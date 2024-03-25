Пей много: почему при вирусных заболеваниях надо активно употреблять жидкость

При лечении гриппа или ОРВИ сразу возникает несколько ассоциаций, одна из которых в виде горячей чашки чая с медом и лимоном. Причем и врачи, и сторонники народных методов лечения всегда советуют во время простуды употреблять много жидкости. Но сколько и чего пить при вирусной болезни?

Об обильном питьевом режиме во время гриппа или простуды знает каждый. Теоретически можно обойтись любой жидкостью, но на самом деле большинство недаром отдает преимущество чаям – это вкусно, тепло, полезно, положительно действует на организм, помогает расслабиться, согреться, заснуть. А детей, которые часто скучают во время болезни, можно привлечь к приготовлению чая или устроить настоящую чайную церемонию. Это и полезно, и хорошая возможность развлечься.

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Зачем нужно обильное теплое питье во время вирусной болезни?

Теплый чай со своими природными компонентами на причину болезни (то есть вирус) не влияет. Для этого есть специальные противовирусные препараты для взрослых на основе флавоноидов и детей (врач может посоветовать сироп Флавовир), которые принимают при первых признаках инфекции. Однако справиться с некоторыми симптомами и улучшить самочувствие поможет обильное питье.

Почему рекомендация "обильное питье" такая важная:

Помогает избежать обезвоживания – при высокой температуре и потливости организм теряет много жидкости. Есть высокий риск обезвоживания – это состояние особо опасно для детей.

При дефиците жидкости в организме могут не сработать жаропонижающие препараты.

Теплый чай неплохо обезболивает – снимает неприятные ощущения "першения" или болезненного глотания в горле и разложит нос.

Природное успокоительное – некрепкий или травяной теплый чай может расслабить организм, настроить на сон и отдых, которые важны для хорошей работы иммунной системы во время болезни.

Выведение токсинов – продуктов деятельности вирусов. Чем больше их выйдет из организма естественным путем, тем быстрее будет выздоровление.

Отхаркивающее действие – теплая жидкость разрежает слизь и мокроту, помогая им быстрее покинуть организм.

Несколько советов по употреблению чая во время болезни

Чтобы получить максимум пользы, врачи и диетологи советуют пить чай правильно. Итак:

Пить желательно свежезаваренный чай, не вчерашний и не холодный.

Детям не стоит заваривать крепкий чай: ни черный, ни травяной (много кофеина, танина и высокая концентрация растительных веществ не принесет пользы для их организмов).

Избегать крепкого чая вечером, особенно перед сном – крепкий чай возбуждает нервную систему не меньше, чем кофе.

Кипяток пить не стоит, особенно при горячке. Чай должен быть комфортной для употребления температуры.

Мед не нужно разводить в горячем чае – при высоких температурах он теряет свои целебные свойства. Его полезно смаковать чайной ложкой и запивать теплым напитком.

Какие чаи лучше пить при вирусной инфекции?

Это дело вкуса. Черный, зеленый, каркаде, с добавлением цветков и листочков растений, чисто травяные – выбор сугубо индивидуальный. Вкусными и ароматными получаются миксы из традиционного чая с добавлением растительного. Например, мяты, мелиссы, облепихи, малины, липового цвета, кардамона, черной смородины, ромашки, гречневого чая, чабреца и т.п. Отдельно нужно отметить шиповник – это прекрасный напиток для детей и взрослых, богатый витаминами. Приверженцы и знатоки травяных чаев могут выбирать напитки целенаправленно: жаропонижающие, потогонные, отхаркивающие, успокоительные, противовоспалительные и т.п. Но такие натуральные чаи нужно с осторожностью давать детям и людям, предрасположенным к аллергиям. Хорошо к чаю подавать такие добавки, как лимон, мед, имбирь, варенье из малины или черной смородины. Кому-то нравится чай с молоком.

Сколько пить чая во время болезни?

Для детей и взрослых существуют определенные нормы ежедневного употребления жидкости. Но надо понимать, что не все могут соблюдать рекомендации по ряду причин: индивидуальные особенности организма, состояние здоровья, образ жизни, время года за окном и т.п. Плюс помним, что жидкость поступает в организм вместе с готовыми блюдами и продуктами: супы и бульоны, овощи, зелень, фрукты содержат в себе много жидкости.

Для детей общие нормы такие:

До 4 лет – употребление 1 л жидкости в сутки.

4–8 лет – это уже до 1,3 литра.

8–14 лет – до 1,5 литра в сутки.

Для взрослых рассчитывается в зависимости от веса: 30 мл жидкости на каждый килограмм. Например, человеку весом 65 кг рекомендовано употреблять 1,9 мл жидкости (вместе с пищей и напитками).

Но если больной ребенок или взрослый не привыкли пить рекомендованные литр-два в сутки, насильно заливать не надо. Лучше разделить на несколько порций и понемногу пить в течение дня. Малышей можно поощрить выпить несколько чашек чая такими способами:

Давать в маленьких чашечках по 100–150 мл каждый раз разный чай или с разными добавками: лед, варенье, листья мяты и ягоды малины, яблоко с корицей, замороженные ягоды и т.п.

Приобрести новую бутылку или чашку.

Предложить пить через соломинку, из термоса или другим не привычным образом (в кровати, под мультики, у себя в комнате и т.п.).

Привлечь ребенка к процессу приготовления чая.

Взрослому ребенку поможет метод поставить перед собой цель выпить чашку чая на протяжении 30–40 минут. И таким образом понемногу в течение дня набрать норму.

Показателем хорошей гидратации является частое и регулярное посещение туалета, моча при этом должна быть светлая.

Чай – это вкусный и полезный напиток. Да, он не лечит болезнь, но хорошо борется с симптомами и улучшает самочувствие.