Нужны ли пробиотики при вирусных инфекциях?
Новые научные исследования показывают, что пробиотики способны модулировать иммунный ответ, помогать в лечении многих заболеваний и состояний, в том числе и вирусных инфекций. Пробиотики играют ключевую роль в поддержке иммунной системы, снижают вирусную нагрузку, улучшают самочувствие больных, помогают организму быстро восстановиться после болезни. В медицинских кругах все больше уделяют внимания возможности использования пробиотиков для профилактики сезонных вирусных инфекций.
Пробиотики – это полезные живые микроорганизмы (бактерии, дрожжи), которые входят в состав естественной микрофлоры желудка и кишечника. Они способны положительно влиять на здоровье человека, в частности иммунитет. В кишечнике человека "живет" более 100 триллионов этих микроорганизмов, вес которых составляет приблизительно 200 граммов.
Пробиотики разделяют на такие виды:
- лактобактерии: улучшают пищеварение, помогают ферментации пищи, расщепляют лактозу и глюкозу, имеют антидиарейные, противомикробные и антиоксидантные свойства;
- бифидобактерии: укрепляют иммунитет, помогают избавиться от запоров и диареи, переваривают растворимую клетчатку, имеют противовоспалительные свойства, принимают участие в синтезе витаминов;
- дрожжи: эффективны при диарее, вызванной антибиотиками.
Что делают пробиотики в кишечнике?
- принимают участие в синтезе антимикробных веществ, которые подавляют рост вредных микроорганизмов;
- нормализуют РН кишечника и создают неблагоприятные условия для размножения патогенов;
- ферментируют не перевариваемые углеводы в короткоцепочные жирные кислоты, полезные для желудочно-кишечного тракта;
- активизируют синтез витаминов группы К и В;
- нейтрализуют и ускоряют выведение из организма токсинов, которые выделяют вредные микроорганизмы;
- активизируют выработку муцина – слизи, которая покрывает дыхательные, пищеварительные и мочеполовые пути;
- активизируют синтез иммуноглобулинов типа А, которые защищают слизистые оболочки от бактерий и вирусов, предотвращая их прикрепление и проникновение через эпителиальные клетки.
Пробиотики и вирусные инфекции
Как известно, течение заболевания гриппом, простудой или коронавирусом напрямую зависит от иммунной системы, большинство клеток которой сконцентрированы в желудочно-кишечном тракте. Итак, поддержка здорового состояния микробиома влияет на иммунитет, в частности и на противовирусное действие. Многочисленные исследования показали, что подавление полезных бактерий антибиотиками повышает чувствительность организма к вирусу гриппа. Вместе с тем прием пробиотиков увеличивает активность Т-лимфоцитов, повышает уровень иммуноглобулина А (Iga), регулирует выработку цитокинов, повышает барьерную функцию кожи и слизистых оболочек, синтезирует витамины, аминокислоты и другие полезные соединения. Это, со своей стороны, уменьшает тяжесть и продолжительность симптомов таких вирусных болезней, как ОРВИ, гриппа, простуд и коронавируса. Потому поддержка микрофлоры пробиотиками при вирусных инфекциях повышает естественные защитные функции организма, укрепляет иммунитет и предотвращает развитие осложнений.
Кому надо быть осторожными с пробиотиками?
Не рекомендуется употреблять пробиотики людям с синдромом приобретенного иммунодефицита и онкозаболеваниями, тем, кто проходит лечение аутоиммунных заболеваний иммунодепрессантами, а также с заболеваниями кишечника – живые культуры способны усложнить состояние здоровья, течение болезни и усилить симптомы.
Где взять пробиотики?
Необязательно покупать в аптеках биодобавки с пробиотиками. Полезные микроорганизмы можно получить с обычных продуктов питания. Ими богаты:
- квашеная капуста,
- соленые огурцы,
- яблочный уксус,
- хлебный квас,
- чайный гриб,
- ферментированные сыры,
- кисломолочный сыр,
- кефир,
- закваска,
- натуральный йогурт.
Если у человека непереносимость продуктов, тогда пробиотики можно принимать в виде диетических добавок.
Что убивает здоровый микробиом?
Отрицательно влияет на состав микробиома, то есть на полезные микроорганизмы, нездоровый образ жизни, прием некоторых лекарств, несбалансированное питание, диеты, вредные привычки, злоупотребление алкоголем и т.п. Это дает возможность патогенам развивать инфекционные процессы внутри.
Как бороться с ОРВИ?
При ОРВИ следует бороться с симптомами и причиной. Повышенную температуру сбивать обильным питьем, высокую – жаропонижающим, нос регулярно промывать, с болью в горле и кашлем бороться при помощи полоскания горла, леденцов, спреев и т.п. В комнате, где находится больной, следует поддерживать прохладный воздух.
Чтобы предотвратить осложнения и уменьшить вирусную нагрузку на организм, врач может назначить противовирусные препараты, например сироп Флавовир, который содержит флавоноиды (природные соединения, которые способны подавлять репликацию вирусов).
Флавовир имеет удобную форму для дозировки, может назначаться детям от рождения, а также использоваться с целью лечения и профилактики. Например, если ребенок контактировал с больным или часто бывает в местах скопления людей – врач может посоветовать принимать сироп в профилактической дозе.