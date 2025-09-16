Противовирусная терапия: как не потеряться среди рекламы и обещаний

Конец лета в этом году, как и в прошлом, в Украине отмечен вспышкой COVID-19 – официально уже зарегистрировано 47 227случаев. В разных регионах страны подтверждаются новые субварианты вируса – Stratus и Nimbus, которые принадлежат к группе "Омикрон" и продолжают изменять клиническую картину болезни. Так, например, характерными именно для них симптомами являются острая боль в горле и хриплый голос.

В холодный период года можно ожидать новые штаммы гриппа и других ОРВИ, ведь эволюция респираторных вирусов происходит постоянно. Поэтому необходимо заранее позаботиться о наличии в аптечке препаратов, которые помогут быстро воздействовать на вирус и не допустить осложнений.

Но как из множества средств на рынке выбрать те, которые действительно работают и при этом не стоят ползарплаты?

Почему раннее лечение считается решающим?

Одним из главных уроков пандемии стало осознание: чем раньше начата терапия, тем меньше риск осложнений. В первые часы после появления симптомов (слабость, головная боль, кашель, насморк) в организме стремительно возрастает вирусная нагрузка. При гриппе она достигает пика за трое суток, но собственный иммунный ответ активируется лишь через пять дней.

Этот временной разрыв создает окно для развития опасных форм – от токсических пневмоний до поражения нервной системы. При COVID-19 риски также известны: острый респираторный дистресс-синдром, пневмонии, тромбозы.

Именно поэтому большинство специалистов сходятся во мнении: начинать противовирусную терапию нужно в первые 24-48 часов после появления симптомов. Идеально – еще во время первого обращения к врачу, не ожидая результатов лабораторных тестов, ведь быстро определить возбудителя почти невозможно.

Как определиться с противовирусным средством?

Украинский рынок предлагает десятки препаратов, которые позиционируются как противовирусные. Однако все ли они в самом деле действенны? Так, например, исследование, опубликованное в журнале "Превентивная медицина", свидетельствует, что значительная часть популярных средств не имеет надлежащей доказательной базы.

Наиболее противоречивой группой являются гомеопатические препараты. Согласно научным данным, концентрация действующих веществ у них настолько низкая, что часто не превышает уровень примесей в растворе. Это означает, что фактического фармакологического воздействия может и не быть. Их действие объясняется преимущественно эффектом плацебо, а потому полагаться на них в лечении ОРВИ или COVID-19 рискованно.

Также не все препараты действуют против широкого спектра вирусов. Большинство так называемых противовирусных эффективные лишь против отдельных возбудителей, что делает их использование при разных ОРВИ сомнительным. В современных условиях это критично, ведь подобные симптомы могут вызвать абсолютно разные вирусы. Например, против COVID-19 из популярных украинских средств согласно инструкциям воздействуют лишь Амизон и Протефлазид.

Следует также отметить, что значительная часть украинских противовирусных препаратов воздействует через стимуляцию иммунной системы. Но проблема в том, что при продолжительном применении или у чувствительных пациентов она может истощать иммунитет. В результате вместо защиты возникает риск так называемой рефрактерности или перегрузки, "шока" и временного отказа иммунной системы, иммунного провала – состояния, когда организм становится беззащитным перед новыми инфекциями.

Сегодня среди популярных украинских лекарств единственными с доказанным профилем безопасности относительно иммуностимуляции являются препараты с действующим веществом протефлазид. Об этом указано в инструкции, они не вызывают рефрактерности, что отличает их от большинства аналогов.

Экономное лечение

Отдельного внимания заслуживает экономический аспект. В последнее время стоимость лекарств стремительно возрастает, и для многих семей выбор противовирусного препарата – это компромисс между желаемым и доступным. Сегодня общая продолжительность и стоимость курса выглядят так:

Разница в ценах существенная: стоимость курса варьируется от приблизительно 220-440 грн (за Протефлазид) до 990 грн и больше (за Гропринозин). Нужно учесть, что того же Гроприназина (или его аналогов) согласно инструкции придется принимать по 6-8 таблеток в сутки. Курс лечения при этом длится от 5 до 14 дней. В одной упаковке всего 20 таблеток, т.е. для полного курса лечения придется приобрести не меньше трех упаковок, а может и вдвое больше!

Среди детских средств самые дешевые Афлубин от 2 лет и Флавовир – единственный противовирусный сироп, который можно назначать детям с рождения.

Учитывая все эти факторы, при выборе препарата нужно учитывать три основных показателя: эффективность, безопасность и доступность. Ведь удачно подобранный препарат может спасти жизнь.

Да, сезонные вирусные инфекции остаются серьезным вызовом для Украины, и COVID-19 с его новыми субвариантами – один из примеров. Поэтому тема выбора противовирусных средств особо актуальна.

Сегодня большинство специалистов признает: инвестировать нужно не только в вакцины, но и в доступ к противовирусным препаратам прямого действия на широкий спектр вирусов с доказанной эффективностью. Чем больше буде прозрачности и доказательств в этой сфере, тем надежнее мы сможем защитить себя и своих близких в эпидемический сезон.