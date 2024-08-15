Всплеск заболеваемости COVID-19 в августе

В последний месяц лета в Украине значительно возросла заболеваемость COVID-19. Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что только за месяц больных коронавирусом стало в шесть раз больше. С чем это связано и будет ли расти количество больных в ближайшее время?

В Украине обнаружено 10 штаммов

В июне в Украине коронавирус диагностировали у двух тысяч человек, а уже в начале августа эта цифра выросла до 12 тысяч. Такую информацию предоставил на брифинге, проведенном "Медиацентром Украина", главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

К счастью, больницы пока не загружены, отмечает Игорь Владимирович, поскольку госпитализированы только 2,5 тысячи человек. Это нормально для пикового подъема. Согласно таким показателям эпидемический сезон еще не начался, хотя всплеск заболеваемости серьезный. Как правило, такого подъема ожидают в сентябре, но он случился на месяц раньше.

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Хотя никаких ограничительных мер еще не предлагают, специалисты Минздрава обращают внимание на осторожность, которую следует проявлять при контакте с больными людьми. Ведь сегодня в Украине обнаружено уже 10 подвариантов "Омикрона". У пяти человек также подтверждено заболевание нового подвида FLiRT, сообщил главный государственный санитарный врач Украины.

Почему увеличивается количество больных?

Летом люди гораздо чаще и, можно даже сказать, теснее контактируют друг с другом. Кроме того, учитывая, что летом редко болеют острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ), люди расслабляются и забывают об осторожности при контакте с больными и социальном дистанцировании.

Что касается COVID-19, то важным фактором его распространенности в течение года является высокая способность к мутациям. К примеру, последние мутации создали так называемые варианты FLiRT. Их появление в преддверии эпидемического сезона значительно усложняет формирование состава вакцин на осень 2024 года. Последние мутации коронавируса помогают ему избегать антител и легче связываться с клетками для дальнейшего их заражения. Возможно, варианты FLiRT вызовут больший всплеск заболеваемости осенью по сравнению с последними годами.

Протокол лечения COVID-19

Следует напомнить, что в Украине разработан Протокол, согласно которому нужно лечить коронавирусную инфекцию. Врач будет действовать согласно его положениям, поэтому очень важно при первых признаках респираторного заболевания обратиться к семейному врачу. Заранее можно сделать тест на коронавирусную инфекцию на дому.

Основные принципы лечения COVID-19 легкой степени в Украине:

Симптоматическое лечение: главная цель – облегчить симптомы болезни. Изоляция: больной должен изолироваться от других членов семьи для предотвращения распространения инфекции. Наблюдение за состоянием: регулярно измерять температуру, обращать внимание на дыхание, общее состояние.

Медикаментозное лечение:

Жаропонижающие: парацетамол, ибупрофен (при отсутствии противопоказаний).

Противовирусные препараты: могут быть назначены врачом для определенных категорий пациентов (например, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, дети, беременные женщины). Врач может назначить этиотропное противовирусное лечение препаратом с прямым действием на вирус, для детей это может быть сироп Флавовир. Его противовирусная активность распространяется на вирусы ОРВИ, гриппа, а также новый коронавирус, ставший причиной пандемии COVID-19. Кроме влияния на РНК-полимеразу вирусов, что описано давно, доказано, что Флавовир подавляет активность 3СL-протеазы коронавируса. Противовирусные препараты на основе флавоноидов позволяют заблокировать проникновение вируса в клетку и внутриклеточное размножение, тем самым облегчить течение заболевание и снизить вероятность развития осложнений.

Другие препараты: могут быть назначены дополнительно в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Что делать, если у вас COVID-19 легкой степени?

Обратитесь к семейному врачу: он оценит ваше состояние, назначит необходимое лечение и даст рекомендации. Соблюдайте рекомендации врача: регулярно принимайте назначенные препараты, соблюдайте режим дня. Пейте много воды: это поможет вывести токсины из организма. Отдыхайте: дайте организму восстановиться. Контролируйте состояние: если симптомы ухудшаются или появляются новые, немедленно обратитесь к врачу.

Когда обращаться за медицинской помощью немедленно?

Затрудненное дыхание.

Боль в груди.

Синюшность кожи или губ.

Головокружение.

Запутанность сознания.

Профилактика COVID-19