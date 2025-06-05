Ediens: когда кишечник - бизнес, а пациент - источник прибыли

Представьте себе сервис современной точной диагностики , где вместо МКБ — реферальный рейтинг, вместо клинических протоколов — амбассадорские пакеты, а главное назначение врача — это "персонализированная БАД-схема с бонусом для новичка". — Добро пожаловать, вы активировали "Изумрудный тариф"! В подарок — PDF с расшифровкой кала и шанс стать "бриллиантовым консультантом" с доступом к внутренней платформе самодиагностики.

Микробиота как ширма для сетевого маркетинга

Всё звучит научно:

"37 лет исследований" (где именно — не уточняется), "инновации в рамках 3Р-медицины", "генетический анализ микробиоты" (на деле — стандартное 16S рРНК-секвенирование, в лучшем случае).

Но стоит копнуть — и за красивыми словами обнаруживается:

отчёт без клинической ценности

рекомендации без доказательств

и БАД, не прошедший ни одной стадии регистрационного досье как ЛС

Что говорит доказательная медицина?

Факты и позиция ведущих организаций:

Ни FDA, ни EMA, ни NICE, ни AGA не признают "анализ микробиоты" как диагностический или терапевтический инструмент.

Видео дня

16S рРНК-секвенирование — полезно в исследованиях, но:

— полезно в исследованиях, но: интерпретация предельно условна

клиническая значимость почти 0

для рутины не рекомендовано ни одним профильным гайдлайном

"Персонализированные пробиотики" — это просто красиво упакованные БАДы, привязанные к отчёту. Научных доказательств эффективности такого подбора — нет.

— это просто красиво упакованные БАДы, привязанные к отчёту. Научных доказательств эффективности такого подбора — нет. Нет RCT, нет метаанализов с p-value < 0.05, нет регистрации как лекарственного средства.

ISO-сертификаты и ТУ У — не подтверждают эффективность. Это просто описание процесса производства, не более. Как сертификат на упаковку от зубной пасты — красиво, но ни о чём.

А где тут медицина?

"Мы предлагаем научно обоснованные решения в рамках 3Р-медицины"

Фраза красивая. Но "научно обоснованные" — это не когда звучит солидно, а когда есть доказательства, клинические протоколы, публикации. А тут — одни презентации и слайды из PowerPoint.

Зато есть другое:

Личные кабинеты

Амбассадоры

Вебинары по продажам

"Система роста"

Внутренний "магазин знаний" - точнее, продаж.

Лечение по реферальной ссылке

Модель работы:

Пациент сдаёт анализ кала Получает "расшифровку микробиоты" Ему подбирают "персонализированную" добавку Он покупает "биотик по подписке" Становится партнёром и приглашает друзей Переходит на "Рубиновый уровень" Получает скидку и новый набор пробиотиков

Это не медицина. Это классическая многоуровневая схема — только в пробиотическом обличье.

💉 Что говорит наука?

🛑 "Не использовать анализ микробиоты для диагностики, подбора питания или пробиотиков — недостаточно доказательств эффективности." (AGA, 2020; NICE, 2021; EFSA Reports)

🧬 Микробиом — это крайне сложная система, и наука только начинает её понимать. И уж точно не до такой степени, чтобы назначать "индивидуальный" БАД по анкете из пяти вопросов.

💩 Финал с ароматом B2B

Ediens - это не про здоровье. Это о продаже. Продажа под видом науки. Продажа через "инновации". Продажа через "персонализацию".

Потому что когда анализ кала становится основой для "персонального плана питания", а консультант - амбассадором, продвигающим новый уровень системы, это уже не медицина. Это финансовая пирамида.

⚠️ Выводы:

Никакого клинического смысла

Ни одного утвержденного протокола

Никакого серьезного научного подтверждения

Зато есть: