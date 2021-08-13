Голодание может быть полезным при кишечных инфекциях

Лечебное голодание становится все более популярным, хотя до сих пор нет окончательных выводов, подтверждающих его ценность в борьбе с инфекциями.

Проведенное недавно исследование на грызунах в Университете Британской Колумбии (UBC), Канада, показало, что голодание может помочь организму контролировать некоторые инфекции, в том числе кишечные. Результаты работы опубликованы в PLOS Pathogens.

Согласно полученным результатам, голодание предотвращает воспаление или повреждение тканей, вызываемое Salmonella enterica serovar Typhimurium – одной из основных причин гастроэнтерита у людей.

Аналогичные результаты наблюдались и в отношении другой бактерии – Campylobacter jejuni. Исследователи полагают, что выводы могут быть применимы и к другим кишечным инфекциям.

Старший автор исследования Брюс Валланс, бакалавр наук из UBC, решился на изучение свойств голода, поскольку лечебное голодание становится все более популярным среди людей с хроническими аутоиммунными или аутовоспалительными заболеваниями. Поэтому изучение этого вопроса очень актуально, несмотря на то, что предыдущие исследования не показали эффективности в отношении предотвращения инфекций.

Как проходило исследование

Исследователи начали с лечения мышей антибиотиком стрептомицином. Согласно более ранним работам, антибиотик убивает некоторые ключевые защитные бактерии, что помогает сальмонелле преодолевать резистентность к колонизации на основе микробиоты. Благодаря этому создается благотворная среда, в которой сальмонелла может легко разрастаться и вызывать гастроэнтерит.

Исследователи скармливали Salmonella Typhimurium группе грызунов, голодавших в течение 24 часов, а также группе, которую кормили нормально. Этот вид грызунов может безопасно голодать до 48 часов.

Спустя еще 24 часа ученые исследовали грызунов, чтобы определить состояние инфекции, вызванной Salmonella Typhimurium. У накормленных мышей инфекция распространилась по кишечнику и проникла в стенку кишечника, вызывая повреждение тканей.

У 40% голодных мышей напротив, Salmonella Typhimurium выявлена не была. У оставшихся 60% особей бактерии распространились по кишечнику, но нанесли незначительный ущерб. Все голодные мыши демонстрировали минимальное воспаление или повреждение тканей.

После того как голодных грызунов вернули в режим нормального питания, их сальмонеллезная инфекция восстановила способность распространяться по кишечнику с минимальным воспалением или повреждением тканей.

С чем связан эффект

После исключения других возможных причин исследователи пришли к выводу, что из-за недостатка питательных веществ, возникающего во время голода, нормальные кишечные комменсальные бактерии потребляют то, что доступно, лишая Salmonella Typhimurium питательных веществ, необходимых для размножения и нанесения вреда. По словам доктора Дэвида А. Батлера, работа доказала большую роль комменсальных бактерий в этом иммунологическом аннулировании.

Имеет ли аналогичный эффект прерывистое голодание

По словам авторов, исследование не показывает, что прерывистое (периодическое) голодание может защитить от инфекции.

Многие из положительных эффектов голодания не переносятся на ограниченное по времени питание. Многодневный голод значительно отличается от периодического и запускает различные механизмы.

Несмотря на успех этого исследования, эксперты в области здравоохранения все еще не могут рекомендовать голодание в качестве средства борьбы с инфекциями из-за недостатка данных. Тем не менее, лечебное голодание и ограничение калорий могут быть эффективны для положительной модуляции инфекционных и потенциально неинфекционных желудочно-кишечных заболеваний.

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