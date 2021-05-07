В президентской администрации США Джозефа Байден приняли решение снять патентную защиту с вакцин, применяемых для профилактики COVID-19.

Как сообщает Associated Press, о подобном решении объявила торговый представитель США Кэтрин Тай (USTR - United States Trade Representative - МедОбоз).

По мнению чиновников администрации Джо Байдена, такое решение поможет другим производителям быстро выпустить на рынок аналоги (генерики) вакцин COVID-19, что позволит не только увеличить объемы производства препаратов, но и удешевить их.

"Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но в целях прекращения пандемии поддерживает отказ от этой защиты для вакцин COVID-19. Мы будем активно участвовать в переговорах в ВТО, необходимых для этого", - говорится в заявлении.

Предложение администрации США Джо Байдена снять патентную защиту с вакцин от COVID-19 вызвало энтузиазм во всем мире. В поддержку данного решения уже высказался Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Это дает производителям вакцин возможность поделиться знаниями и технологиями, которые позволят эффективно расширять производство вакцин местного производства и могут значительно увеличить поставки по линии COVAX", - приводит слова главы ООН официальный сайт организации.

"Никто из нас не будет застрахован от вируса, пока все мы не будем в безопасности", - говорится в заявлении.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, в свою очередь, заявил, что объявленное администрацией США обязательство отменить защиту патентов на вакцины стало "монументальным моментом" в битве за прекращение смертельной пандемии.

Глава здравоохранения ООН в течение нескольких месяцев призывал правительства, участвующие в переговорах Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности, приостановить действие патентных правил для вакцин, разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, в попытке увеличить их производство.

Такое решение может быстро насытить рынок и ликвидировать пандемию в кратчайшие сроки. Ведь действующие международные законы об интеллектуальной собственности защищают производителей-держателей патента на изобретенный препарат на срок от 5 и более лет, что не позволяет делать их аналоги (копии).

Сегодня в мире наблюдается катастрофический дефицит вакцин от COVID-19, что отдаляет ликвидацию пандемии коронавируса. По состоянию на сегодня, по данным Университета Джона Хопкинса , пандемия COVID-19 унесла более 3,25 млн человек во всем мире.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность изучить возможность частичного отказа от патентной защиты после того, как президент Джо Байден в среду о подобных планах, сообщает Reuters.

Не все фармацевтические производители с радостью восприняли такое предложение. В частности, Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) заявила, что, если ВТО примет это предложение, то новые производители, таким образом, будут вытеснять с рынков производителей, вложивших значительные средства и время в изобретение инновационных препаратов, лишив их доходов.

Однако в администрации Байдена продолжают настаивать на таком решении. Комментируя его, торгпред США Кэтрин Тай отметила, что "чрезвычайные обстоятельства требуют принятия чрезвычайных мер". "На сегодня крайне необходимо как можно больше безопасных и эффективных вакцин максимально большому количеству людей", - заявила Тай.

Правительство США готово к длительным переговорам с ВТО по этому вопросу, отмечается в заявлении.

В Associated Press напомнили, что первыми предложения отказаться от патента на вакцины от COVID-19 осенью прошлого года были высказаны правительствами ЮАР и Индии. Их поддержали во многих развивающихся странах, но фармацевтические компании выступают против.

Напомним, что вакцинация – единственный эффективный механизм предотвращения распространения смертельной инфекции. В то же время, лишь в нескольких странах мира иммунизация населения идет достаточно быстрыми темпами. В частности, если в Израиле вакцинировано уже более 50% населения, вследствие чего в стране закрылись все отделения для лечения пациентов с COVID-19, то в Украине, по официальным данным, вакцинировано менее 2% населения (821 тыс человек).

В Соединенных Штатах на сегодня подверглись вакцинации более 44% населения, и в руководстве страны ранее заявили о смелых планах вакцинировать более 70% населения страны уже к 4 июля (Дню Независимости этой страны).

Эксперты ВОЗ, руководители различных стран мира неоднократно поднимали вопрос о более честном распределении вакцин от COVID-19 между бедными и богатыми странами мира.

Однако до сих пор такой перекос не был устранен.

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