причиной. Повышенную температуру сбивать обильным питьем, высокую – жаропонижающим, нос регулярно промывать, с болью в горле и кашлем бороться при помощи полоскания горла, леденцов, спреев и т.п. В комнате, где находится больной, следует поддерживать прохладный воздух.

Чтобы предотвратить осложнения и уменьшить вирусную нагрузку на организм, врач может назначить противовирусные препараты, например сироп Флавовир , который содержит флавоноиды (природные соединения, которые способны подавлять репликацию вирусов).