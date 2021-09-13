Врач объяснил, когда крайне необходимо делать прививку от гриппа

Прививки от коронавируса и гриппа можно делать одновременно. Больше всего в вакцинации от гриппа нуждаются те, кто тяжело перенес коронавирусную болезнь, а также лица из групп риска.

Возможно параллельное заражения этими вирусами. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

По его словам, если человек заразился и коронавирусом, и гриппом, эти возбудители будут "конкурировать" в организме и частично ослаблять друг друга. Поэтому "ничего очень страшного в этом нет".

В то же время, если заражение вирусом гриппа произойдет сразу после выздоровления от коронавирусной болезни, это будет большой нагрузкой для организма, предупредил медик.

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"Действительно ужасно, когда человек переболел чем-то одним, а потом заболел чем-то другим. Если человек болеет двумя вирусами одновременно, это как каша и компот, они сами будут себя истреблять. Но ослабленной, поврежденной иммунной и дыхательной системе человека вторую инфекцию будет перенести тяжело", – подчеркнул он.

Исходя из этого иммунолог посоветовал в первую очередь прививаться от коронавируса тем, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме, "у кого был фиброз легких, большая площадь поражения и так далее".

Донской также объяснил, почему прививка от коронавируса более актуальна, чем от гриппа. "Коронавирус у нас уже целый год, шансы на инфицирование достаточно высоки. Но есть вероятность того, что в связи с меньшим трафиком из Китая грипп может и не прийти в Украину. Поэтому следовало бы в первую очередь обезопасить себя от коронавируса, а потом уже от гриппа", – сказал он.

Медик добавил, что, поскольку "вакцина от коронавируса и вакцина от гриппа – это как две разные книги", прививки от этих вирусов можно делать одновременно. "Одна вакцина на другую никак не влияет. Детей мы прививаем сразу комплексно, иногда и по 5 вакцин за один раз. Грубо говоря, если сегодня человек привился от коронавируса, сегодня он может привиться и от гриппа", – заметил врач.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал, что интервал между прививкой от коронавируса и прививкой от гриппа должен составлять, как минимум, две недели. Он добавил, что вакцинация от обоих вирусов является рекомендованной.