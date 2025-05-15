Почему чрезмерная чистота может вредить иммунитету ребенка?

Касаться или брать в рот предметы, которые родители считают отвратительными – это дети любят, умеют и практикуют. Да, болезни являются весомой причиной для беспокойства взрослых. Но насколько чистой должна быть среда, чтобы поддерживать здоровье ребенка в хорошем состоянии?

Контакт с различными микробами в детстве может сыграть важную роль в дальнейшей жизни человека. Учеными доказано: дети, которые росли в чрезмерной чистоте, были более подвержены астме, аллергии и другим заболеваниям. На самом деле, люди живут в окружении вирусов, бактерий и патогенов. Некоторые из них полезны, некоторые – нет. Когда вокруг малыша создают стерильные условия, его лишают возможности быть здоровым и иметь сильный иммунитет.

Видео дня

Как работает иммунная система?

Иммунная система помогает бороться с патогенами, попадающими внутрь организма. Она является врожденной и приобретенной.

Врожденная: дана ​​ребенку природой и генетикой. Активируется, когда распознает "чужого", попавшего внутрь организма. Клетки иммунной системы окружают "чужака" и обезвреживают. Первые антитела малыш получает во время грудного вскармливания, а затем начинает производить собственные.

Приобретенная: формируется от вакцин или первого контакта с возбудителем. Также производит антитела для защиты организма от определенного патогена. Антитела формируются в течение нескольких дней и надолго остаются в организме. Впоследствии иммунная система при следующем контакте распознает знакомого возбудителя и быстро избавляется от него. По мере роста ребенка иммунитет будет укрепляться и защищать от все большего количества патогенов. Но намеренно подвергать ребенка воздействию вирусов и бактерий не стоит – все должно происходить естественным путем.

Чистота и иммунитет

Соблюдение умеренного уровня чистоты полезно для ребенка – это снижает вероятность заражения разными болезнями. Стерильные условия оказывают медвежью услугу здоровью ребенка. Так что следует придерживаться золотой середины: съесть яблоко с дерева, погладить собаку, играть с другими детьми на площадке – это все ок.

Соблюдение чрезмерной чистоты приводит к эффекту, напоминающему постоянное употребление антибиотиков, которые убивают все микроорганизмы и ослабляют иммунитет. Иммунная система "не знакомится" с разнообразной вредной инфекцией в умеренных дозах и в будущем не сможет справиться даже с простой болезнью вроде простуды. Поэтому, когда малыш посещает детский сад и болеет – это свидетельствует о том, что его организм крепнет и обретает силы. Во взрослом возрасте такой ребенок вероятно не будет слишком чувствителен к простудам, сквознякам, ОРВИ, аллергиям, расстройствам желудка и тому подобное.

Контакт с различными микробами должен быть. К примеру, первый контакт с вирусом ветряной оспы дает почти 100% защиту от повторного заражения. Но в то же время контакт с респираторным вирусом не гарантирует пожизненную защиту. Ведь подтипов респираторных вирусов существует сотни – заражение одним подтипом не вырабатывает иммунитет к другому. Поэтому дети и взрослые ежегодно болеют гриппом или ОРВИ. Но постоянное знакомство с этими вирусами в детстве может снизить частоту заболеваний во взрослом возрасте.

Как предотвратить инфекции?

Надежный способ предотвратить болезни – соблюдать надлежащую гигиену.

В частности:

мытье рук – после возвращения домой, до и после приема пищи, после посещения туалета, контакта с животными, загрязненными поверхностями или пользования предметами общего употребления. Это предотвращает инфицирование многими патогенами, и прежде всего вызывающими нарушения пищеварения, ОРВИ и грипп.

домашняя чистота – периодическая дезинфекция и влажная уборка эффективно устраняют вирусы и микробы. Агрессивную бытовую химию при этом не обязательно применять.

личная гигиена – очень важно научить ребенка таким правилам: чихать в бумажную салфетку или сгиб локтя, соблюдать дистанцию с людьми, имеющими признаки болезни, мыть руки. Не пользоваться с другими детьми общей посудой, полотенцами и т.д.

вакцинация – рекомендованные прививки помогают иммунной системе вырабатывать антитела: пневмококка или ветрянки. От некоторых болезней, например, гриппа, не гарантируется 100% защита. Ребенок может заболеть, но избежит осложнений. Это особенно актуально для младенцев, детей до 5 лет или имеющих хронические заболевания. Если же болезнь не обошла стороной, то ее течение облегчит прием противовирусного препарата. Педиатр может назначить с первых дней болезни детский сироп "Флавовир" – противовирусное средство, разработанное специально для детей.

Итак, беспокоиться о чистой среде вокруг ребенка стоит. Но в то же время максимальная защита от всех микроорганизмов приведет к обратному эффекту и может навредить ребенку. Ведь в таком случае не получится сформировать мощный иммунитет. Наш мир не стерилен – поэтому знакомство ребенка с ним должно происходить постепенно и обязательно.