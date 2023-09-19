Современная медицина научилась создавать живые ткани и органы на 3D принтере, но до сих пор от осложнений гриппа и ОРВИ ежегодно в мире умирают около 4,5 млн человек. По данным ВОЗ, более 90% населения Земли ежегодно болеют гриппом и ОРВИ, при этом дети болеют в 4 раза чаще взрослых. Несмотря на такую ​​красноречивую статистику, врачи и ученые до сих пор спорят: нужно ли принимать противовирусные препараты или организм справится сам?

Несмотря на огромное количество препаратов, эффективность которых клинически не доказана, есть действующие вещества с достаточно серьезной доказательной базой. Инозин пранобекс был запатентован в середине ХХ века в США и до сих пор успешно применяется как иммуномодулятор с выраженным противовирусным действием. Насколько эффективны препараты с этим действующим веществом? Как правильно снизить вирусную нагрузку в организме в период гриппа и ОРВИ, чтобы избежать осложнений?

Видео дня

Противовирусные препараты: помощь или эффект плацебо?

Противовирусные препараты часто вызывают дискуссии в вопросах эффективности. Несмотря на это, их постоянно используют для профилактики и лечения вирусных заболеваний. Они помогают организму бороться с вредными вирусами. Лекарство с клинически подтвержденной эффективностью может облегчить симптомы и сократить продолжительность вирусной инфекции. Они также снижают риск заражения или распространения вирусов.

Как известно, вирусы могут жить и размножаться лишь внутри живых клеток организма. Вне клеток "хозяина" они сразу же погибают. Например, причиной гриппа или ОРВИ может стать один из тысячи видов вирусов. Поэтому противовирусные препараты часто вызывают дискуссии, поскольку действующее вещество не всегда может справиться с конкретным видом вируса.

У вирусов есть рецепторы, с помощью которых они прикрепляются к здоровым клеткам организма. Как только вирус проникает в здоровую клетку, он может быстро размножаться и разрушать здоровые клетки. Иногда вирусы остаются в клетке-хозяине, не повреждая ее. Это означает, что вы можете быть заразны, но у вас нет симптомов. Этот латентный или неактивный вирус может стать активным в любое время и вызывать симптомы или передаваться другим.

Противовирусные препараты действуют на организм на клеточном уровне. Они стимулируют иммунитет, активизируя иммунный ответ организма на вирусы.

В зависимости от действующего вещества противовирусные препараты могут:

блокировать рецепторы, чтобы вирусы не могли связываться со здоровыми клетками и проникать в них;

активизировать иммунную систему, помогая ей бороться с вирусной инфекцией;

снижать вирусную нагрузку – количество активного вируса в организме.

Инозин пранобекс в терапии ОРВИ и вирусных инфекций

Действующее вещество инозин пранобекс впервые было запатентовано в США в 1969 году. Существует более 1 500 клинических исследований, в которых ученые показали иммуномодулирующие и противовирусные свойства инозин пранобекса. Соединение относится к пуринам – это активные вещества, которые поддерживают жизнедеятельность клеток человека.

Пурины всегда присутствуют в нашем организме, участвуют во многих жизненно важных процессах клеток. Инозин пранобекс положительно влияет на иммунитет: повышает количество иммунных клеток Т-лимфоцитов и уровень цитокинов, активизируя иммунный ответ организма на вирусы.

Многие клинические данные доказали эффективность инозин пранобекса в профилактике и лечении острых респираторных вирусных инфекций, а также герпесвирусных инфекций у детей и взрослых.

Безопасный иммуномодулятор Новирин на основе действующего вещества инозин пранобекса – противовирусный препарат с клинически доказанной эффективностью, который отлично зарекомендовал себя в период ОРВИ и гриппа. Препарат сокращает продолжительность простуды, ОРВИ и других вирусных заболеваний, облегчает болезнь, устраняет осложнения и снижает вероятность рецидивов.

Благодаря безопасной формуле, препарат Новирин рекомендуют даже детям от 1 года при ОРВИ и наличии аллергических заболеваний. Ведь около 80% обострений у детей вызывают риновирусы, с которыми эффективно справляются молекула инозин пранобекса.

Эффективность против самых опасных вирусов

Кроме лечения ОРВИ, гриппа и аллергических заболеваний, действующее вещество инозин пранобекс также проявило себя в терапевтической практике как эффективное средство при таких опасных вирусах как:

герпес;

ветряная оспа;

лишай;

болезнь Эпштейна-Барра;

цитомегаловирус;

папилломавирус.

Препараты инозин пранобекса оказывают выраженное противовирусное действие, облегчают симптомы вирусных заболеваний, ускоряют выздоровление. Действующее вещество снижает риск заражения другими вирусами во время заболевания. Его успешно применяют при частых обострениях хронических вирусных инфекций мочеполовой и дыхательных систем.

Могут ли противовирусные препараты вылечить вирусные инфекции?

Противовирусные препараты могут облегчить симптомы и сократить продолжительность болезни, вызванной сезонными вирусами гриппа, ОРВИ и т. д. Что касается хронических вирусных инфекций, таких как ВИЧ, гепатит, герпес, папилломавирус, такие препараты могут деактивировать вирус и сделать его латентным. Это снижает вирусную нагрузку в организме, что улучшает общее самочувствие пациента.

Если независимо от сезона вы часто становитесь жертвой очередного вируса, часто болеете гриппом и ОРВИ, страдаете ринитом, поддерживайте иммунитет препаратами на основе инозин пранобекса. По мнению многих врачей, в сезон ОРВИ и гриппа противовирусные препараты с научно доказанной эффективностью необходимы людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, кто ведет активный образ жизни. Они сокращают продолжительность простуды, ОРВИ и других вирусных заболеваний, облегчают болезнь, устраняют осложнения и снижают вероятность рецидивов.