Различия в применении противовирусных препаратов для взрослых и детей

Выбирая лекарства для ребенка, следует ориентироваться на безопасные препараты с доказанной эффективностью. Такие препараты должны быть нетоксичными, а также влиять на вирус на ранних стадиях его размножения

Когда принимать противовирусные препараты?

Начинать прием противовирусных средств желательно, как только появляются первые симптомы вирусной инфекции. Только в этом случае такие лекарства могут быть достаточно эффективными.

К примеру, в Украине разработан Протокол "Оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". В документе указано, что принимать противовирусные средства следует на ранних стадиях инфицирования. Тогда тяжелого протекания болезни можно избежать. Если болезнь развивается в тяжелой форме или больной госпитализирован, принимать противовирусные средства поздно.

Видео дня

При этом против коронавируса и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) эффективны препараты прямого действия. Что это значит? Попав в организм, вирусы начинают размножаться, захватывая здоровые клетки. Однако иммунные клетки сразу включаются в работу, чтобы распознать патоген и выработать антитела. Противовирусные препараты прямого действия, в отличие от иммуномодуляторов, влияют на вирус непосредственно, подавляя его размножение.

Детская иммунная система: особенности и развитие

В отличие от иммунной системы взрослых, детский иммунитет только формируется. Когда детская иммунная система "знакомится" с вирусами, иммунный ответ может быть более слабым и медленным.

Пытаясь ускорить процесс выздоровления, родители часто прибегают к стимулированию детского иммунитета. Для этого больным детям обычно дают витамины, иммуномодуляторы и стараются улучшить питание, увеличивая количество фруктов и овощей. Однако бороться с вирусной инфекцией подобным внезапным стимулированием иммунитета на самом деле не слишком эффективно.

Пока ребенок не переболеет вирусом, его иммунная система не научится производить антитела, блокирующие его активность. Впрочем, противовирусные препараты прямого действия влияют именно на вирус. Некоторые также могут поддерживать иммунитет, поэтому их можно принимать в период наибольшей активности вирусов (пандемии) для профилактики.

Какой противовирусный препарат подходит ребенку?

Предпочтительно, чтобы противовирусные препараты для детей имели следующие характеристики:

- безопасность (лекарство изготовлено на основе растительных компонентов и не является токсичным);

- универсальность воздействия (действует на разные виды вирусов, поскольку все ОРВИ вызывают схожие симптомы и сразу определить возбудитель невозможно);

- эффективность подтверждена клиническими или доклиническими исследованиями;

- минимальное количество побочных эффектов;

- удобная форма (для младенцев желательно, чтобы лекарство было в жидкой форме для смешивания с водой, молоком или детской смесью).

Подобные характеристики имеет детский сироп "Флавовир", изготовленный на основе растительных компонентов.

"Флавовир" безопасен для детей и может быть назначен даже новорожденным. Это противовирусный препарат прямого действия на вирусоспецифические ферменты разных видов ОРВИ, который останавливает их способность захватывать клетки и размножаться в организме. Кроме того, "Флавовир" содержит флавоноиды, что позволяет поддерживать уровень местного иммунитета и интерферонов.

Если начать прием "Флавовира" сразу после появления первых симптомов ОРВИ, болезнь будет протекать в легкой форме, а риска осложнений ОРВИ (с которыми чаще всего сталкиваются именно в детском возрасте) удастся избежать. Сироп также можно принимать с профилактической целью в период пандемии гриппа или коронавируса.