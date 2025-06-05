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Ediens: когда кишечник - бизнес, а пациент - источник прибыли

Виктор Литвиненко
Гастроэнтерология
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Ediens: когда кишечник - бизнес, а пациент - источник прибыли

Представьте себе сервис современной точной диагностики, где вместо МКБ — реферальный рейтинг, вместо клинических протоколов — амбассадорские пакеты, а главное назначение врача — это "персонализированная БАД-схема с бонусом для новичка". — Добро пожаловать, вы активировали "Изумрудный тариф"! В подарок — PDF с расшифровкой кала и шанс стать "бриллиантовым консультантом" с доступом к внутренней платформе самодиагностики.

Микробиота как ширма для сетевого маркетинга

Всё звучит научно:

  1. "37 лет исследований" (где именно — не уточняется),
  2. "инновации в рамках 3Р-медицины",
  3. "генетический анализ микробиоты" (на деле — стандартное 16S рРНК-секвенирование, в лучшем случае).

Но стоит копнуть — и за красивыми словами обнаруживается:

  • отчёт без клинической ценности
  • рекомендации без доказательств
  • и БАД, не прошедший ни одной стадии регистрационного досье как ЛС

Что говорит доказательная медицина?

Факты и позиция ведущих организаций:

  • Ни FDA, ни EMA, ни NICE, ни AGA не признают "анализ микробиоты" как диагностический или терапевтический инструмент.
Видео дня
  • 16S рРНК-секвенирование — полезно в исследованиях, но:
  • интерпретация предельно условна
  • клиническая значимость почти 0
  • для рутины не рекомендовано ни одним профильным гайдлайном
  • "Персонализированные пробиотики" — это просто красиво упакованные БАДы, привязанные к отчёту. Научных доказательств эффективности такого подбора — нет.
  • Нет RCT, нет метаанализов с p-value < 0.05, нет регистрации как лекарственного средства.
  • ISO-сертификаты и ТУ У — не подтверждают эффективность. Это просто описание процесса производства, не более. Как сертификат на упаковку от зубной пасты — красиво, но ни о чём.

А где тут медицина?

"Мы предлагаем научно обоснованные решения в рамках 3Р-медицины"

Фраза красивая. Но "научно обоснованные" — это не когда звучит солидно, а когда есть доказательства, клинические протоколы, публикации. А тут — одни презентации и слайды из PowerPoint.

Зато есть другое:

  • Личные кабинеты
  • Амбассадоры
  • Вебинары по продажам
  • "Система роста"
  • Внутренний "магазин знаний" - точнее, продаж.

Лечение по реферальной ссылке

Модель работы:

  1. Пациент сдаёт анализ кала
  2. Получает "расшифровку микробиоты"
  3. Ему подбирают "персонализированную" добавку
  4. Он покупает "биотик по подписке"
  5. Становится партнёром и приглашает друзей
  6. Переходит на "Рубиновый уровень"
  7. Получает скидку и новый набор пробиотиков

Это не медицина. Это классическая многоуровневая схема — только в пробиотическом обличье.

💉 Что говорит наука?

🛑 "Не использовать анализ микробиоты для диагностики, подбора питания или пробиотиков — недостаточно доказательств эффективности." (AGA, 2020; NICE, 2021; EFSA Reports)

🧬 Микробиом — это крайне сложная система, и наука только начинает её понимать. И уж точно не до такой степени, чтобы назначать "индивидуальный" БАД по анкете из пяти вопросов.

💩 Финал с ароматом B2B

Ediens - это не про здоровье. Это о продаже. Продажа под видом науки. Продажа через "инновации". Продажа через "персонализацию".

Потому что когда анализ кала становится основой для "персонального плана питания", а консультант - амбассадором, продвигающим новый уровень системы, это уже не медицина. Это финансовая пирамида.

⚠️ Выводы:

  • Никакого клинического смысла
  • Ни одного утвержденного протокола
  • Никакого серьезного научного подтверждения

Зато есть:

  • ✅ Яркие презентации
  • ✅ "37 лет исследований" без публикаций
  • ✅ Реферальная система и статусные ранги
  • ✅ Идеальный маркетинг под видом персонализированной медицины
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